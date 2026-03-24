Esipenkom, a los 18 años, vence al monarca Carlsen

Expreso mi agradecimiento y reconocimiento al profesionalismo y espíritu de servicio del personal médico del hospital Carlos Mac Gregor del IMSS, a la doctora Ibáñez y al Dr. Carlos González, y a los enfermeros y enfermeras -la percepción general no alcanza a tocar ni dibujar con fidelidad la vocación y actividad tan noble, humana, impregnada del espíritu franciscano, de los enfermero(a)s- por la esmerada atención y cuidados que recibí durante un par de semanas.

Doy también las gracias al MI Guil Russek Libni -miembro de la selección olímpica de México, 5o tablero, que realizó la mejor actuación de la historia en Novi Sad, Yugoslavia, 1990, con Marcel Sisniega, Gilberto Hernández, Rafael Espinosa, Roberto Martín del Campo y Roberto Navarro al ocupar la posición 14-19 con países de tradición ajedrecística de la talla de Bulgaria, Francia, Israel, Hungría y Polonia- quien generosamente dio su tiempo en las últimos días para mantener informados a los lectores de Excélsior con sus ilustrativos comentarios acerca del gran acontecimiento que se avecina, el Torneo de Candidatos a la corona mundial de ajedrez.

Raras veces se presencia un suceso tan extraordinario, llamativo, como la victoria que el GM ruso Andrey Esipenko, de tan sólo 18 años, alcanzó en su primer enfrentamiento ante el monarca mundial Magnus Carlsen al que derrotó en una demostración arrolladora, con una comprensión profunda del juego posicional y superior concepción estratégica, durante la R-8 del Master Tata Steel, de Wijk aan Zee, 2021. Es de los pocos GMs que tiene score equilibrado ante Carlsen (+3,=5,-3).

Esipenko alcanzó el 3/4 lugar con 8 puntos a 1/2 punto de Anish Giri y Jorden Van Foreest y en igualdad a Fabiano Caruana. A los 18 años, en el sitio 37 del mundo en la lista FIDE.

Desde muy temprana edad dio muestras de singular talento. Nacido el 22 de marzo de 2002 en la región del Óblast de Róstov Veliki, aprendió el juego de ajedrez a la edad de 5 años. En 2012 fue campeón de Europa sub-10 en 2012; MF en 2013. En 2017 alcanzó la 3ª. norma de Gran Maestro, -año en que ganó el C. de Europa Sub 16 y el Campeonato Mundial Junior Sub16-, y la FIDE le validó el título de GM en 2018. En 2019 terminó 2º en el Tata Steel Challenger con 8 ½ puntos (+5, =7, -1).

De 24 años actualmente aparece en la posición 33 de la FIDE con 2,688 puntos ELO. Fuel último en calificar al TdeC al finalizar 3º en la Copa Mundial de Goa, India. En la última ronda venció 2-0 al uzbeko Nodirbek Yakubboev.

Capaz de vencer a cualquiera su Elo indica que podría terminar en la segunda mitad de la medio tabla y que una de sus partidas de mayor trascendencia será la que sostenga contra el alemán Matthias Bluebaum.

Humpy Koneru. La GM india Humpy Koneru, de 38 años, quinto lugar del mundo con 2,535, una de las grandes favoritas declina participar en el TdeC; su sitio será ocupada por la ucraniana Anna Muzychuk, octava del planeta. “Es una decisión necesaria. La vida es más valiosa que el deporte” expresó Koneru al manifestar desconfianza en la seguridad de Chipre por la cercanía de la guerra de EU e Israel sobre e Irán.

Espero que los lectores y aficionados disfruten de esta partida en la que Esipenko, prodigioso jugador ruso exhibe su talento y arrojo, a los 18 años, ante el noruego Magnus Carlsen con 185 puntos Elo de diferencia.

Blancas: Andrey Esipenko, Rusia, 2,677. Negras: Magnus Carlsen, Noruega, 2,862. Siciliana, Scheveningen, Ataque Keres, B84. R-8, 83 Másters, Tata Steel, Wijk aan Zee, 24–01–2026. 1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 a6 6.Ae2 e6 7.Ae3 Ae7 Con la energía de la juventud y aspiración de probarse ante el mejor del mundo, Esipenko se lanza con audacia en una ofensiva de flanco de rey. 8.g4 b5 9.g5 Cfd7+= 10.a3! Previsor, calculador, cede un peón, con la perspectiva de dominar la columna semiabierta g, e impide el hostigamiento en b4. Sostiene sus piezas con presión en las casillas centrales. 10...Axg5 11.Dd2 Axe3 12.Dxe3 Blancas con 4 piezas activas, mientras las negras manifiestan retraso al no desarrollar sus trebejos en flanco dama. 12...Dh4 13.Tg1 g6 14.0–0–0 Con Rayos X sobre la debilidad d6. 14...De7 15.f4 Ab7 16.Rb1 Cc6? Preferible Cc5 o e5. Hay dos piezas de Carlsen sin apoyo ( no las percibió el monarca mundial) que permiten a Esipenko visualizar un bonito golpe táctico. 17.Ccxb5! axb5 18.Cxc6 Axc6 19.Dc3!+- 0–0 20.Dxc6 d5 21.exd5 Tfc8 22.d6! Dd8 [22...Txc6 23.dxe7 Tc7 24.Axb5+-] 23.Dxb5 Tcb8 24.Dc4 Txa3 25.Dc7! De8 26.Tg5+- Ta4 27.Ta5 Tab4 28.b3 T4b7 29.Dc3 Dd8 30.Af3! Tb4 31.Dc7 Df6 Con refutable imagen de mate. 32.Ta8 Txa8 Resulta evidente que no es posible 32...Txb3+ 33.cxb3 Txa8 34.Axa8+- con ventaja decisiva. 33.Axa8 Df5 34.Rb2 Tb5 35.Dxd7+- Tc5 36.Tc1 Dxf4 37.De8+ Rg7 38.d7 Carlsen rinde. 1–0.