Carlsen dicta cátedra en primer triunfo en el Norway

La desagradable experiencia de las dos derrotas en tres juegos obligó a Magnus Carlsen, más por su alejamiento del ajedrez clásico que por su nivel, a jugar con mayor energía y concentración. Logró una impecable victoria en la estrategia y en el juego posicional y tomó desquite de la derrota que le infligió el año pasado en Norway Chess en Stavanger el monarca mundial Dommaraju Gukesh.

Clasificación Ronda 4: 1) Alireza Firouzja, Francia, 8 ½ puntos. 2) Praggnandhaa, Rameshbabu, India, 6; 3) Wesley So, Estados Unidos, 5 ½; 3) Magnus Carlsen,Noruega, 4 ½; 4) Vincent Keymer, Alemania, 4; 6) Dommaraju Gukesh, India, 3 1/2;.

Resultados R-4, ajedrez clásico: 1) So ½ Firouzja; 2) Gukesh 0-1 Carlsen; 3) Keymer ½ Praggna.

Ronda 4; Armagedón: 1) So 1-0 Firouzja; 2) Keymer 0-1 Praggnanadhaa.

Emparejamiento R-5, sábado 30 de mayo. 1) Firouzja vs Kemer; 2) Carlsen vs Wesley, So; 3) Praggnanandhaa vs Gukesh.

Blancas: Dommaraju Gukesh, India, 2,732.

Negras: Magnus Carlsen, Noruega, 2,840.

GdeD, declinado, Defensa Ragozin, D38.

R-4, clásico, Norway Chess, Oslo, 28–05-2026.

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.cxd5 exd5 En la estructura hay puntos estratégicos, en c5 y e5 para las blancas y c4 y e4 para las negras; probables cabezas de playa para ser ocupadas principalmente por piezas menores. 5.Ag5 Ab4 6.Cf3 Dd6 7.Cd2 De una de las partidas del match de entrenamiento entre Mikhail Botvinnik 1–0 y Viacheslav Ragozin, en octubre de 1938. 7...c6 8.Dc2 Con la misma idea de la Nimzo-India, en disputa de la casilla e4. 8...h6 ¿ Qué jugaría con blancas? Observe el lector aficionado el dinamismo de Gukesh en el siguiente movimiento; juega para ganar. La idea es dañar la estructura de las negras. 9.Cb5! Por lo general los GMs juegan Ah4 en posición de equilibrio. Gukesh elige una línea secundaria y tal vez menos conocida. Naturalmente el movimiento 7. Cd2 está vinculado con la posición y el análisis del monarca mundial. 9...De7 10.Axf6 gxf6 Con la captura las negras pueden acitvar la torre en la columna g. El peón g2 es objetivo de ataque. 11.Cc3 Con los peones doblados las blancas poseen ahora una micro ventaja estratégica. 11...Cd7 Se podía jugar: 11...Ae6 12.Db3 c5 13.Cxd5 Axd2+ 14.Rxd2 Axd5 15.Dxd5 cxd4 16.Dxd4=. 12.e3 La posición Carlsbad que en años anteriores daba con frecuencia al Ataque de las Minorías, con el propósito de desligar y debilitar los peones negros de las columnas c y d. 12...Cb6 13.Ad3 Tg8 14.g3 Ah3 Un buen lance que obliga al rey blanco a valorar su posición. 15.a3 Axc3 16.bxc3 Acaso mejor 16.Dxc3 con la finalidad de mantener una configuración de peones sólida. 16...f5 17.Dc2 Ag2 18.Tg1 Ae4±. 16...Cc8 17.c4 dxc4 18.Dxc4 Imprecisión de Gukesh que permite la hostilización de su dama. Contribuye a la mejor colocación del caballo. Tal vez preferible capturar con la pieza menor. 18...Cd6 19.Db4 a5 20.Dc3 Tg5 Las negras toman la iniciativa. Excelente movimiento posicional que toma el control de la quinta fila; potencialmente podría formar parte de una acción en flanco dama. Las negras con idea táctica podrían centralizar el A mediante g2 seguido de Ad5. 21.Ae2 (21.Af1 Cb5 22.Db2 De6 23.Ac4 Dd7=) 21...Tc8 En armonía con su compañera de g5 y el objetivo del rompimiento central. Una brizna de ventaja para las negras. 22.f3 c5 23.Rf2 Td5 24.Db2 cxd4 25.exd4 con el peón central aislado débil el plan general de Carlsen domina la lucha. Sólo falta incorporar y armonizar el Ah3 con sus unidades; sumarse al ataque central. El peón d4 forma parte del plan general de las negras. 25...Rf8 26.The1 Ae6 27.Tad1 f5 Los GMs antes de iniciar la ofensiva final procuran controlar el centro: d4, e4, d5, e5. 28.Cf1 f4 29.Ad3 Df6 30.Ae4? Era mejor y sostenía la difícil lucha 30.Te5 Dd8 31.Ae2 Cc4 32.Txd5 Axd5=+ con pequeña ventaja negra. 30...Tb5 31.Dd2 Ab3 32.Tc1 Txc1 33.Dxc1 [33.Txc1 Cxe4+ 34.fxe4 fxg3+ 35.Re1–+; si 35.Rxg3?? Tg5+ 36.Rh3 Df3+ 37.Cg3 Th5++. 33...Dxd4+ Carlsen cumple espléndidamente la primera parte del plan. Estrangularl peón aislado. 34.Rg2 Ae6 35.Dxf4 Ahora si, valga la expresión, cuestión de técnica. Carlsen resuelve con cálculo simplifica y llega a un final favorable de Dama y Alfil contra Torre y dos piezas menores. 35...Tb2+ 36.Rh1 Df2 37.Dxd6+ Rg7 38.De5+ f6 39.Dxb2 Dxb2 40.Tb1 Dxa3 41.Txb7+ Rf8 42.g4 a4 0–1.