Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 30 de julio de 2026

ETIQUETA MODERNA/TENSY

Don Alfredo, un saludo y un favor que me haga una lista de las mejores costumbres de etiqueta y cortesía que debemos guardar actualmente, tan necesarias, ¿no?

R. TENSY, de acuerdo usted, nunca está de sobra recordarlas:

• Levantarse cuando alguien entra a la habitación.

• Dejar salir a los demás antes de entrar.

• Decir “con mucho gusto” en lugar de “no hay problema”.

• Escuchar antes de hablar.

• Mantener el teléfono fuera de la mesa.

• Mantener los zapatos siempre pulidos.

• Bajar la voz en momentos serios.

• Esperar a que le dirijan la palabra en entornos formales.

• Mantener contacto visual durante el saludo de mano.

• Preguntar por los demás antes de hablar de sí mismo.

• Caminar al lado de su invitado, no adelante.

• Escribir notas de agradecimiento a mano.

• Dejar espacio en las conversaciones grupales.

• Esperar hasta que todos hayan sido servidos.

• Elogiar el carácter, no la apariencia.

• Vestirse según el contexto, no para llamar la atención.

• Hablar sólo cuando aporta valor.

• Gesticular con calma, sin señalar.

• Usar servilletas de tela, no de papel.

• Disculparse en privado.

• Respetar el tiempo y la presencia de los demás.

LAS ALMOHADAS

¿Por qué parece que conforme pasa el tiempo las almohadas se hacen pesadas?

R. La almohada se vuelve más pesada por una razón tan gráfica que casi merece advertencia sanitaria. Cada noche la cabeza deja caer células muertas como confeti, sudor que se filtra como lluvia tibia y grasa que se adhiere al relleno como si fuera pegamento. El interior, cálido y húmedo, se convierte en un terrario microscópico donde los ácaros comen, digieren y dejan sus propios residuos. Todo ese material orgánico se va compactando, capa sobre capa, como si su almohada estuviera formando un estrato geológico de su vida nocturna. Con el tiempo, literalmente engorda. La única forma de frenar esa metamorfosis es usar fundas protectoras, lavarla con regularidad y reemplazarla antes de que empiece a tener más biografía que usted.

RUDEZAS

¿Me da una lista de simples diarias rudezas que muchos sin querer cometemos?

R. Aquí con gusto le comparto una lista:

• Interrumpir a otros. Cortar frases, hablar encima o “completar” ideas ajenas transmite impaciencia y falta de respeto.

• Mirar el teléfono mientras alguien habla. Señal de desinterés que deteriora cualquier conversación.

• Llegar tarde por costumbre. Comunica que su tiempo vale más que el de los demás.

• No responder mensajes importantes. Genera incertidumbre y hace parecer desdén.

• Hablar con tono brusco. Aunque no sea intencional, puede sonar agresivo o impaciente.

• No agradecer pequeños favores. Hace que otros se sientan invisibles o poco valorados.

• Invadir el espacio personal. Acercarse demasiado o tocar sin necesidad incomoda a cualquiera.

• No escuchar activamente. Asentir sin atención real o cambiar de tema abruptamente.

• Dejar tareas compartidas a medias. Obliga a otros a compensar su parte y genera resentimiento.