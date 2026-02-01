Encandila la combinación del prodigio Yagiz Kaan

La deslumbrante belleza, de azul zafiro, creada ayer por el prodigio turco Yagiz Kaan Erdogmus en Wijk aan Zee, la catedral del ajedrez mundial, —nos lleva a recordar, por asociación de ideas unas elegantes y sensibles líneas del escritor Jorge Luis Borges relacionadas con el “Dolce Zaffiro de color oriental” de La Divina Comedia—, lo coloca como el mayor talento de la floreciente época de los albores del siglo XXI. Ha creado una combinación de hechizante fascinación en un momento de inspiración que será recogida en las principales antologías del juego. Erdogmus, de 14 años de edad, de fértil imaginación vivió un momento de gracia, al comunicar a su victoria sobre el esloveno Vladimir Fedoseev un toque de genialidad y mágica belleza. Sus movimientos sutiles y creativos, en el medio juego, rompieron y desconectaron la red defensiva de su oponente. De una estructura considerada hace un par de décadas, tablífera y aburrida, la defensa Petroff, le ha dado color y brillantez; apenas 17 lances cuando su olfato táctico descubre el sacrificio de un alfil sobre otro mal situado con la intención de borrar del tablero a la dama negra. A cada jugada de defensa de Fedoseev brotan movimientos ofensivos destructores. La virtud de la expresión artística del prodigio turco es haberle dado forma, exactitud y brillantez a su proceso creador en el medio juego. Su triunfo ocurrió en 38 jugadas en la R-12 de Wijk aan Zee.

Hemos antepuesto la belleza del juego ante la trascendencia del acontecimiento deportivo. Abusattórov se impuso a Matthias Bluebaum y alcanza los 8 puntos (+5, =6, -1 ante Anish en la R-8), que, acaso, mantiene la perspectiva aritmética- tan diferente al estado de forma del jugador-, que en un plano especulativo, se dibuja una vaporosa posibilidad de que se produzca un empate en el primer lugar. No está definido absolutamente el primer sitio desde el ángulo aritmético de los puntos. Si perdiese hoy Abdu ante Arjún Erigaisi, en la última R-13, y ganasen Niemann, Keymer o Van Foreest se produciría un empate que llevaría a un tie break. Existe otra combinación numérica si perdiese Abdu y ganase su compatriota Sindárov que se mide a Nguyen, con el farolillo rojo. La realidad es que Erigaisi está jugando por debajo de su fuerza y aunque conducirá las blancas es difícil, no imposible, que logre unas tablas. En relación al estado de forma y la energía de Abdu, hace considerar que lo más probable es que el GM indio sufra un quinto resultado adverso.

Clasificación ronda 12: 1) Nodirbek Abdusattórov, Uzbekistán, 8 puntos. 2) Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 7 ½; 3) Hans Moke Niemann, Estados Unidos, 7; 4) Vincent Keymer, Alemania, 7; 5) Jorden Van Foreest, Países bajos, 7; 6) Yagin Kaan Erdgomus, Turquía, 6 ½; 7) Matthías Bluebaum, Alemania, 6 ½; 8) Diommaraju Gukesh, India, 6; 9) Anish Giri, Países Bajos, 6; 10) Vladimir Fedoseev, Eslovenia, 5 ½; 11) Praggnanandhaa, Rameshbabu, India, 5; 12) Aravindh, Chitambaram, India, 4 ½; 13) Arjun Erigaisi, India, 4 ½; 14) Nguyen, Thai Dai, Van, R. Checa, 3 puntos reales.

Resultados Ronda 12: 1) Abdusattórov 1-0 Bluebaum; 2) Erdogmus 1-0 Fedoseev; 3) Aravindh ½ Anish Giri; 4) Niemann ½ Gukesh; 5) Keymer 1-0 Nguyen; 6) Sindárov ½ Praggnanandhaa; 7) Van Foreestr ½ Erigaisi.

Emparejamiento Ronda 13, última: 1) ¡Erigaisi vs Abdusattórov!; 2) Praggnanandhaa vs Van Foreest; 3) Nguyen vs Sindárov; 4) ¡Gukesh vs Keymer! 5) ¡Giri vs Niemann!; 6) Fedoseev vs Aravindh; 7) ¡Bluebaum vs. Erdogmus!

Blancas: Yagiz Kaan Erdogmus, Turquía, 2,658. Negras: Vladimir Fedoseev, Eslovenia, 2,705. Petroff, C42. R–12, Wijk aan Zee, 31–01–2026.

1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 3.Cxe5 d6 4.Cf3 Cxe4 5.d4 d5 6.Ad3 Ad6 7.0–0 0–0 8.c4 c6 9.Te1 Te8 10.Db3 Ca6 11.a3 h6 12.Cbd2 Cf6 13.Txe8+ Dxe8 14.c5 Ac7 15.Cf1 Cb8 16.Cg3 Ce4 17.Ch5 Ad8 18.Af4 g5 19.Ac7! Axc7 20.Axe4 Con la clara amenaza de Cf6+ y la captura de la dama. 20...Cd7 21.Af5 Con la idea de Axd7 y Cf6+. 21...Dd8 22.Te1! Jugadas de máquina que Yagiz Kaan descubre con su inteligencia en el tablero. 22...Rh8 (22...a6 23.Dc2 Cf6 24.Cxf6+ Dxf6 25.Te8+ Rg7 26.Txc8+-) 23.De3 Con imagen de mate y ganancia de material al explotar la debilidad de la 8a fila. 23...Cf8 Se tapa un hoyo y se descubre otro. 24.Ce5! El caballo con el ojo en la debilidad f7. 24...De7 25.Axc8 Txc8 26.Dh3 Los Rayos X de la Torre sobre la dama negra se acentúan con el ataque de la dama blanca sobre la torre sin apoyo. La dama blanca toca h6, en una sinfonía táctica. 26...Te8 27.Cg3 Rh7 28.Cf5 De6 29.Te3! Con la intención de Cxf7 seguido de Txe8 y si capturan, las blancas dan jaque mate en dos jugadas: Dxh6+ seguido de Dg7++. 29...Df6 30.Cxh6 Dxh6 31.Df5+ Cg6 (31...Rg8 32.Dxf7+ Rh8 33.Dxe8+-) 32.Dxf7+ Dg7 33.Dxe8 Axe5 34.Th3+ Ch4 35.dxe5 Rh6 36.g3 Dh7 37.De6+ Rh5 38.g4++. 1–0.