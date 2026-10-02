Arancel de NMF, ¿cuánto representa para México?

De acuerdo con el glosario de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el arancel de Nación Más Favorecida es el impuesto no discriminatorio que se cobra entre países por la importación de productos hacia sus mercados, garantizando trato igualitario.

Antes de que el presidente estadunidense, Donald Trump, asumiera su segundo periodo de gobierno, (diciembre de 2024), el arancel que cobraba EU se situaba en torno a 3.3% simple (5.0% para bienes agrícolas y 3.1% para productos no agrícolas) y, según la OMC, el arancel llegó a estar entre 1.5 y 2% si se consideraba el efecto del T-MEC con México y Canadá, que concentra la mayor carga del comercio exterior con EU.

A partir de febrero de 2025, el arancel base promedio se disparó a 15%, nivel superior al de la Gran Depresión de 1938, y en casos específicos ha subido a 30% con China, 25 a 50% en sectores como aluminio y acero y, recíprocos o de represalia a 50% con Canadá y Unión Europea.

En la última reunión del G20 que se efectuó en Milwaukee, Greer puso sobre la mesa el tema, considerado puntal del sistema de comercio mundial, al formalizar la intención de EU de modificar y revisar los fundamentos del arancel de NMF.

¿Por qué es importante? Por que es parte central de la discusión del T-MEC. Hasta diciembre de 2024, de acuerdo con la data de la Secretaría de Economía de Marcelo Ebrard, 50% del comercio de exportación de México hacia EU pagaba la tasa de arancel NMF (Nación Más Favorecida) antes de las medidas del segundo mandato de Donald Trump. En promedio simple 3.3 por ciento.

Eso hizo que muchas empresas tejieran cadenas productivas en México para exportar al vecino del norte, directo o integrado, pagando ese mínimo arancel. Si seccumplían Reglas de Origen (no sólo automotriz la tiene), se pagaba cero.

Justo ahí se centra una buena parte de la negociación bilateral entre los equipos de Ebrard y Greer, donde México busca el mejor trato posible para las exportaciones y todo lo que esté por debajo de 15% debe considerar los costos de cumplir con reglas de origen norteamericanas. ¡Ahí, el detalle!

Estados Unidos está impulsando una reforma al principio de Nación Más Favorecida, que ha generado profundas divisiones, sobre todo con europeos y asiáticos (China), sobre el futuro de las normas del comercio mundial.

La propuesta tiene tres elementos: introduce el “estatus condicional” para otorgar la NMF, esto es, sujetar sus beneficios comerciales a que los países demuestren apertura de mercado, competencia leal (sin subsidios) y transparencia; el segundo, que los países puedan ajustar fácilmente los aranceles frente a naciones que presentan enormes superávits comerciales o una sobrecapacidad industrial impulsada por el Estado; tercero, pretenden introducir un sistema de “reciprocidad justa”, para que actores clave en el comercio global no ignoren los principios del libre mercado.

La crítica (casi generalizada o de silencio preocupado) fue que la propuesta privará de la protección arancelaria garantizada por la OMC.

¿Y México?, como la mayoría de las naciones del G20, buscó convencer a EU de restablecer el sistema de solución de diferencias paralizado cuando bloqueó y paralizó el Órgano de Apelación contenido en el capítulo de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el 10 de diciembre de 2019 al negarse a nombrar nuevos jueces (su veto). Me parece que esta mesa fue una de las más productivas, porque en la OMC difícilmente podrá alcanzarse un acuerdo dado su complejo sistema de votación.

DE FONDOS A FONDO

#CDMX-Finanzas… La Secretaría de Finanzas de la CDMX, comandada por Juan Pablo de Botton, recibió su primer premio de la comunidad financiera internacional de parte de LatinFinance, por el bono verde emitido a finales del año pasado. En tan sólo dos años, se implementaron varios proyectos como el bono verde y el FIMAS (fideicomiso que invierte sólo en temas e infraestructura, agua, movilidad y seguridad) que permitieron atender necesidades prioritarias. Además, la readecuación que el secretario hizo del fondo mixto para que sus recursos se dirigieran a financiar infraestructura y promoción turística, que antes era su único destino. Antes del cierre de año veremos otra emisión sustentable de la CDMX.