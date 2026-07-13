Y de bancos… ¿quién sigue?

En septiembre próximo se cumplirán dos años de que Mercado Pago, la cuenta digital de Mercado Libre, solicitó una licencia de banca múltiple a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Por lo que ha trascendido, y el compromiso de inversión de capital por 4,600 millones de dólares que Pedro Rivas, su director general, hizo público ante la presidenta Claudia Sheinbaum, se espera que reciba la autorización del organismo supervisor previa opinión del Banco de México, que gobierna Victoria Rodríguez Ceja, puesto que la aún app financiera opera a través de una IFPE autorizada el 11 de mayo del 2011, y cuenta con una sólida trazabilidad operativa como medio de pago, de compra y de acceso al sistema financiero, especialmente para microempresas.

Por el tiempo transcurrido bajo análisis de la CNBV, que preside Ángel Cabrera, Mercado Pago podría ser la siguiente entidad financiera en ser autorizada como banca múltiple. Sus datos en México sorprenden: su app, sólo en los últimos 15 meses, tiene más de 1 millón de descargas mensuales, de acuerdo con el registro de Sensor Tower; de junio de 2026 a la fecha han otorgado más de 2.5 millones de créditos a capital de trabajo a poco más de 420 mil pymes, con 40% de ellas lideradas por mujeres, y 30% de las tarjetas de crédito emitidas han sido para personas que nunca habían tenido una. Cuentan con 20.5 millones de líneas de crédito preaprobadas y activas del mercado de consumo y personal, usuarios de compra y venta en 99% de los municipios de México, y alcanzaron el millón de terminales activas en todo el país y creciendo. Algunos bancos de retail del top 7 se sonrojarían al conocer que cuatro de cada 10 pagos con tarjetas ya se realizan sin contacto en ellas. Y el cierre de pinza. Como en México más de la mitad de la población descansa en el crédito informal y 85% utiliza efectivo para compras con montos inferiores a 30 pesos, han desarrollado una red con más de 45 mil puntos para ingresar y retirar efectivo en el país, cifra que se duplicó desde febrero 2025. Pregunta: ¿qué falta?

DE FONDOS A FONDO

#BanFeliz… La operación de cesión que, según diversas fuentes, buscan concretar este martes los accionistas de la fintech Klu —especializada en créditos personales y de nómina, encabezada por Carlos Djemal—, junto con Fernando García Sada, propietario de Happy Inc. y BanFeliz, se perfila como un asunto de atención prioritaria para el sistema financiero. La transacción podría dejar expuestos a inversionistas de Nuevo León y al fondo londinense CRC Capital Release, administrado por Christofferson. Robb & Co., García Sada y su socio Fernando Elizondo —quien enfrenta un proceso penal por presunto fraude—, arrastran pasivos cercanos a 8,000 millones de pesos, incluidos compromisos en EU y un arbitraje promovido por Grupo ACP por el presunto incumplimiento en el pago de las acciones de BanFeliz, institución que aún opera bajo la marca Banco Forjadores. Ante el creciente número de señalamientos y denuncias, la CNBV y la Procuraduría Fiscal, que encabeza Grisel Galeano, deberían ordenar una auditoría financiera exhaustiva antes de que una operación privada pueda modificar la estructura accionaria y complique el esclarecimiento de los hechos, particularmente si existen recursos vinculados a fondos de pensiones. De acuerdo con fuentes del sector, BanFeliz habría sostenido sus indicadores regulatorios mediante aportaciones promedio de 10 millones de pesos mensuales, registradas como futuros aumentos de capital desde enero. Esas mismas versiones apuntan a que Klu habría fungido como proveedor de esos recursos. Corresponderá a las autoridades determinar el origen de los fondos y la legalidad de dichas operaciones.

#MexUSA Embassy… Se nota la diferencia en la representación diplomática, pues nos cuentan que Roberto Lazzeri Montaño, a unas semanas de haber presentado cartas credenciales como embajador de México en EU, ya comenzó a poner en práctica la agenda prioritaria de la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que la cooperación permanente es indispensable. Lazzeri ha trabajado con Óscar del Cueto, presidente de la American Chamber of Commerce, en reuniones con directivos de empresas que operan a ambos lados de la frontera, acercamientos que buscan darle impulso a la competitividad compartida de los dos países.