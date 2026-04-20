Dehtiárov, 17 años, gana campeonato de Europa

El ucraniano Róman Dhetiarov, de 17 años, con el grado de maestro internacional domina el Campeonato individual de Europa que se realizó del 7 al 19 de abril en Katowice, Polonia, con la presencia de 501 jugadores. Vence y califica junto con otros 19 jugadores a la Copa Mundial FIDE que otorga tres plazas para el T. de Candidatos.

Notabilísima actuación si se considera que compitieron 99 ajedrecistas con el título de GM, 93 hombres y 6 mujeres. Se suman además 98 MI .

Dehtiárov, es un MI especialista en Siciliana, Caro-Kann e Inglesa; con un Elo de 2,452 alcanzó 9 puntos (+8, =2, -1, perdió ante el turco Can Isisk, 2,593) ganó 46 unidades en su fuerza personal con una performance de 2,781 puntos. A dos de rozar la norma de GM: La FIDE pone como requisito 3 actuaciones de orden superior a 2,600 puntos y un Elo superior a los 2,500.

Entre lo más destacado son sus victorias sobre el turco Can Emre (2,546), el español Alan Pichot, el alemán Leonardo Costa (2,556) el italiano Lorenzo Lódici (2,601), empató con el turco Ediz Gurel (2,635) y ganó al francés Máxime Lagarde (2,621) en la R-10 y David Antón (2,656) en la R-11.

Resultado final C. de Europa. Los 20 califican a la Copa Mundial FIDE que otorga tres para el Torneo de Candidatos. 1) Roman Dehtiárov, Ucrania, 9 puntos reales. 2) Nijat Abasov, Azerbaiyán, 8 ½ puntos; 3) Aydín Suleimán, Azerbaiyán, 8 ½; 4) Mahammad Muradli, Azerbaiyán, 8 ½; 5) Ediz Gurel, Turquía, 8; 6) Davi Antón Guijarro, España, 8; 7) Eduardo Bonelli Iturrizaga, España,, 8; 8) Alexander Donchenko, Alemnaia, 8; 9) Robert Hovhanisyan, Armenia, 8; 10) Nikolozui Kacharava, Georgia, 8; 11) Válery Kazakouski, Lituania, 8; 12) Jaime Santos Latasa, España, 8; 13) Hai Martirosyan, Armenia, 8; 14) Jonas Buhl Bjerre, Dinamarca, 8; 15) Vignir Vatnar Stefansson, Islandia, 8; 16) Gleb Dudin, Hungría, 8; 17) Maurizzi Marc, Andria, Francia, 8; 18) Daniel Dardha, Bélgica, 8; 19) Antón Zlatkov, Macedonia, 8; 20) Antón Koróbov, Ucrania, 8.

Fuertes y conocidos GMs no pudieron calificar, como Deac; Ivanchuk; Sargsyan; Pichot; 40 David Navara…

La lucha fue muy cerrada, el español David Antón Guijarro era líder en la R-9 con 7 puntos seguido de nueve sublíderes con 6 ½ entre ellos el azerbaiyano Nijat Abasov, el turco Ediz Gurel y el ucraniano Dehtiárov.

En la ronda 10 Antón Guijarro y Abásov repartieron el punto y fueron alcanzado por el azerbaiyano Aydin Suleimán y Dehtiárov. En la última ronda, con cuatro líderes, Suleiman derrotó a su compatriota Muradli, Mahammad y Dehtiárov batió al español Antón Guijarro en 42 lances de una Española.

La dura competencia se jugó a once rondas bajo el sistema Suizo al ritmo clásico de 90 minutos para 40 movimientos más 30 minutos para el resto de la partida con un incremento de 30 segundos desde el primer movimiento. Se distribuyó un premio de 100,000 euros, 20,000 se entregaron al vencedor.

Blancas: MI Roman Dehtiárov, Ucrania, 2,452.

Negras: GM David Antón Guijarro, España, 656.

Ruy López, Ataque central, C84.

R–11, C. de Europa, Katowice, 19–04-2026.

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 5.0–0 Ae7 6.d3 b5 7.Ab3 d6 8.c3 0–0 9.h3 h6 10.Cbd2 El caballo tiene la mira en ocupar los puestos de avanzada d5 y f5 vía f–1 y desde ahí puede dirigirse a 3 o bien a g3. 10...Te8 11.Te1 Af8 12.Cf1 Ae6 13.a4 Axb3 14.Dxb3 Ca5 15.Dc2 c5 Una estructura sólida ideada por Mikhail Tchigorin, (12 noviembre de 1850 - 25 de enero de 1905), padre del ajedrez ruso. El anterior movimiento del caballo permite al peón disputar la casilla d4. 16.Ce3 Dc7 17.Ch2 h5 ¿Cómo continuar? Dehtiárov impregnado del ajedrez dinámico se lanza a una ofensiva de riesgo en flanco de rey. 18.g4 c4 19.axb5 axb5 20.gxh5 Cxh5 Las piezas blancas gozan de un poco mayor coordinación ante los caballos negros en los bordes del tablero. Y poseen desde la apertura con dos importantes cabezas de playa d5 y f5. 21.Cd5! Db7 22.dxc4 Cxc4 23.Txa8 Txa8 24.De2 g6 El avance debilita las casillas negras f6 y h6. El plan es atacarlas. 25.Cg4 Ag7 26.b3 Ca5 27.Ag5 Te8 (27...Cxb3= 28.Tb1 Cc5 29.Txb5 Dd7 30.Rh2=) 28.De3 f5 Entra en juego el juicio posicional con una visión de campo más amplia de los elementos de la estrategia. ¿Cómo hacer que progrese la ofensiva? 29.Ta1! f4? (29...fxg4 30.Txa5 gxh3 31.Dxh3 Cf4 32.Axf4 exf4 33.Dg2±) 30.De2 Cc6 (30...Cxb3 31.Da2 Cc5 32.Cdf6+ Rh8 33.Cxe8+-) 31.b4 Rh8 32.Rg2 f3+ 33.Dxf3 Tf8 34.De3 Dc8 35.Ah6 Cf4+ Si el alfil capturase por intuición y olfato hay mate por la carencia de unidades defensivas y peones: 35...Axh6? 36.Dxh6+ Rg8 37.Dxg6+ Cg7 38.Ta7 Cxa7 39.Ce7+ Rh8 40.Dh6++. 36.Cxf4 exf4 37.Axf4 Dd7 38.Ah6 Te8 39.Ta6 Ce5 40.Ta7 Cxg4 41.Axg7+ Dxg7 42.hxg4 Negras abandonan. 1–0.