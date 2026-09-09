Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 9 de septiembre de 2026

REGLA DEL 90-90

¿Qué es la regla del 90-90 para el clóset?

R. Es un método popularizado por el documental de Netflix Los minimalistas, y consiste en revisar cada prenda con una sola pregunta la usaste en los últimos 90 días y la usarás en los próximos 90.

Si la respuesta es no a las dos, esa prenda ya cumplió su ciclo y debe salir del clóset por donación, venta o la basura.

La regla ataca directamente el hábito de guardar cosas por si acaso, ese enemigo silencioso del espacio y del orden. No juzga el precio ni el sentimentalismo, sólo pregunta por el uso real. Aplíquenla también al garaje al clóset de los zapatos y quizás hasta a las excusas guardadas para no hacer ejercicio.

Moraleja: el clóset no es un museo de quien fuimos, sino un armario de quien realmente somos hoy.

IMPLANTE

Sr. La Mont, si alguien recibe un implante dental, ¿cuánto debería esperar que le dure? ¿Es algo permanente o tiene fecha de caducidad?

R. Un implante dental bien colocado y cuidado puede durar 20 a 30 años, e incluso toda la vida. La pieza de titanio que se integra al hueso es extremadamente resistente; lo que suele requerir reemplazo con el tiempo es la corona, que puede desgastarse después de 10–15 años.

La duración depende de tres factores: higiene diaria, ausencia de tabaquismo y controles regulares con el dentista. Enfermedades de encías o bruxismo pueden acortar la vida útil del implante.

En términos generales, es uno de los tratamientos más estables y duraderos en odontología moderna.

MANZANAS

¿Conviene guardar las manzanas en el refrigerador o es mejor dejarlas a temperatura ambiente? ¿Importa para su sabor o duración?

R: Sí: refrigerar las manzanas prolonga significativamente su frescura. A temperatura ambiente duran alrededor de una semana antes de volverse harinosas; en el refrigerador pueden mantenerse crujientes hasta seis semanas gracias al ambiente frío y húmedo que retrasa su madur>ación.

Eso sí, conviene guardarlas en una bolsa perforada dentro del cajón de verduras para evitar que absorban olores. Si se dejan fuera, deben consumirse rápido para conservar textura y dulzor.

ANTES O DESPUÉS

Don Alfredo, ¿cuál es el momento ideal para cepillarse: antes o después de desayunar? ¿Importa realmente el orden?

R. Los dentistas coinciden en que lo mejor es cepillarse antes del desayuno. Durante la noche, la boca produce menos saliva y las bacterias se acumulan; cepillarse al despertar elimina esa placa y protege el esmalte antes de exponerlo a alimentos ácidos como jugo, café o frutas.

Si uno prefiere hacerlo después, conviene esperar 20–30 minutos, porque cepillar inmediatamente después de consumir algo ácido puede desgastar el esmalte.