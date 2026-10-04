La fuerza que nos hermana: la tristeza activa (primera parte)

Lo que niegas te somete. Lo que aceptas te transforma.

Carl Jung

Vivimos en una época que ha declarado la guerra a la tristeza. Las redes sociales nos muestran vitrinas de felicidad perpetua, la publicidad nos vende productos como antídotos contra el malestar y la psicología popular nos insta a “pensar positivo” como si el dolor fuera un fallo del sistema.

En este contexto, sentir tristeza se ha convertido en una especie de fracaso personal, un estado que debe ser ocultado, anestesiado o resuelto con urgencia.

Sin embargo, esta perspectiva no sólo es ingenua, sino profundamente empobrecedora. Frente a esta tiranía del optimismo vacío, emerge la voz profética de Víctor Hugo, quien nos recuerda que la tristeza no es un estado pasivo, sino una fuerza profunda que conecta al ser humano con su espiritualidad y con el dolor de los demás.

Lejos de ser una parálisis del alma, la tristeza es una perforación en la superficie de lo cotidiano. Cuando estamos tristes, el ruido del mundo se apaga y accedemos a una dimensión más honda de nosotros mismos.

El poeta y místico Rainer María Rilke sostenía una idea afín: “Quizá todos los dragones de nuestra vida son princesas que sólo esperan vernos actuar, una vez, con belleza y coraje”. La tristeza nos asusta porque nos desnuda, pero en esa desnudez encontramos nuestra esencia espiritual. Rilke profundiza aún más y nos ofrece mayor claridad: “Yo creo que casi todas nuestras tristezas son momentos de tensión que experimentamos como si se tratara de una parálisis”, y añadía que la tristeza, acompañada de la soledad, nos permite transformarnos: “Por ello es tan importante permanecer solitario y alerta cuando se está triste”.

Hugo comprendió que la melancolía no es un simple bajón anímico; es la apertura de una ventana interior desde la cual vislumbramos lo trascendente: “Los ojos no pueden ver bien a Dios, sino a través de lágrimas”. Una afirmación que sugiere que la comprensión genuina de lo divino requiere el sufrimiento emocional.

El poeta libanés Khalil Gibran resonaba con esta idea al afirmar que “la tristeza no es más que un muro entre dos jardines”, y cuando estamos tristes, “veréis que estáis llorando, en verdad, por lo que fue vuestro deleite”. Por su parte, el escritor mexicano Amado Nervo trazaba una distinción fundamental: “La tristeza es un don del cielo, el pesimismo es una enfermedad del espíritu”.

Fiódor Dostoyevski, contemporáneo de Hugo, profundizó en esta conexión entre dolor y grandeza espiritual: “El dolor y el sufrimiento son siempre inevitables para una gran inteligencia y un corazón profundo. Las personas realmente grandes, creo, tienen una gran tristeza en la tierra”. Y añadió una verdad radical: “En nuestro planeta sólo podemos amar sufriendo y a través del dolor. No sabemos amar de otro modo ni conocemos otra clase de amor”. Marcel Proust, el novelista francés, lo resumió con una fórmula memorable: “La felicidad es saludable para el cuerpo, pero es la pena la que desarrolla las fuerzas del espíritu”.

La filósofa Simone Weil lo expresó con crudeza: “El amor al prójimo no es más que la capacidad de compartir su sufrimiento”. Si la alegría tiende a ser individualista y excluyente —”yo estoy bien”—, la tristeza auténtica es universal e inclusiva: nos dice “yo también he sufrido, por eso te entiendo”. Esa conexión empática es la base de toda ética verdadera. La tristeza activa nos convierte en ciudadanos del mundo, porque al reconocer nuestra propia vulnerabilidad, reconocemos la de todos los demás.Sin embargo, la fuerza de la tristeza no se agota en la introspección; su verdadero poder transformador reside en su capacidad de abrirnos al otro. (Continuará).