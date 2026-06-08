¿Por qué no regulan la fraccional en México?

La regulación aplicable a plataformas que ofrecen inversión en acciones globales (completas o fraccionadas) a usuarios mexicanos, parte de una estructura legal obsoleta que no reconoce la demanda de inversión ni el tipo requerido, el elevado costo de hacerlo a través de casas de bolsa, mientras crecen las opciones digitales, y la realidad que empuja a algunos intermediarios a ofrecer servicios de inversión en activos foráneos a través de asesores registrados ante la CNBV, con brókers autorizados por la SEC y el Seguro para Inversionistas Bursátiles.

Eso último es clave para detonar la compra masiva de valores accionarios, enteros o fraccionados, así como todo tipo de estructuras bursátiles en directo.

Para quien busca estar dentro del margen legal, rechazan la idea de que operar fuera de la figura de casa de bolsa equivale a operar ilegalmente, puesto que la Ley del Mercado de Valores contempla expresamente la figura del Asesor en Inversiones, registrado ante la CNBV, como vía legítima para intermediar acceso a productos bursátiles.

Es la misma figura bajo la cual operan Fintual, que opera un asesor de inversiones con registro; Bitso, que opera con su IFPE y con un asesor de inversiones; Plata, que es banco digital y adquirió un asesor de inversiones y opera con Alpaca, y ARQ (Dollar App), que es una IFPE y también opera con Alpaca. Todas son plataformas y participan en el mismo segmento sin que su estructura regulatoria haya sido objeto de cuestionamientos.

El mecanismo es consistente en todas estas plataformas: el asesor de inversión registrado en México establece una alianza con un bróker-dealer estadunidense que ejecuta las operaciones en nombre del usuario.

El cliente abre una cuenta en ese bróker y las transacciones ocurren bajo la supervisión de la SEC y la FINRA, y con el Seguro Bursátil en EU.

En este esquema, Bitso opera a través de The Badger Management House, asesor de inversión independiente registrado en la CNBV, con Alpaca Securities como bróker-dealer en Estados Unidos, self-clearing y registrado ante FINRA; un modelo análogo al que Mercado Pago instrumentó en su momento mediante su alianza con GBM Global para dar acceso a acciones nacionales e internacionales, fondos y ETF. GBM ofrece acceso a acciones estadunidenses a través de DriveWealth, un bróker-dealer norteamericano que actúa como contraparte bajo una estructura regulatoria idéntica a la que se cuestiona.

La crítica se dirige al uso de infraestructura extranjera canalizada por un asesor de inversión registrado en la CNBV, la observación aplica por igual a uno de los intermediarios con mayor presencia en nuestro mercado.

DriveWealth es un bróker-dealer con capacidades de clearing, custodia y ejecución de operaciones integradas bajo una sola arquitectura tecnológica. Opera con más de 100 socios en Estados Unidos, América Latina, Europa, Oriente Medio, África y Asia-Pacífico; entre ellos, Revolut para su servicio de trading en Europa y en México, donde la plataforma inició operaciones bancarias en enero de 2026, y Ualá para su oferta de inversión en el país.

Reconocer este modelo de intermediación bursátil como informal o ajeno a la regulación no es correcto, pero sí pone sobre la mesa de Hacienda, de Edgar Amador, y del Banco de México, que gobierna Victoria Rodríguez, la necesidad de revisar la estructura legal sobre la que se ofrece la venta de valores en México porque sólo 3% de la población adulta destina recursos a inversiones o ahorro a plazo.

El Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), con más de 3 mil 500 valores listados, el canal formal para acceder a mercados globales desde México, tiene una restricción estructural: las operaciones se ejecutan en títulos completos. No pueden negociar montos mínimos de una acción (fracción), justo lo que le ha dado profundidad y liquidez a los mercados de EU.

DE FONDOS A FONDO

#Hey... Manuel Rivero tendrá que revirar. Entiendo que deberá anunciar a que suspenden el lanzamiento de Hey X, en tanto revisan que cumpla con la normativa aplicable de la CNBV y tengan las autorizaciones necesarias para vender Fraccional.