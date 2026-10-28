Mercado bursátil, el costo de operar con él

El 26 de noviembre de 2025, comenzó a operar la “nueva” Contraparte Central de Valores (CCV) de la Bolsa Mexicana de Valores que preside Marcos Martínez, la que incorporó la liquidación y compensación del mercado de deuda gubernamental a la modernidad digital, pero es hora que no se generaliza.

Banco de México, que gobierna Victoria Rodríguez, presentó desde finales de 2022 el proyecto de “electronificación” (prefiero digitalización) del mercado de deuda gubernamental, empero, aún hoy una buena parte de la compensación y liquidación continúa registrándose de forma manual y, las resistencias, si pueden detallarse como tales, obedecen a un tema de costos y a otro de eficiencias.

El punto es que los grupos bancarios han propuesto a la SHCP y Rodríguez la posibilidad de realizar desde el balance bancario, toda la transaccionalidad con valores de deuda y acciones, sin tener que pasar por una casa de bolsa y, hay quien comenta que este paso eliminaría los costos de integrarse al nuevo CCV.

Hasta ahora, se han integrado Scotiabank, Invex, Banorte, Bankaool, BBVA México, SIF ICAP y Enlace (mercado secundario de deuda) como socios liquidadores, pero no para que el nuevo CCP asuma como intermediaria obligatoria (compradora para el vendedor y vendedora para el comprador), todo el registro es electrónico de las operaciones de compra y venta de deuda gubernamental, ya que con ello esta contraparte asume la novación (obligación) de garantizar la transacción a cambio del depósito adicional de garantías.

Mire, la petición bancaria ha quedado en eso, porque la autoridad (salvo una), considera que se reduciría la competencia en el de por sí enclenque mercado de valores. Es complicado el tema, pero trataré de exponer lo que entiendo, es la causa de la falta de adopción de la nueva CCV para el mercado de deuda, pues de ello puede derivar un mejor sistema.

Lo importante es que el sistema opere con la mejor tecnología, al menor costo y, con la mayor seguridad posible para facilitar la liquidación y compensación del mercado de deuda gubernamental, y ampliarlo lo antes posible al mercado de deuda privada (incluyendo la que custodian en fideicomisos).

Empecemos: en el sistema de Entrega Contra Pago (DVP, por sus siglas en inglés) de Indeval todo opera de forma automática, pero en la Contraparte Central de Pago (CCP O CCV) todo es manual y, aunque se dice que fue actualizado, para quien opera diario es evidente que el Procesamiento Directo (Straight-Through Processing o STP, por sus siglas en inglés) no estará listo sino hasta 2028.

Sobre el uso de colaterales, en el mercado todos se conocen, y cuando se realizan operaciones en directo a 48 horas y en bilateral (dos partes) confían en la palabra del que está enfrente y listo. No hay colateral. En el mercado normal de repartos (menos de tres días), tampoco exigen colateral mayor que los títulos objeto de reporto. En el nuevo CCP exige colateral 48 horas y desde el día uno es obligatorio el colateral adicional como ocurre en el reporto de EU. ¿Es una práctica internacional? Sí, pero postear con colateral adicional siempre va a ser un problema porque los títulos que se inscriban, son valores de deuda que el intermediario no vende en reporto.

También se puede colateralizar con dinero en efectivo y el pago es TIIE de fondeo, pero para los bancos resulta en pérdida porque ganan más que TIIE de fondeo prestando esa liquidez. Todos están de acuerdo en que la propuesta es buena por el efecto de la automatización que supone el nuevo CCP del mercado de deuda gubernamental, pero cuestionan a la BMV, porque saben que usan el mismo motor de capitales (el famoso MoNeT) que construyeron en los 80 para negociar acciones, cuando en el mercado de deuda los volúmenes son diferentes.

Además todos operan en sistemas automatizados propios y no a mano para la compensación y liquidación de tenencias propias o de clientes, y en el mercado de deuda sólo se conocen dos casos de incumplimientos en reporto en 20 años.

La pregunta es ¿por qué se tendrían que salir del sistema vigente si el propuesto es más caro y ni tan moderno, con más riesgo operativo, para un producto que tiene un muy remoto riesgo de incumplimiento?