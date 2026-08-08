Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 8 de agosto de 2026

EL RECREO

¿Cómo anda México comparado con otros países en eso del recreo en las escuelas?

R. Le comparto, como referencia, que en Estados Unidos el recreo se ha reducido drásticamente, apenas 8.2 por ciento de la jornada escolar, frente a 19.1 por ciento en Finlandia. En México la situación es mixta. Oficialmente la SEP establece un receso de 30 minutos en primaria, cifra similar a la europea, pero en la práctica muchas escuelas públicas lo recortan por falta de personal de vigilancia o para compensar tiempo perdido en actividades administrativas. Además, la brecha es marcada entre escuelas privadas, que suelen respetar e incluso ampliar el recreo con educación física estructurada, y las públicas saturadas donde el patio se vuelve improvisado.

A diferencia de Finlandia o Japón, México no prohíbe explícitamente quitar el recreo como castigo, práctica todavía común entre maestros con poca capacitación pedagógica.

LOS SENTIDOS

¿Ha habido veces en que se dice que tenemos más de cinco sentidos y que pueden hasta 12, ¿cuál es la opinión científica?

I. Aquí con gusto le comparto una lista basada en las clasificaciones científicas más comunes. El número exacto varía según el criterio del investigador, pero ésta es una recopilación razonable de los 32:

Los cinco clásicos:

1. Vista, 2. Oído, 3. Olfato, 4. Gusto y 5. Tacto.

Sentidos corporales internos:

6. Propiocepción (posición del cuerpo), 7. Sentido vestibular (equilibrio), 8. Nocicepción (dolor), 9. Termocepción (temperatura), 10. Interocepción (estado interno general), 11. Quimiorrecepción (niveles químicos internos).

Relacionados con órganos específicos:

12. Sentido del hambre, 13, Sentido de la sed, 14. Sentido de la vejiga llena, 15. Sentido pulmonar (necesidad de respirar), 16. Sentido cardíaco (latidos), 17. Sentido de saciedad.

Variantes del tacto y la piel:

18. Presión, 19. Vibración, 20. Picazón, 21. Cosquilleo, 22. Tacto ligero (discriminativo).

Percepción del tiempo y el movimiento:

23. Sentido del tiempo (cronocepción), 24. Sentido de la velocidad, 25. Sentido de la aceleración.

Gusto detallado:

26. Dulce, 27. Salado, 28. Ácido, 29. Amargo, 30. Umami.

Otros:

31. Sentido de la temperatura corporal interna y 32. Magnetocepción (sensibilidad magnética, debatida en humanos).

LA ABSTINENCIA ALCOHÓLICA

¿Puede tener consecuencia si un bebedor de repente deja de hacerlo?

R. Esta acción sí puede tener consecuencias graves conocidas como el síndrome de abstinencia alcohólica, que es el conjunto de síntomas que aparece cuando una persona con consumo prolongado y excesivo de alcohol reduce o suspende bruscamente su ingesta. El cuerpo se acostumbra a la presencia constante del alcohol y al retirarlo el sistema nervioso queda hiperactivo. Los síntomas leves incluyen ansiedad, temblores, sudoración, insomnio y náuseas, y suelen comenzar entre seis y 24 horas después del último trago. En casos más serios pueden presentarse alucinaciones, convulsiones o el delirium tremens, una complicación grave que puede poner en riesgo la vida. Por eso la abstinencia debe manejarse siempre con supervisión médica, nunca en solitario. Si usted o alguien cercano atraviesa este proceso, busque atención profesional cuanto antes.