Huachicol, ¡qué tamaño de red!

Un hecho observado y sorpresivo ha sido el reporte de cobro del IEPS por parte del SAT incluido en los Informes de Finanzas Públicas, pues desde marzo, cuando inició la confrontación de Estados Unidos con Irán, el precio de los hidrocarburos se elevó en el mundo y en México se activó el mecanismo de compensación del IEPS para disminuir el costo de la gasolina y el diésel en las estaciones de servicio. Si el subsidio tenía un gasto fiscal cercano a los 45 mil millones de pesos hasta septiembre, la pregunta era ¿por qué no caía la recaudación de ese impuesto? La respuesta del secretario de Hacienda, Edgar Amador, en julio pasado, fue que los esfuerzos de trazabilidad y seguimiento de la red de importación y venta de combustibles habían permitido aumentar la recaudación.

Bueno, ayer la secretaria de Energía, Luz Elena González, dio a conocer que ese esfuerzo, iniciado el año pasado, permitió integrar el Centro de Análisis de Datos de Hidrocarburos, apoyado en la ATDT que dirige José Merino, que coordina la información de 16 entidades gubernamentales que participan en el cruce y supervisión de toda la cadena de valor de los combustibles procesados, importados y vendidos en México.

Resultado: un severo golpe al huachicol y al crimen petrolero, pues se han cancelado 264 permisos de expendio, hay 307 permisionarios en procedimiento de sanción, el SAT canceló el timbre de 2 mil 224 empresas por no tener permisos, se emitieron 6 mil 483 multas a 2 mil 32 gasolineras, se dieron de baja 180 empresas por contrabando y 175 fueron catalogadas como factureras. Las acciones permitieron recuperar 48 mil 411 millones de pesos de IEPS, además de que la ANAM, por primera vez, coordina con su contraparte en Estados Unidos la inspección para verificar que los buques que salen de allá llegan a territorio mexicano con el mismo combustible, en volumen y tipo.

¿Sabe lo único que no me cuadra? Esta red no se integra si no hay quien la encubra y, detenidos, pues sólo los hermanos Laguna, pero procesados… parece que la procuración de justicia no le entrega nada a la administración de justicia para procesar a los responsables.

DE FONDOS A FONDO

#BOFA… Hay quien busca el negrito en el arroz por todo y pretenden lanzar una alerta argumentando que ante las sanciones aplicadas a Bank of America por el Tesoro de EU, podría observarse en México el cierre de cuentas en la banca. Esta aseveración es absurda, porque la conducta de de-risking que suponen esas versiones, no tienen ningún sentido. Las tres multas impuestas al banco, que no puede dar detalle de las mismas, fueron producto de una serie de prevenciones de registro y levantamiento de información de operaciones BSA, persistencia de errores y en el monitoreo que no tuvieron la respuesta esperada por OCC, OFAC.

Bofa, o más bien su filial en México, es una institución relevante para el sistema porque a través de ella, ante la problemática del de-risking, con aprobación de la Fed, Banco de México, el Departamento de Tesoro y Hacienda, ha sido desde hace varias decenas de años, el que ha concentrado la actividad de corresponsalía para el traslado de dólares de México a EU y, se realiza con un sistema de monitoreo bastante preciso.

Hay quien dice que el tratamiento que se otorgó a Bofa fue muy distinto frente a la aplicación de la Fentanyl Act que se ejecutó contra Vector, CiBanco e Intercam, pero debemos recordar que el cierre de esas instituciones obedeció más al efecto de una intervención gerencial decretada en México, que a la orden dada en EU a sus intermediarios o proveedores de servicios financieros de detener toda relación de corresponsalía o contra parte con esas instituciones.

Volviendo al tema. Bofa tendrá que trabajar en los términos del Consent Order impuesto por FinCEN, pero no se detalla en ningún momento que las deficiencias encontradas hayan sido en la operación con México, sino que fue con otras jurisdicciones (China, Rusia, Irán), y dentro de Estados Unidos, no en el sistema de corresponsalías sobre monitoreadas de la relación con México.