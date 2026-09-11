Credit rating, ¡en el ojo de todos!

NUEVA YORK.— Al participar en el Mexico Investment Week, José Medina Mora, presidente del CCE, destacó que el diálogo con el sector privado ha sido bueno, como la alianza que se ha dado a través del CADERR, que encabeza la empresaria Altagracia Gómez, y subrayó que para el CCE es relevante el avance hacia finanzas públicas sostenibles y preservar el grado de inversión en la calificación soberana de la deuda, sin abandonar los avances en materia de desarrollo social, expansión de infraestructura y el incentivo a la inversión productiva.

El Paquete Económico apenas se analizaba, pero ya hacía medio día y, en especial ayer, durante la mesa mañanera que encabezó el embajador Roberto Lazzeri, se conversaron las distintas perspectivas del mercado global y nacional, la problemática de las tasas de interés en Estados Unidos, pues el bono de 10 años está rascando 10% y eso mueve las referencias de tasas globalmente, así como el efecto de la inflación energética derivada de la prolongación del conflicto en Oriente Medio.

Pero lo interesante, vino con la revisión con lupa económica del programa económico planteado por la SHCP para 2027. Ernesto Revilla, economista en jefe de Latam en Citigroup; Carlos Capistrán, economista en jefe de Latam en Bank of America, y el chief economist de Latam de HSBC, Joseph Incalcaterra, coincidieron en que el crecimiento económico de México debería ser superior a 2% de forma sostenida y en que la prioridad hoy debiera revertir la trayectoria ascendente de la deuda pública (RFSP se van a 55% del PIB, pero se proyectan a 59% del PIB para 2030, lejos de invertir la tendencia en el programa presentado) para que el crédito soberano no caíga a grado especulativo.

Este tema fue recurrente en los pasillos y conversaciones informales y se cruzaba la pregunta: ¿cuánto tiempo tomará para que México pierda el grado de inversión de la primera y, por ende, las tres calificadoras más relevantes del mercado internacional?

El otro tema fue Pemex y, Cristina Arista, directora de Relación con Inversionistas, detalló el efecto de consolidación financiera que ha tenido la empresa petrolera del Estado a partir de las acciones de refinanciamiento y cambio de deuda de la empresa al balance del gobierno federal, pero creo que lo que faltó en esa conversación fue subrayar lo que viene en el presupuesto planteado: una reducción de la línea presupuestal para cubrir las necesidades de pago de intereses de Pemex de 283 mil millones de pesos.

Es evidente que ese paso es el siguiente en la estrategia de saneamiento, pues manda la señal de que el apoyo presupuestal a la empresa se ha reducido y, requiere fortalecer su capacidad operativa para pagar impuestos, a sus proveedores y el servicio de su deuda.

El tema central de la discusión moderada por María Ariza, sin duda tiene que ver con que México probablemente crezca por arriba de 1.5% este año, tras la recuperación incipiente que muestra la economía en el segundo y tercer trimestre de este año, pero también en que la perspectiva para 2027, sigue estando limitada a 1.8% en promedio.

Esto podría cambiar si hay un acuerdo con Estados Unidos sobre el T-MEC, que elimine incertidumbres comerciales a un lado.

Los tres coinciden en que México es un gran destino para la inversión de capital, pero evidentemente el flujo sería mayor si se disipan riesgos internos y, uno que será muy observado el próximo año tiene que ver con la elección intermedia y, lo que suceda hacia adelante con la estructura judicial.

DE FONDOS A FONDO

#Kapital… René Saúl, presidente y CEO del grupo bancario Kapital, sumó otros 125 millones de dólares a su capital tras la ampliación de la ronda C que concretó en esta semana.

Con esta ampliación, su valor de mercado alcanza los 2 mil millones de dólares, una valuación que le dirige como uno de los unicornios mexicanos con posibilidad de colocar acciones en el mercado de México y Estados Unidos y, por lo mismo, fue uno de esos rising star del Mexico Investment BIVA Day. Una historia de éxito constante. No corre prisa.