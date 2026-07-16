Abren Abdu vs. Niemann en Quantibox Masters Chennai

El uzbeko Nodirbek Abdusattórov, sexto del planeta con 2,766 puntos de fuerza Elo, conduce las piezas blancas ante el gran maestro estadounidense Hans Moke Niemann al empezar hoy el Torneo octagonal cerrado Qauntibox Chennai Grand Masters 2026, el certamen anual más importante en India.

Uno de los principales atractivos en la presencia del monarca mundial Gukesh, Dommaraju, de 20 años de edad, en una dura competencia categoría XX de la FIDE con promedio de 2,726.5 puntos Elo.

Gukesh va a defender la corona mundial, a fin de año, ante el uzbeko Javokhir Sindárov, y el Quantibox podría servir tal vez como tener una idea de su estado de forma.

Sin duda particular interés será la partida que va a jugar el domingo contra Nodirbek Abdusattórov. El uzbeko tiene score de 3 victoria contra 2 y once tablas en partidas de ajedrez clásico. Y con juegos rápido y exhibiciones Abdu tiene número de +21. =23, -8.

Emparejamiento del Quantibox Grand Masters de Chennai a celebrarse del 16 al 21 de julio.

Ronda 1, jueves 16): 1) Nodirbek Abdusattórov, Uzbekistán, 2,766 vs. 2,730 Hans Moke Niemann, Estados Unidos. 2) Arjún Erigaisi, India, 2,757 vs. 2,710, Andre Andreikin, Rusia; 3) Pranesh, M., India, 2,666 vs. 2,749, Alireza Firouzja, Francia; 4) Gukesh, Dommaraju, India, 2,717 vs. 2,717, Nihal Sarín, India.

Ronda 2, viernes 17) : 1) Niemann vs. Sarín; 2) Firouzja vs. Gukesh; 3) Andreinkin vs. Pranesh; 4) ¡Abdusattórov vs. Erigaisi!.

Ronda 3, sábado 18: 1) Erigaisi vs. Niemann; 2) Pranesh vs. Abdusattórov; 3) Gukesh vs. Andreikin; 4) Sarín vs. Firouzja.

Ronda 4, domingo 19: 1) Niemann vs. Firouzja; 2) Andreikín vs. Sarín; 3) ¡Abdusattórov vs Gukesh! 4) Erigaisi vs Pranesh.

Le, Quan Le, líder en Biel. El gran maestro vietnamita Le Quan, Liem, 35 años de edad y 18avo del mundo en la lista oficial FIDE con 2,731, venció al alemán Matthias Bluebaum y al mexicano José Eduardo Martínez Alcántara en las dos primeras partidas de ajedrez clásico en el Festival de Biel en el que paralelamente se desarrollo un torneo abierta en diferentes categorías con la presencia de unos 2,700 jugadores.

Le, Quang encabeza la clasificación, después de dos rondas, con 8 puntos. Le siguen 2º. Levon Aronian, EU 3; 3º. Aydin Suleymanli, Azerbaiyán, 3; 4º. Yagiz Kaan Erdogmus, Turquía, 3; 5º.Matthias Bluebaum, Alemania, 1 ½; 6º. José Eduardo Martínez Alcántara, México, 1 ½, como consecuencia de un empate ante Suleymanli y una partida perdida.

Campeonato mujeres, rápido. La kazaja Bibisara Assaubayeva, (2,933), campeona mundial de ajedrez rápido, enfrenta hoy a la GM india Divya Deshmukh (2,743) en cuartos de final del Campeonato de ajedrez rápido para mujeres. En otro duelo la rusa Kateryna Lagno (2,886) vs. MI griega Anastasia Avramidou (2,772).

Blancas: Le, Quang Liem, Vietnam, 2,731.

Negras: Matthias Bluebaum, Alemania, 2,684.

Gambito de Dama, D35.

R-7, ritmo clásico, Festival de Biel, 14–07-2026. +=1.c4 e6 2.Cc3 d5 3.d4 Cf6 4.cxd5 exd5 5.Ag5 c6 6.e3 Af5 7.Df3 Ag6 8.Axf6 Dxf6 9.Dxf6 gxf6+= 10.Cf3 Cd7 11.Ch4 Ab4 12.f3 a5 13.Rf2 Cb6 14.Tc1 Ae7 15.g3= Cc8 16.Ce2 Cd6 17.Cf4 Rf8 18.Tg1+= Tg8 19.Ae2 Te8 20.h3 Rg7 21.g4= f5 22.Chg2 fxg4 23.hxg4 La columna h es favorable a las blancas. 23...f5 24.gxf5 Cxf5 25.Ad3 Rf6+= 26.Th1 Ad6 27.Cxg6 hxg6 28.Axf5 Rxf5 29.Th7 Te7 30.Th6 Rf6 31.Tg1 Rg7 32.Th4 Rf6 Blancas con mayor actividad y espacio. Pueden además construir un fuerte centro de peones. 33.e4 dxe4 34.fxe4 Ac7 35.e5+± Rf7 36.Ce3 Re6+- 37.Th6 Teg7 38.Rf3 Ad8 39.Re4+- La posición del rey blanco es muy ventajosa. Se amenaza avanzar el peón central. y adueñarse de la columna c. El peón b7 es en teoría vulnerable. 39...Rd7 40.Tg2 a4 41.a3 Ab6 42.Cg4 Ad8 43.Ce3 Ab6 44.Cd1 Aa5 45.Cf2 Ab6 46.Cd1 Aa5 47.Cc3+- b5 Preferible 47...Axc3 48.bxc3 g5 49.c4 g4 50.Tg3 Tc8+-. 48.Ce2 Ad2 49.Th1 Tf8 50.Td1 Aa5 51.d5 Th7 51...cxd5+ 52.Txd5+ Rc6 53.Cd4+ Rc7 (53...Rb6 54.Ce6+-) 54.Ce6+ +-. 52.dxc6+ Rxc6 53.Cd4+ Rb7 (53...Rb6 54.Txg6++-) 54.Cxb5 Ac7 55.Cd6+ Rc6 56.Tc1+ Rd7 57.Txg6 Tf2 58.Cc4 Re7 59.Ce3 Th4+ 60.Tg4+- 1-0. Blancas rinden. Si 60...Txg4+ 61.Cxg4 Las negras tienen dos piezas atacadas.

La Solución. La jugada directa con jaque no funciona porque las negras coronan caballo y se cubren. 1.Df6! g1C (1...g1D 2.Tf1 Rg2 3.Df3++). 2.Tg4 Ce2 3.Df3++.