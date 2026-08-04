Sin maquillaje / arlamont@msn.com / 4 de agosto de 2026

ALZHEIMER

¿Es cierto que ya se demostró que olvidar sueños y cabecear es causa del Alzheimer?

R. No tanto. Un nuevo estudio del Imperial College London, presentado en la Conferencia Internacional de la Asociación de Alzheimer 2026, analizó a 142 exjugadores profesionales de futbol británicos, de entre 30 y 60 años, comparándolos con 56 personas sin historial de deportes de contacto. Los exjugadores mostraron diferencias estructurales en el cerebro y altas tasas de ansiedad y depresión, aunque sin señales de deterioro cognitivo. 31 por ciento cumplió el umbral clínico de depresión, frente a 9 por ciento del grupo control, mientras que 42 por ciento presentó ansiedad clínica, contra 25 por ciento. Sólo el 2 por ciento mostró señales individuales de atrofia cerebral severa que sugieren neurodegeneración activa. El estudio, aún sin revisión por pares, busca establecer si los cabezazos representan un riesgo modificable de demencia.

EN EL PACíFICO

¿Por qué hay tan poco sargazo en el Pacífico?

R. El sargazo también está presente en el Pacífico —hay una franja más pequeña frente a las costas de México y Centroamérica—, pero no forma las enormes floraciones que cubren las playas, como ocurre en el Atlántico y el Caribe. Algunas razones:

• Aporte de nutrientes: la Gran Franja de Sargazo del Atlántico se alimenta de nutrientes provenientes del Amazonas y del Congo (la deforestación y el uso de fertilizantes aumentaron esto desde la década de 2010), además del polvo del Sáhara, rico en hierro que cruza el Atlántico. El Pacífico no tiene un aporte de nutrientes equivalente en esa escala.

• Estructura de corrientes y giros oceánicos: las corrientes del Atlántico (especialmente desde alrededor de 2011) comenzaron a arrastrar el sargazo desde el Atlántico ecuatorial hacia una franja continua que va desde África Occidental hasta el Golfo de México. Los giros oceánicos del Pacífico circulan de manera distinta y no concentran el sargazo de la misma forma.

• Origen histórico: el propio Mar de los Sargazos está en el Atlántico Norte, encerrado por corrientes (la corriente del Golfo, la deriva Noratlántica, y las corrientes de Canarias y Ecuatorial del Norte). No existe un sistema de corrientes equivalente en el Pacífico.

Entonces, no es que el sargazo no pueda crecer en el Pacífico, sino que el Pacífico carece de esa combinación específica de escorrentía fluvial rica en nutrientes y patrones de corrientes que convierten al sargazo en las enormes masas flotantes que llegan a las playas del Caribe y el Golfo.

¿Y SI NO PAGO?

¿Qué pasa si decido no pagar mis impuestos?

R. Si no pagas impuestos en México, primero se acumulan recargos e intereses sobre lo adeudado, además de multas que van de mil 810 a 22 mil 400 pesos por declaración anual omitida, o entre mil 490 y 17 mil 040 pesos por cada declaración mensual atrasada. Si la situación persiste, el SAT puede restringir tu RFC o cancelar tu sello digital, impidiéndote facturar, además de iniciar auditorías y reportarte al Buró de Crédito. En casos extremos, tras varios requerimientos ignorados, puede embargar cuentas o bienes, y la evasión superior a ocho millones de pesos puede derivar en cargos penales. Si realmente no puedes pagar, existe una salida razonable: solicitar al SAT un convenio de pago a plazos antes de que te requieran. Actuar de forma espontánea reduce las sanciones, aunque los recargos seguirán aplicando. Ignorar los avisos es la peor decisión.