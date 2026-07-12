Alcántara derrota en Biel a ¡Yagiz Kaan y Aronian!

En una demostración de aguda inteligencia y destreza innata en la complejidad turbulenta del ajedrez 960, Fischer Random o aleatorio el gran maestro peruano mexicano José Eduardo Martínez Alcántara supera al prodigio Yagiz Kaan Erdogmus, de Turquía, acaso el mayor talento en aspiraciones reales a la corona mundial, y al experimentado artista del tablero el armenio estadounidense Levon Aronian en el Festival de Biel bajo un singular formato de juego aleatorio, blitz, rápido y clásico que se desarrolla en forma paralela con un torneo en el que intervienen más de 2,700 jugadores de diferentes categorías.

Martínez Alcántara, con residencia en Puebla y nacionalidad deportiva mexicana desde enero de 2024, nacido el 31 de enero de 1999 en Lima, ocupa la posición 69 del mundo en clásico, pero posee un sentido u olfato muy especial para el juego rápido y de blitz y ahora en el 960 que presenta otra naturaleza en la que después de la borrasca aleatoria y en terreno inexplorado desemboca a patrones de juego correspondientes al clásico.

Hay que recordar para apreciar su valor deportivo que en la Copa Mundial de Goa, India, demostró alta calidad en el juego de match clásico. Fue uno de los ocho mejores del planeta en una competencia que reunió a la elite.

Su trayectoria en Goa fue 2-0 al coreano Huh, Isaak; 4 ½ - 3 ½ al serbio Ivic Velimiric; 2-0 al astro de Uzbekistán Nodirbek Abdusattórov, cuarto del mundo en clásico; 1 ½ - ½ al serbio Alexei Saraná; 3 ½ - 1 ½ a Pentala Harikrishna, de India; Pasó a cuartos de final y ahí lo frenó el uzbeko Javokhir Sindárov, el actual retador a la corona mundial.

Martínez Alcántara perdió por 2 ½ - 3 ½ (½, ½ en partidas clásicas; 1-0, 0-1; ½, 0-1).

Incuestionablemente es fuerte jugador y de respeto en la elite. Con frecuencia viene las posición tan estólida del ex monarca mundial Vladimir Krámnik quien en ciega vanidad lo acuso de tramposo y el ruso salió de Madrid huyendo con la máscara hipócrita de la indignación y aplastado por la realidad del juego superior de Martínez Alcántara.

Desde enero de 2024 representa a México. Cuenta con el apoyo de México Chess Talent, una sociedad de Monterrey, que ha destinado cinco millones de pesos o más para apoyar ajedrecistas en agraz y profesionales; abarca su apoyo por el momento en 20 de los 32 estados de la República.

Incultura y miopía deportiva de Fenamac. Su presencia con el esfuerzo del GM Sión Galaviz Medina y la reciente incorporación del cubano Luis Ernesto Quesada Pérez, los tres Elos más altos del país -Quesada es segundo) han hecho que el país avance diez posiciones, a la 41 en la clasificación mundial oficial.

Pero, ninguno de ellos va a poder competir en la próxima Olimpiada de Ajedrez a celebrarse del 15 al 28 de septiembre en Samarcanda, Uzbekistán. La razón: la Fenamac gasta eneergías más en busca de números, captación economíca y nombramiento de delegados a viajes al extranjero, que en planificación del deporte agonal.

El 10 de noviembre de 2025 nombró capitán de equipo a Martínez Alcántara. Ni él ni Galaviz participaron en los torneos selectivos. Y Quezada participó con nacionalidad cubana. No previó para nada la composición de una selección con los mejores ajedrecistas. Fijar un selectivo en fechas inadecuadas no es previsión sino tontera. La Olimpiada FIDE es un evento de los más importante para que Fenamac salga con su batea de: es que, es que, es que…

Hace dos años en la XLV Olimpiada de Budapest el GM Gilberto Hernández se vio en la situación de cumplir el doble papel de capitán y jugador con resultados que no corresponden a su nivel.

Clasificación 960: 1) Matthias Bluebaum 3; 2) Aydin Suleymanli 3; 3) José Martínez Alcántara 2 ½; 4) Yagiz Kaan Erdogmus 2 ½; 5) Liem Le 2; 6) Levon Aronian 2.

Blancas: Yagiz Kaan Erdogmus, Turquía, 2,493. Negras: José Eduardo Martínez Alcántara, México, 2,620. Ajedrez 960. R-3, Festival de Biel, Suiza, 11–07-2026. 1.f4 Cb6 2.d3 e5 3.fxe5 Ag5+ 4.e3 f6 5.Cb3 Cd5 6.Df3 De7 7.h4 Ah6 8.Cd4 g6 9.c4 fxe5 10.Cb5 Cb4 11.Cxa7+ Rd8 12.Ab3 e4 13.dxe4 c6 14. 0-0-0 Ta8 15.Dg3 Ca6 16.h5 Txa7 17. Cd3 Ag7 18.h6 Af6 19.e5 Ag5 20.Cf2 Cc5 21.Ch3 Axh6 22.e6 d6 23.Cf4 Cxb3+ 24. Axb3 Ta1+ 25.Rc2 Txd1 26.Rxd1 Axf4 27.exf4 Axe6 28.Rd2 c5 29.Ae3 Af5 30.Ta1 Rc7 31.b4 Cf6 32.Df3 De4 33.bxc5 dxc5 34.Axc5 Td8+ 35.Rc3 Td3+ Blancas rinden.