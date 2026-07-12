El espectro de la crueldad y el yo insaciable (2da parte)

En la primera parte el autor reflexiona sobre la capacidad humana para ejercer crueldad, egoísmo y destrucción, retomando la idea de Thomas Hobbes de que “el hombre es el lobo del hombre”.

Hannah Arendt, al cubrir el juicio a Adolf Eichmann, acuñó la desconcertante expresión “la banalidad del mal” para describir a un hombre que organizó la logística del horror no por odio visceral, sino persiguiendo la promoción laboral y cumpliendo órdenes con diligencia. Ésta es la forma más inquietante de egoísmo: la que abdica del juicio moral en favor de la comodidad personal, convirtiendo a la persona en un engranaje carente de piedad.

La paradoja es desoladora: fue necesario erigir un Estado gigantesco y perverso para comprobar que, incluso bajo el manto protector del Leviatán, el lobo seguía devorando al lobo, solo que con una eficiencia industrial que Hobbes jamás pudo imaginar. Sin embargo, el análisis quedaría cojo si sólo apuntara a las grandes estructuras. La semilla de la crueldad también anida en la intimidad del hogar, en la guerra silenciosa que se libra dentro de las relaciones afectivas. ¿Cuántas veces el amor se convierte en un campo de batalla donde se hiere precisamente porque se conoce la ubicación exacta de las heridas?

La destrucción psicológica lenta, el gaslighting, el desprecio constante –la indiferencia estratégica– es una forma de crueldad sofisticada que no deja hematomas visibles pero mata el espíritu gota a gota. Aquí el egoísta no quiere destruir al otro de inmediato; quiere mantenerlo cerca, pero anulado, como un espejo que sólo devuelva la imagen que él desea ver. La capacidad destructiva se expresa entonces como una vampirización emocional: vaciar al otro para llenar el propio vacío. En la pequeña escala del dormitorio también resuena la verdad de Homo homini lupus, porque no hay depredador más feroz que aquel que conoce los secretos de su presa.

¿Qué nos dice esta capacidad para el mal sobre la naturaleza humana? Negar que estas pulsiones existen es un acto de ingenuidad peligrosa. La historia muestra que, bajo ciertas condiciones –miedo, escasez, deshumanización del diferente, obediencia a la autoridad–, la línea entre la persona corriente y el perpetrador de crueldades es más fina de lo que nos gusta admitir.

Experimentos clásicos de la psicología social, como el de Milgram o el de la prisión de Stanford, aunque sujetos a revisión metodológica, apuntaron hacia una verdad incómoda: el contexto adecuado puede anestesiar la conciencia individual. El egoísmo se enmascara a menudo de virtud; la avaricia se disfraza de ambición, la explotación laboral de competitividad y la crueldad verbal de sinceridad. Por eso, la lucha contra la capacidad destructiva humana no es un combate que se gana de una vez, sino una vigilancia constante que empieza en el lenguaje que usamos para despojar de humanidad al adversario político o al inmigrante. Frente a este paisaje sombrío, cabe preguntarse si la esperanza es posible. El propio Hobbes creía que, mediante el pacto social y la cesión de parte de nuestra libertad a un soberano, el hombre podía escapar de la guerra de todos contra todos. Pero la pregunta ética sigue en pie: ¿basta la espada del Leviatán para domesticar al lobo o debemos reeducarlo desde dentro?

Quizás la respuesta no esté en negar la profundidad del abismo, sino en redescubrir la fuerza del lazo empático. La capacidad destructiva no es un destino, sino una posibilidad que se alimenta de la indiferencia. Allí donde se reconoce el rostro del otro, donde el sufrimiento ajeno deja de ser una estadística y se convierte en un temblor que nos atraviesa, el egoísmo empieza a retroceder. La verdadera revolución ética no consiste en erradicar por completo el interés propio, sino en expandir el círculo de quienes consideramos dignos de nuestra consideración moral. Elegir la bondad en un entorno que a menudo recompensa la dureza es la forma más radical de resistencia frente a la crueldad que habita en todas partes y, también, en nosotros mismos.

Reconocer que Homo homini lupus es una posibilidad inscrita en nuestra condición no nos condena a ella; nos obliga, precisamente, a construir, día tras día, los campos éticos y políticos que impidan que el lobo nos devore.