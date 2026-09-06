La fuerza que nos hermana: la tristeza activa (2da parte)

En la primera parte, el autor cuestionó la tendencia contemporánea a rechazar la tristeza y promover una felicidad forzada, argumentando que este sentimiento no debe verse como un fracaso personal, sino como una experiencia valiosa para el crecimiento interior. Además, plantea que el dolor emocional y la melancolía fortalecen el espíritu, permiten acceder a una dimensión más profunda de la existencia y desarrollan una empatía genuina hacia el sufrimiento ajeno, sirviendo como fundamento de la ética y la conexión humana.

La fuerza de la tristeza no se agota en la introspección; su verdadero poder transformador reside en su capacidad de abrirnos al otro. Quien nunca ha sufrido vive encerrado en la burbuja de su propia indiferencia. Es el dolor compartido el que rompe los muros del egoísmo. Arthur Schopenhauer, el filósofo del pesimismo, sostenía que “la compasión es la capacidad de sentir el sufrimiento de los demás como si fuera propio, y es la base de la moralidad”.

Hugo, que dedicó su vida a denunciar la miseria social en obras como Los Miserables, supo que la compasión nace de la herida propia. Miguel de Unamuno lo expresó con una frase cortante: “El único dolor tolerable es el ajeno”. Si la alegría tiende a ser individualista y excluyente —”yo estoy bien”—, la tristeza auténtica es universal e inclusiva: nos dice “yo también he sufrido, por eso te entiendo”.

Esa conexión empática es la base de toda ética verdadera. La tristeza activa nos convierte en ciudadanos del mundo, porque al reconocer nuestra propia vulnerabilidad, reconocemos la de todos los demás.

Si la tristeza nos conecta con la espiritualidad y con el otro, su destino natural es la acción transformadora. No se trata de un estoicismo frío que soporta el dolor en silencio ni de un romanticismo que se regodea en la queja. Se trata de un impulso que nos lleva a aliviar el dolor que ahora comprendemos. Cuando esa conciencia se agudiza, no podemos quedarnos cruzados de brazos. La tristeza de Hugo no es un lamento estéril; es el motor que impulsó su exilio político, su defensa de los condenados y su lucha incansable por la justicia social. Es la fuerza que convierte al ser humano en un agente de cambio, porque ha visto la sombra y decide encender una luz.

Como escribió Albert Camus: “La verdadera generosidad para con el futuro consiste en entregarlo todo al presente”. Y José Saramago nos recordó que “la alegría y el dolor no son como el aceite y el agua, sino que coexisten”. No se trata de elegir entre uno u otro, sino de integrar la tristeza como parte de una vida plena. El filósofo ruso y místico Gurdjieff, citado por Ram Dass, afirmaba que “no hay nada que pueda ser alcanzado espiritualmente sin sufrimiento en la vida”. Pero el sufrimiento, para ser fecundo, debe abrirse a la acción.

En una época que nos empuja a huir de todo malestar, recuperar la lección de Víctor Hugo es un acto de rebeldía y de salud mental profunda. La tristeza no es un enemigo al que derrotar, sino un maestro que nos enseña a mirar hacia dentro y hacia fuera con honestidad. Es la profundidad del océano que permite la navegación; es la noche oscura que hace posible el amanecer.

Miguel de Cervantes, con la sabiduría de quien vivió mil adversidades, escribió: “Las tristezas no se hicieron para las bestias, sino para los hombres”. Son, precisamente, lo que nos distingue y nos eleva. Negarlas es negar una parte esencial de nuestra humanidad; abrazarlas, en cambio, es abrir la puerta a la compasión, a la espiritualidad genuina y a la solidaridad activa.

Es en este presente, cargado de la memoria del dolor, donde podemos encontrar la fuerza para construir un mundo donde quepan todos los sufrimientos y, desde ellos, todas las esperanzas.

Porque, en definitiva, “la tristeza del alma puede matarte mucho más rápido que una bacteria”, escribiría John Steinbeck, pero también —y aquí reside el milagro— puede ser el crisol donde se forja el espíritu más resistente y el corazón más compasivo.