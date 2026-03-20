Anish Giri, el sólido gran maestro holandés

Giri es un caso cosmopolita inusual entre la elite del ajedrez. Nació en San Petersburgo en 1994 (tiene 31 años) de madre rusa y padre nepalí. A los ocho años vivió en Japón y hoy radica en Holanda, representando a este país. Fue niño prodigio, al igual que la mayor parte de los otros “candidatos”, siendo gran maestro desde los 14 años. En la actualidad es el 8° jugador mundial con 2753 puntos de rating. En el año 2020 logró un meritorio tercer puesto en el torneo de Candidatos al título de Carlsen y esta conjunción de experiencia y juventud lo hacen sin duda uno de los favoritos para lograr ser el próximo retador del actual campeón mundial, el indio Gukesh. Giri tiene fama de poseer un estilo muy posicional, que no asume riesgos y con fuerte tendencia a las tablas, pero en ocasiones produce partidas de ataque muy didácticas, como la siguiente.

Blancas: Anish Giri (2790) - Pentala Harikrishna, (2763)

Defensa Semi-Tarrasch [D41] Shamkir, 2016

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.Cc3 c5 5.cxd5 Cxd5 6.e4 Cxc3 7.bxc3 cxd4 8.cxd4 Ab4+ 9.Ad2 Axd2+ 10.Dxd2 0–0 11.Tc1 (en esta popular línea de la defensa semi-Tarrasch ambos bandos tienen distintas formas de desarrollar sus piezas. Más común es 11.Ac4) 11...b6 (el negro no decide todavía si ubicar su caballo en c6 o d7 que son otras jugadas frecuentes en esta posición) 12.Ad3 Ab7 13.0–0 h6 14.De3 Cc6? (parece más segura 14…Cd7 para que el caballo esté cerca de su flanco de rey) 15.h4! (una novedad teórica en ese año. La idea es interesante y ambiciosa: llevar el peón hasta h5 para hacerle más difícil al rival jugar un …g6 que bloquea la diagonal del alfil de d3) 15...Tc8 16.h5 De7 17.Ab1 Tfd8 18.d5! (excelente ruptura central que se ha vuelto temática: el blanco obtiene el cuadro d4 para su caballo, un fuerte peón en e5 y obstruye la diagonal del alfil de b7. En cambio, sería un grave error táctico jugar 18.e5? debido a 18…Cxd4! 19.Cxd4 Txc1 20.Txc1 Txd4! 21.Dxd4 Dg5! con ataque doble contra g2 y la torre de c1 quedando con un final ganado) 18...exd5 19.e5! (con la fuerte amenaza 20.Dd3 que hay que impedir) 19...Aa6 20.Tfe1 Dd7 21.Df4 Ce7 22.Cd4! (Giri ha conseguido una clara ventaja posicional que transformará en un fuerte ataque al rey) 22…Txc1 23.Dxc1 Da4 24.e6! Dxd4? (Harikrishna no debió aceptar la pieza sacrificada al quedar perdido pronto, aunque incluso luego de la mejor 24...Tf8 25.exf7+ o 25.De3 el blanco mantenía clara ventaja) 25.exf7+ Rxf7 26.Dc7! Te8 (si 26...Tf8 27.Dxe7+ Rg8 28.Ah7+! Rxh7 29.Dxf8 ganando) 27.Ag6+! Rf8 28.Txe7! y las negras abandonaron: si 28…Txe7 29.Dd8+ lleva al mate. 1–0

Solución al problema del diagrama: Anish Giri comenzó con un sacrificio que debilita la casilla e6 para poder penetrar con su torre: 1.Cxf7!! Rxf7 (el negro debe capturar ya que a nada le llevaría ni 1…Txf7 2.Txe8 o 1...Txe3 2.Cxd6 Te1+ 3.Txe1 Txe1+ 4.Af1 ganando) 2.Te6! Dd8 (la torre es inmune: si 2...Cxe6 3.dxe6+ y se perdería la dama) 3.Df4+ Rg8 4.Txe7! Txe7 5.d6+ Te6 (el avance del peón blanco es decisivo. Tampoco servían las alternativas 5…Ce6 6.Dg4! que ataca el caballo y protege su torre ni 5…Rh8 6.dxe7 Dd1+ 7.Af1) 6.d7! g6 7.Td6 y el negro se rindió al perder su torre.

- Guil Russek / Especial