CAF/Omitren, ceden concesión

Desde que febrero de 2025, cuando se excluyó la ruta de Buenavista-AIFA de la concesión del Tren Suburbano, se aceleraron las negociaciones con el consorcio CAF/Omnitren que conformaron la española que era presidida por Max Zurita (ahora en retiro), y la filial de transporte de trenes de IAMSA, que encabeza Roberto Alcántara. Se puso entonces la decisión de adquirir 100% de la concesión Buenavista-Cuautitlán que contrató Vicente Fox en agosto de 2005 por 30 años.

La concesión no fue “estatizada”, más bien, parece que el gobierno decidió pagar lo que había sido rescatado en cinco ocasiones, unas por falta de aforo, la necesidad de subsidio permanente, problemas de expansión.

El activo es bueno porque servirá de centro neurálgico de operaciones de los trenes de pasajeros que partirán de la Ciudad de México a Querétaro y México-Pachuca, a cargo de los ingenieros militares de la Defensa, pero que supervisa Andrés Lajous desde la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado.

Recordemos que la concesión, entre 2006 y 2009, alcanzó un monto de inversión de 10 mil 747 millones de pesos, de los cuales, la SCT pago contra presupuesto 4,235 millones de pesos, el Fonadin le metió en capital 1,445 millones de pesos, y la inversión privada 5,067 millones de pesos.

De estos últimos, sólo 1,652 millones fueron aportaciones de capital, ya que 3,415 millones fueron deuda contratada con la banca española y fondos de inversión, deuda que pasó por varias reestructuras y rescates por Fonadin o Banobras, la última en 2021. Recordará que los gobiernos del Estado de México y el gobierno federal tuvieron sus asegunes entre 2009 y 2018 para concretar el sistema de alimentación del Suburbano, por lo que los compromisos de aforo no se cumplieron y entre Fox y Peña, se canjearon por tres ampliaciones. La concesión se fue ¡hasta 68 años!

Le cuento que ésta lejos de ser una expropiación de la 4T, más cuando se elimina el up side de 7.1% que la concesión reglaba y que se espera sea mayor una vez que el Buenavista-AIFA se interconecte, así como el resto de los tramos de pasajeros.

Durante 2009-2018 también se hicieron varias reestructuras con bancos españoles y mercados privados porque hasta la administración de Peña se resolvió el problema de las alimentadoras y, luego el efecto de la pandemia de covid-19, los apoyos recibidos de Fonadin/Banobras, fueron para evitar el impago. Eso explica bien que el acuerdo anunciado ayer para liquidar al consorcio privado (Omintren recibe 7.5%) por 5,999 millones de pesos es una buena inversión, porque casi 4,000 millones son deuda que podrá reestructurar en mejores condiciones Fonadin al retener el up side del tren central de pasajeros con 100% de las acciones. Lo contrario, ¡hubiera sido inexplicable!

DE FONDOS A FONDO

#Sader/CNA… La incorporación del CNA que preside Jorge Esteve, en la negociación directa del capítulo agropecuario del T-MEC y del secretario de Agricultura, Julio Berdegué, facilita la negociación entre expertos y sin intermediarios.

México tiene un superávit de 14 mil millones de dólares en el renglón agropecuario y, una buena parte de los productores de berries y aguacates o productos estacionales, se exportan desde empresas con capital estadunidense, aprovechando la capacidad estacional.

Eso justamente se puso sobre la mesa de Jamieson Greer el lunes pasado, porque los aranceles impuestos, por ejemplo a la exportación de jitomate mexicano, ha provocado una caída del 20% en la superficie sembrada en México, y si eso se suma la presión por el clima, y la escasez que provocaron las heladas en Florida, se conjugó un problema inflacionario por escasez del insumo que explica una buena parte de la inflación de hortalizas en ambos países que no pueden ser contenidas por el Banco de México, pero si negociadas por los representantes comerciales.

Interesante este tercer encuentro del lunes, poco comentado, porque justo la Presidenta escuchó al secretario de Economía, quien lejos de poner todos los huevos en su canasta, propuso la integración de un equipo negociador que, en la práctica, viene trabajando coordinadamente desde el año pasado. La cabeza del equipo es la mismísima Claudia Sheinbaum.