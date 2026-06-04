Inversión en exploración petrolera

Siendo Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, la anfitriona de la edición de este año del Congreso Mexicano del Petróleo, será de particular importancia el mensaje que dará el director general Juan Carlos Carpio.

Según el Plan de Inversiones de este año en Pemex, deberán invertirse 425 mil mdp para fortalecer la exploración en Trion, Zama y Maloob, además de la exploración o reactivación de campos maduros y la zona de Burgos, que se supone es la más rica en gas no convencional. Como vea, el otro anuncio que se espera es el de Petrobras, que dirige Magda Chambriard, con Pemex, para asociarse en la exploración de campos profundos en el llamado Plegado Perdido, pero también para el desarrollo de biocombustibles. Esto último es clave.

En EU y como parte de las propuestas sobre la mesa de negociación el T-MEC que conduce el equipo de la USTR, se ha propuesto que México compre etanol procedente de sus productores de maíz. Con el excedente del grano, esta agroindustria que tiene excedentes extraordinarios en EU, observa que les sería muy bien un cambio en la NOM 016 para levantar el límite permitido en la mezcla de etanol anhidro como oxigenante en las gasolinas que expende Pemex en el país de 5.8%, a 11% como ocurre en todo el mundo.

Justo ahí entra Petrobras, pues no sólo el acuerdo con Pemex es para explorar aguas profundas, sino que ha trascendido que se incluye la posibilidad de que la petrolera mexicana aprenda a producir etanol y lo convierta en parte de su transición energética para reducir las necesidades de extracción del crudo y comenzar una paulatina sustitución de combustibles fósiles por biocombustibles.

Sólo que entre Brasil y EU puede existir una contraposición de objetivos, porque los dos quieren venderle a México, sólo que el gobierno de Sheinbaum busca transferencia tecnológica, no dependencia y, en el inter podría alcanzarse un buen acuerdo para obtener el producto importado, a mejor costo, no sólo por una eventual eliminación del arancel, sino por la conveniencia de la entrega. En este tema, será clave cómo se utilice la “Enabling Clause” de la OMC, para mantener un sistema arancelario preferencial para la exportación de bienes y partes a Brasil, a cambio de un trato preferencial en exportación de biocombustibles a México. Brasil es también superavitario y tiene excedentes que inundan su mercado.

DE FONDOS A FONDO

#BancoPlata… que dirige Neri Tollardo, con 3.4 millones de clientes con cuentas activas, 11 mil mdp en cartera de crédito, obtuvo la opinión favorable en febrero para iniciar sus operaciones de banca comercial, refinanció 300 mdd con los fondos Oaktree, Macquarie Group, Fasanara y Banco Covalto contratados en diciembre bajo la línea de crédito liderada por Nomura que se fijó en 500 mdd. Recordará que en marzo, con el cierre de la Ronda C por 405 mdd, Plata alcanzó un valor de mercado estimado en 5 mil mdd. A diferencia de otros bancos y, con base en los datos de su balance, Banco Plata ha iniciado el proceso de captación de depósitos del público con una estrategia que cuida su liquidez y el costo de apertura del lado pasivo del balance, por lo que la estrategia del banco sigue centrándose en diversificar y fortalecer su base de fondeo, incluyendo el fondeo profesional, a la par que escala sus operaciones bancarias en México, tanto en materia de crédito como de captación a plazo.

#IPAB.. Los litigios iniciados por Manuel Cadena Morales y sus hijos contra Tenedora CI (por cierto, un caso que llama la atención es el litigio del mismo grupo contra el Hospital GCH —Dalinde y San Angel Inn— porque tiene el mismo modus operandi en el litigio y mismo juzgado) cobran víctimas reales: más de mil familias que dependen de esas empresas y resultado del deterioro financiero provocado por las medidas precautorias dictadas por el Juzgado 24 de la CDMX, sin que medie siquiera una demanda que las sustente. La familia Cadena, accionistas minoritarios de CI, ha congelado la venta de la entidad bursátil de CI, y con ello el IPAB —fondeado con cuotas bancarias para cubrir depósitos, no accionistas de entidades intervenidas— acumula pérdidas cercanas a 200 mdp que jamás recuperará, lo que llama a cuestionar el otorgamiento de cautelares sin juicio de fondo, porque no es un tecnicismo: evidencia un proceso viciado de origen.