Desenlace inesperado en el juego Pópov-Inarkiev el zeitnov estalla blanco

La gestión y distribución del tiempo es uno de los problemas más serios en la conducción de la partida. La lucha entre Iván Pópov y Ernesto Inarkiev, en la R-8 de la Súper Final del 79 Campeonato Nacional de Rusia se mantiene en equilibrio durante 27 movimientos, con lances lógicos y armonía de las piezas dentro de un juego que inició con configuración Escocesa. Las blancas intercambian piezas menores en c6 rompen la estructura y dejan a las negras con tres islas de peones. En juego de riesgo sacrifican el peón de c4 con la idea de lanzar una ofensiva en flanco de rey. Pópov reflexiona poco más de diez minutos (10´04”) y entra en zeitnot (2´58” contra 8’44” de Inarkiev) y comete un blúnder al tomar c7 con la dama y no con la torre. Con Elo superior Inarkiev castiga y se lleva el punto. Las cinco partidas restantes tablas y el prodigioso gran maestro Andrey Esipenko se mantiene invicto con 6 puntos reales (+4,=4,-0), en la recta final del certamen, que reparte cinco plazas para la Copa Mundial FIDE 2027l.

Campeonato Nacional de EU: Emparejamiento R-1: 1) Levon Aronian (2,725) vs (2,784) Fabiano Caruana; 2) Mishra Abhimanyu (2,636) vs (2,659) Ray Robson; 3) Wesley So (2,770) vs (2,646) Sam Shankland; 4) Jeffery Xiong (2,656) vs (2,708) Sam Sevian; 5) Awonder Liang (2,685) vs (2,717) Hans Moke Niemann; 6) Grigory Oparin (2,638) vs (2,619) Andy Woodward.

R- 2: 1) Shankland vs Robson; 2) Caruana vs Oparin; 3) Sevian vs. Liang; 4) Niemann vs Aronian; 5) Woodward vs Abhimanyu; 6) So vs Xiong.

R- 3: 1) Abhimanyu vs Caruana; 2) Liang vs So; 3) Oparin vs Niemann; 4) Robson vs Woodward; 5) Xiong vs Shankland; 6) Aronian vs Sevian.

Blancas: Iván Pópov, 2,595.

Negras: Ernesto Inarkiev, 2,637.

Escocesa, C45.

R-8, Súper Final del 79 Campeonato Nacional de Rusia, Róstov del Don, 09–10–2026.

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.d4 exd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cxc6 bxc6 6.e5 De7 7.De2 Cd5 8.g3 g6 movimientos que forman parte de la teoría. Las blancas generalmente continúan con c4 con el fin de hostigar al caballo y hacerle perder tiempo. Las blancas poseen mejor estructura, dos islas contra tres de las negras en las que c7 y a7 son objetivo de ataque. En forma paralela el peón avanzado, el intruso e5 será sometido a la presión de las negras. 9.Ag2 Ag7 10.0–0 0–0 11.Te1 Te8 La lucha central por e5. Para las blancas no es conveniente defenderlo con f4 porque se debilita la coraza del monarca y puede activar de inmediato a la Dama negra. 12.c4 Cb6 13.Af4 Aa6 [13...g5 14.Ad2 Aa6 15.b3 Dxe5 16.Dxe5 Axe5 17.Ac3 Ag7 con ligera ventaja de Inarkiev.] 14.Cd2 g5 15.Ae3 Dxe5 16.Dg4 De6 17.Dxg5= Cxc4 18.Cxc4 Axc4 19.Ad4 Dg6= 20.Dh4 Con mayoría en flanco dama las negras simplifican. 20...Txe1+ 21.Txe1 Axa2 22.Axg7 Dxg7 23.Df4 Ae6 [23...d6 24.Axc6 Tb8 25.Dd2 Df6 naturalmente si: 25...Txb2?? las negras recibirían mate en tres jugadas: 26.Te8+ Df8 27.Dg5+ Rh8 28.Txf8++. 26.b4] 24.Te5 f6 25.Ta5 Tb8 26.h4 Txb2 27.Txa7 Df8 Las negras, con ventaja aunque no decisiva. Se produce el blúnder. 28.Dxc7?? Db8! 29.Da5 Ta2! Las blancas rinden. Si 30. Ta8 Dxa8-+.

Blancas: Aleksey Grebnev, 2,614.

Negras: Pável Ponkrátov, 2,540.

Defensa India de Dama, A50.

R-7, CN de Rusia, Róstov del Don, 08–10–2026.1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Bf4 d5 4.cxd5 Nxd5 5.Bg3 c5 6.e4 Nf6 7.Nd2 Nc6 8.dxc5 Bxc5 9.e5 Nd7 10.Ngf3 O-O 11.a3 Be7 12.Qc2 Qa5 13.O-O-O Qc5 14.Nc4 a5 15.Bf4 Qa7 16.h4 Rd8 17.Ng5 Nf8 18.Bd3 Rxd3 19.Rxd3 b5 20.Nd6 Bxd6 21.Rxd6 Ne7 22.Rd8 Nf5 23.g4 Bb7 24.Rhd1 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Af4 d5 4.cxd5 Cxd5 5.Ag3 c5 6.e4 Cf6 7.Cd2 Cc6 8.dxc5 Axc5 9.e5 Cd7 10.Cgf3 0–0 11.a3 Ae7 12.Dc2 Da5 13.0–0–0 Dc5 14.Cc4 a5 15.Af4 Da7 16.h4 Td8 17.Cg5 Cf8 18.Ad3 Txd3 19.Txd3 b5 20.Cd6 Axd6 21.Txd6 Ce7 22.Td8 Cf5 23.g4 Ab7 24.Thd1 Negras abandonan.

Blancas: Evgeny Nájer, 2,580.

Negras: Arseniy Nestérov, 2,590.

Apertura Reti, A06.

R-7, Super Final CN Rusia, 08–10–2026.

1.Cf3 d5 2.b3 Cf6 3.Ab2 Af5 4.d3 h6 5.Cbd2 e6 6.e4 dxe4 7.dxe4 Cxe4 8.De2 Cxd2 9.0–0–0 Ad6 10.Cxd2 0–0 11.g4= Ah7 12.Ag2 Ca6 13.Axb7 Cb4 14.Ae4 Dg5 15.Rb1 Tad8 16.h4 Df4 17.g5 Axe4 18.Cxe4 Ae5 19.Ac1 Txd1 20.Txd1 Dxh4 21.Dc4 Dh5 22.Tg1 Cd5 23.gxh6 f5 24.f4 Dh2 25.Tg6 fxe4 26.fxe5 e3 27.Dd3 Tf7 28.Txe6 e2 Negras juegan y abandonan al percibir mate en cinco: 29.h7+ Dxh7 30.Te8+ Tf8 31.Dxd5+ Rh8 32.Txf8+ Dg8 33.Dxg8++.t.