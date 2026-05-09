Faustino Oro, se aproxima a la Tercera norma de GM

El prodigio argentino Faustino Oro, de 12 años de edad, en la atractiva y difícil persecución de la tercera norma de Gran Maestro, que otorga la FIDE, enfrenta hoy con las piezas negras al maestro internacional polonés Bartlomiej Nadbala, de 22, con Elo de 2,378, en la octava y penúltima ronda del Sardinia World Chess Festival 2026, que se realiza en la isla de Cerdeña con la presencia de 160 ajedrecistas de 43 países entre los que se distinguen el ruso Ian Nepomniachtchi y el iraní Parham Maghsoodloo con más de 2,700 puntos Elo, entre los nueve jugadores que liderean la competencia con 5 ½ puntos de 7 posibles.

Oro, 23 en la siembra, se mantiene invicto con 5 puntos reales y en la posición 12 de la clasificación general con +3, =4, -0. Con 2,528 puntos Elo cumple con el criterio de la FIDE de una performance de 2,603 puntos. Tres de sus empates han sido con GMs con Elo superior a los 2,600. Requiere de 6 ½ puntos reales para alcanzar el título vitalicio de GM que concede la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

Hoy enfrenta al polonés Nadbala, un MI de 2,378 y necesita vencerlo para conservar las perspectivas aritméticas en puntos reales y que en la última ronda, mañana domingo, se mida a un adversario que con un empate pueda mantener la perfomance exigida.

Después de que Faustino Oro aprendió el juego durante la pandemia en 2021, tuvo una progresión meteórica, asombrosa, que lo llevaron a establecer récord mundial por edades en alcanzar el título de Maestro Internacional (MI). Su trayectoria, impresionante: primera norma de MI a los 9 años; segunda a los 10; y el 30 de junio de 2024 logra la tercera y el grado de MI con récord mundial de precocidad a la edad de 10 años, 8 meses y 16 días. Es un buen año para Oro, vence a Carlsen y a Nakamura en partidas de blitz; es invitado al Campeonato Nacional de primera fuerza de Argentina y termina en cuarto lugar. En septiembre de 2025 en el Torneo de Leyendas y Prodigios en Madrid, logra su primera norma de GM, establece marca de precocidad sólo superada por el actual monarca mundial D. Gukesh, y en diciembre pasado la 2ª en el Szmetan-Giardelli de Argentina.

Su actuación en Cerdeña es la siguiente: R-1º) +1-0 Gerhard Lorscheid, 2,136, Alemania; 2) ½, K. Adharsh, 2,312, India; 3) +1-0, Alexis Tahay, 2,355, Francia. 4) ½ Murali Karthikeyan, 2,648, India; 5) ½ Aditya Mittal, 2,619, India; 6) +1-0, Guido Caprio, 2,430, Italia; 7) ½ León Luke Mendonca, 2,613, India.

Clasificación de la Ronda 7: Haik Martirosyan, Armenia, 5 ½; 2) Parham Maghsoodloo, Irán, 5 ½; 3) Murali Kartthikeyan, India, 5 ½; 4) Mukhammadzokhid Surayov, Uzbekistán, 5 1/2M 5) Ian Nepomniachtchi, Rusia, 5 ½; 6) Abhimanyu, Puranik, India, 5 ½; 7) Frederik Svane, Alemania, 5 ½; 8) Vuppala, Praneeth, India, 5 ½; 9) Iloia Sonriend, Israel, 5 ½; 10) Brando Jacobson, Estados Unidos, 5; 11) Mustafá Yilmaz, Turquía, 5; 12) Faustino Oro, Argentina, 5; 13) León Luka Mendonca, India, 5; 14) Idani, Poulya, Irán, 5; 15) Francesco Sonis, Italia, 5.

Resultados R-7: 1) Surayov ½ Nepomniachtchi; 2) Save ½ Martirosyan; 3) Karthikeyan 1-0 Jacobson; 4) Maghsoodloo 1-0 Emin Ohanyan, Armenia; 5) Puranik 1-0 Zeng, Chongshen, China. Tablero 28) Faustino Oro ½ León Luka Mendonca.

Emparejamiento Ronda 8: 1) Martirosyan vs. Nepomniachtchi; 2) Puranik vs. Maghsoodloo; 3) Sonriend vs. Karthikeyan; 4) Surayov vs. Svane; 5) Aditya vs. Praneeth; 6) Mendonca vs. Gharibyan. Tablero 28) Bartolomiej Nadbala, 22 años, Polonia, (2,378) vs (2,525) Faustino Oro, 12, años, Argentina.

Dos brillantes remates se producen en la R-1 y R-2 del Festival de Cerdeña.

Blancas: Faustino Oro, Argentina, 2,528.

Negras: Gerhard Lorshcheid, Alemania, 2,136.

Defensa Philidor, C41.

R–1, Sardinia World Chess Festival, 03–05-2026.

1.e4 d6 2.d4 Cf6 3.Cc3 e5 4.Cf3 Cbd7 5.Tg1 g6 6.g4 exd4 7.Cxd4 Ag7 8.Ae3 Cc5 9.f3 0–0 10.Dd2 Te8 11.0–0–0 Ad7 12.Rb1 Ca4 13.Cxa4 Axa4 14.Cf5 gxf5 15.gxf5 Rh8 16.Txg7 Rxg7 17.Ad4 h6 18.Ac4 De7 19.Dc3 Tg8 20.b3 c5 21.Axf6+ 1–0.

Blancas: MF, Jaidambareesh, NR, India, 2,373.

Negras: Ian Nepomniachtchi, Rusia, 2,729.

Catalana, Abierta, E04.

R-2, Sardinia World Chess Festival, Cerdeña, 04–05-2024.

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Ag2 Cbd7 5.Cf3 dxc4 6.Cbd2 b5 7.Ce5 Cxe5 8.Axa8 Las blancas muerden el anzuelo, a cambio de la calidad la negras logran una mayoría en flanco dama: 4 contra dos peones. 8...Dxd4 9.Ag2 Db6 10.0–0 Ac5 11.a4 a6 12.axb5 axb5 13.Cf3 Ceg4 14.e3 Cd5 15.Ad2 0–0= 16.Aa5 Un lance agresivo que deja sin protección e3. 16...Dd6 17.De2 (17.b4 cxb3 18.Dxb3 Ab7 19.Tfc1 Cxf2 20.Txc5 Dxc5 21.Rxf2 b4=) 17...Cgxe3 18.fxe3 Cxe3 19.Rh1 Ab7 20.Tfc1?–+ Cxg2 21.Rxg2 e5 22.Ac3 e4 23.Ch4 f5 24.Td1 De6 25.Rh1 f4 26.gxf4 e3+ 27.Cg2 Dh3 28.Tf1? (28.Rg1 Axg2 29.Dxg2 e2+ 30.Rh1 exd1D++-) 28...Tf5 29.Rg1 Th5 30.Ce1 Dg3+ 0–1.