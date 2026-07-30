Duelo Sindárov vs Gukesh por la corona, en Ginebra

Geneva, Ginebra, Suiza será la sede del Campeonato Mundial de Ajedrez, que enfrentará este fin de año a los grandes maestros del tablero el monarca Gukesh, Dommaraju, de India y el retador oficial Javokhir Sindárov, de Uzbekistán, ambos de 20 años, lo anuncia Viswanathan, Anand, presidente interino de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), a través de un comunicado en la página oficial.

El certamen que establece récord mundial de precocidad entre dos ajedrecistas veinteañeros se efectuará en un match de 14 partidas al ritmo clásico de 90 minutos por 40 movimientos con un añadido de 30 segundos desde la primera jugada, del 25 de noviembre al 15 de diciembre.

La corona mundial se otorgará al que logre 7 ½ puntos de los 14 posibles. Será la 3a ocasión que Suiza organice un Mundial de ajedrez tras el de 1998 entre el GM uralés Anatoly Káporv y Viswanathan Anand en Lausana y el de 2004 que sostuvieron el ruso Vladimir Krámnik y el magyar Peter Leko en la ciudad de Brissago.

La juventud, la energía, el caudal de conocimiento de estos dos prodigios del ajedrez, los más notables de la nueva generación lo convierten en un hito en la historia del juego ciencia.

Gukesh nació el 29 de mayo de 2006 en Chennai, Tamil Nadu, India. El 12 de diciembre de 2024 se convirtió en el 18 campeón mundial, más precoz de la historia al vencer al chino Ding, Liren por 7 ½ - 6 ½ en el match que se desarrollo en Singapur.

Meses después de coronarse como sucedió con Ding Liren y con el genio estadounidense Robert James Fischer, perdió la motivación que lo empujó a la conquista de la corona. Gukesh ha perdido la forma físico-técnica y lucha por recuperarla.

Su enorme talento lo llevó a convertirse en el segundo GM más precoz al alcanzar el título vitalicio a la edad de 12 años, 7 meses y 17 días. El record lo poseía el ucraniano Sergey Karjakin en 17 días menos.

Alcanzó el derecho de disputar la corona en el Torneo de Candidatos FIDE celebrado en 2024 en Toronto, Canadá, al ocupar el primer sitio con 9 puntos (+5, =8, - 1 ante Alireza Firouzja); le siguieron con 8 ½ Hikaru Nakamura, Ian Nepomniachtchi y Fabiano Caruana…

Javokhir Sindárov, nacido el 8 de diciembre de 2005 en Tashkent, Uzbekistán, es otro jugador prodigioso que se distinguió desde temprana edad. Conquistó el título de Gran Maestro a la edad de 12 años, 10 meses y 8 días.

Fue miembro del equipo nacional de Uzbekistán que ganó el oro en la Olimpiada de Chennai, India, en 2022. El grupo uzbeko estudió con el GM Iván Sokólov. En poco más de un lustro manifestó un progreso meteórico con una comprensión extroardinario del juego posicional.

En la Copa Mundial de Goa, India ganó seis matches y calificó para el torneo de Candidatos. En las últimas rondas batió a Yu, Yangyi por 2 ½ -1 ½; a José Eduardo Martínez Alcántara en cuartos de final por 3 ½ - 2 ½; a su compatriota Nodirbek Yakubbóev 2 ½ - 1 ½ y a Wei Yi por 2 ½ - 1 ½.

En el torneo de Candidatos FIDE realizado en Pegeia, Pafos, Isla de Chipre, en sorprendente actuación ocupó el primer lugar con 10 puntos (+6, =4,-0), invicto, adelantre de Giri, Caruana, Wei, Yi, Nakamura, Bluebaum, Praggnandha y Esipenko.

Actualmente Sindárov ocupa el cuarto lugar en la lista FIDE con 2,777 puntos de fuerza Elo mientras que Gukesh aparece en el sitio 26 con 2,717; pero, probablemente hoy o mañana en el listado correspondiente al mes de agosto se sitúe en la posición 30 ó 31 con 2,703.1 puntos tras su pálida actuación en el Quantibox Grand Master de Chennai: octavo y último lugar con cinco tablas y tres derrotas, sin alcanzar una victoria.

Viswanathan Anand expresó que: tras analizar detenidamente las propuestas la FIDE decidió organizar el Campeonato Mundial en territorio neutral, en Ginebra, una ciudad con unja larga tradición de relaciones humanas entre naciones y culturas. Varios países mostraron gran interés por esta competencia entre ellos India, la isla de Chipre y los Estados Unidos. Los aficionados locales podrán disfrutar de un combate del más alto nivel mientras que millones de aficionados lo seguirán por diversos medios de comunicación.

André Vögtlin, titular de la FA de Suiza acotó: Este mega evento representa una gran oportunidad para que nuestros jóvenes ajedredistas se inspiren y eleven su nivel de juego y el ajedrez se intensifique y popularice.