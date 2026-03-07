Abdusattorov se corona en Praga con un punto de ventaja

El joven uzbeko de 21 años Nodirbek Abdusattorov logra su segundo gran éxito del año al ganar sin perder partida el torneo Festival de Praga llegando así a 2771 puntos de Rating Fide y 5° lugar mundial. Ya había vencido en enero pasado en el fuerte torneo TATA Steel Grupo A en Wijk ann Zee.

La 9° y última ronda resultó muy combativa y solo una partida acabó en tablas, justamente la de Abdusattorov vs Niemann. En las otras hubo decisión: Aravindh ganó a Navara, Maghsoodloo a Van Foreest, Keymer perdió contra Yakubboev y Gukesh ganó con negras a David Antón.

Clasificación final: 1°) Abdusattorov, 6 puntos. 2°-3°-4°) Maghsoodloo, Aravindh, Van Foreest, 5. 5°- 6°) Navara y Yakubboev, 4.5. 7°- 8°) Keymer y Niemann 4. 9°- 10°) Gukesh y Antón 3.5 puntos.

Además de la gran actuación del uzbeko, hay que mencionar a Van Foreest que lidereó buena parte del torneo, pero perdió las dos últimas rondas y los excelentes repuntes del iraní Maghsoodloo y del indio Aravindh. Decepcionaron el principal favorito el alemán Keymer, rating no.1 del evento, que acabó 7°-8° lugar y Gukesh, que al parecer le presión de ser campeón mundial le sigue pesando demasiado. El español Antón empezó muy bien pero tres derrotas seguidas en las rondas finales lo mandaron a la cola de la clasificación, junto con Gukesh. Veamos una compleja partida final entre los dos, una batalla de pareja de caballos contra pareja de alfiles donde el indio logra imponerse con un ataque al rey.

Blancas: David Antón (2666) – D. Gukesh D (2754)

Gambito de dama [D35] Festival de Praga ronda 9, 06-03-2026

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.Cc3 Cbd7 5.cxd5 exd5 6.Dc2 Ab4 7.Af4 Ce4 8.e3 g5 9.Ae5 Tg8 10.h3 Cxe5 11.Cxe5 De7 12.Ab5+ Rf8 (pero no 12...c6? 13.Cxc6!) 13.Ad3 f6 14.Axe4 dxe4 15.Cc4 Ae6 16.Cd2 f5 17.a3 Aa5 18.f3 exf3 19.Cxf3 Rg7 20.0–0 Rh8 21.Ce5 c6 22.Ca4 Taf8 23.Cc5 Ac8 24.e4? (esto dejará una peligrosa mayoría de peones negra en el flanco de rey. Era mejor 24.Tf2) 24...f4! 25.b4 Ac7 26.Dc3 Dg7 27.Ta2 Td8 28.Ccd3 Td6 29.Tc2 Ab6 30.Cc5 Ad8 31.Td2 Af6 32.Cf3 Ae7 33.Ce5 b6 34.Ccd3 Aa6 35.Tfd1 h5! 36.Cf2 Th6 37.Db3 Rh7 38.Df7 (si 38.Cxc6 Txc6 39.b5 Th6 40.bxa6 g4! con ataque) 38...Dxf7 39.Cxf7 Tf6 40.Ce5 Te6 41.Tc1 c5! (buen contragolpe para debilitar el centro blanco) 42.Cf3? (el caballo será atacado en esta casilla. Todavía resistía 42.Cd7! con idea de que tras 42…cxd4 o 42…cxb4 podría seguir 43.Tc7!) 42…g4! 43.hxg4 hxg4 44.d5 Th6 45.Ce5 g3 46.Ch3 cxb4 47.axb4 Axb4 48.Ta2 Ac5! (el ataque de torres y alfiles será pronto definitivo) 49.Rh1 Ac8! 50.Txa7+ Tg7 51.Txg7+ Rxg7 52.Cd3 (si 52.Cf3 Ag4! 53.Tf1 Axf3! 54.Txf3 Ae3! seguido de 55…Rf6 con final ganador) 52...f3 (también servía la directa 52...Axh3 53.gxh3 f3! 54.Cxc5 Txh3+ 55.Rg1 bxc5 56.Tc2 g2 ganando) 53.Cxc5 bxc5 54.gxf3 (Antón sacrifica su caballo debido a la amenaza 54…f2 que era letal) 54…Axh3 55.Rg1 Ta6 56.Td1 Ta4 y el blanco abandonó ya que si 57.d6 seguiría 56…Td4! 0–1

En noticias nacionales, este fin de semana se celebrarán en varios estados del país los campeonatos regionales de la CONADE en categorías juveniles e infantiles y varias modalidades de juego donde saldrán los seleccionados para la fase final de los juegos.

- Guil Russek / Especial