Caruana, Sindárov, … en Blitz&Rápid y en la Copa Sinquefield, Saint Louis

Notables grandes maestros del tablero de la élite con el núcleo central formado por el estadunidense Fabiano Caruana, el uzbeko Javokhir Sindárov y el alemán Vincent Keymer, en las posiciones 2, 4 y 5 del planeta, estarán en el radar de los aficionados durante tres semanas con motivo del Rapid&Blitz del Grand Chess Tour a celebrarse del 2 al 6 de agosto y los tres citados en otro grupo semejante intervendrán en la Copa Sinquefield del 10 al 19 de agosto en Saint Louis convertida en la capital del ajedrez en Estados Unidos.

En el Rapid&Blitz, al ritmo de 25´+10” y 05’ +02” intervienen: Caruana, Sindárov, Keymer, So, Giri, Praggn, J. Van Foreest, Aronian, Lenier Domínguez y Awonder Liang.

Y en la Copa Sinquefield, los ocho primeros y Máxime Vachier-Lagrave y Samuel Sevian. El ritmo de la Copa es clásico: 90’x40 jugadas más 30 minutos y añadido de 30”.

Lista oficial FIDE correspondiente al mes de agosto, con los 50 mejores maestros del mundo: La energía de los jóvenes y el tiempo modifican gradualmente la clasificación de los ajedrecistas.

La nueva generación desplaza a las figuras conocidas. Entre los 100 mejores 38 jugadores nacieron en este siglo. Si bien hasta hace poco se requerían 2,650 puntos para estar entre los 50 mejores ahora el baremo se eleva a 2,666, mientras que el noruego Magnus Carlsen alcanzó su máximo Elo el 21 de abril de 2014, en el Memorial Gashimov con 2,889.2 puntos Elo, en los últimos años su falta de actividad en el ajedrez clásico le ha disminuido su fuerza y ahora domina el listín con 2,823 puntos.

El turco Yagiz Kaan Erdogmus, cumplió 15 años el pasado 3 de junio, ocupa la posición 27 con 2,716 y el monarca mundial Gukesh, Dommaraju, como se presagiaba, aparece en el sitio 31 con 2,703 rozando el límite de la élite. El peruano mexicano José Eduardo Martínez Alcántara, que es uno de los más rápidos del planeta, es el 71 del mundo en ajedrez clásico con 2,644 puntos Elo.

1) Magnus Carlsen, Noruega, 2,823; 2) Fabiano Caruana, Estados Unidos, 2,792; 3) Hikaru Nakamura, Estados Unidos, 2,792; 4) Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 2,777; 5) Vincent Keymer, Alemania, 2,767; 6) Wesley So, Estados Unidos, 2,765; 7) Anish giri, Países Bajos, 2,765; 8) Nodirbek Abdusattórov, Uzbekistán, 2,762; 9) Arjún Erigaisi, India, 2759; 10) Alireza Firouzja, Francia, 2,757.

11) Wei, Yi, China, 2752; 12) Praggnanandhaa, Rameshbabu, India, 2,750; 13) Jan Kryzysztof Duda, Polonia, 2,743; 14) Viswanathan, Anand, India, 2,739; 15) Ding, Liren, China, 2,733; 16) Le, Qu,an Liem Vietnam, 2,732; 17) Leinier Domínguez, Estados Unidos, 2,732. 18) Richard Rapport, Hungría, 2,729; 19) Jorden Van Foreest, Países Bajos, 2,728; 20) Amnin Tabatabaei, Irán, 2,726.

21) Hans Moke Niemann, Estados Unidos, 2,725; 22) Shakhriyar Mamedyarov, Azerbaiyán, 2,723; 23) Levon Aronian, Estados Unidos, 2,721; 24) Ian Nepomniachtchi, Rusia, 2,719; 25) Nihal Sarin, India, 2,718; 26) Dmitry Andreikin, Rusia, 2,717; 27) Yagiz Kaan Erdogmus, Turquía, 2,716; 28) Máxime Vachier-Lagrave, Francia, 2,713; 29) Yu, Yang Yi, China, 2,710; 30) Parham Magshoodloo, Irán, 2,705.

31) Gukesh, Dommaraju, India, 2,703; 32) Samuel Sevian, Estados Unidos, 2,701; 33) Santosh Gurajthi Vidit, India, 2,697. 34) Veselin Topálov, Bulgaria, 2,695; 35) Vladimir Fedoseev, Eslovenia, 2,693; 36) Awonder Liang, Estados Unidos, 2,690: 37) Matthias Bluebaum, Alemania, 2,689; 38) Teimour Radjabóv, Azerbaiyán, 2,689; 39) Nodirbek Yakkubóev, Uzbekistán, 2,685. 40) Wang Hao, China, 2,681.

41) Andrey Esipenko, Rusia, 2,680; 42) Aravindh, Chitambaram VR, India, 2677; 43) Peter Leko, Hungría, 2,676; 44) Pranesh M, India, 2,673; 45) Pranav V, India, 2,670; 46) Igor Kovalenko, Ucrania, 2,669; 47) Aydin Suleimán, Azerbaiyán, 2,668; 48) Murali Karthikeyan, India, 2,668; 49) Alexey Sarana, Serbia, 2,666; 50) Nikita Vitiukov, Inglaterra, 2,666.

Algunos otros: 58) Jeffery Xiong, EUA, 2,656; 59) Pentala Harikrishna, India, 2,655; 64 Sam Shankland, EUA, 2,653; 69) Volodar Murzin, Rusia, 2,650. 71) José Eduaro Martínez Alcántara, México, 2,644; 75) Ediz Gurel Turquía, 2,643; 78) Boris Gélfand, Israel, 2,641; 89) Vassily Ivanchuk, Ucrania, 2,634; 97) Mishra Abhimanyu, EUA, 2,630. 101) Abhimanyu Puranik, India, 2,629.

La Solución: La jugada clave: 1.Ce5! Axe5 [1...Tg3+ 2.fxg3#; 1...Ag2 2.Cf5#; 1...Af4 2.Cf5#] 2.f4++.