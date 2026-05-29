Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 28 de mayo de 2026

LA VISTA

¿Qué hay de nuevo en el cuidado de la vista para quienes ya no queremos usar lentes de lectura?

R. La gran revolución de este 2026 son las gotas oftálmicas de doble acción, recientemente aprobadas por la FDA, que tratan la presbicia o vista cansada. Estos colirios, como el nuevo Vizz, actúan reduciendo el tamaño de la pupila para mejorar la profundidad de enfoque, permitiendo leer sin gafas hasta por diez horas con una sola aplicación. Es una alternativa no invasiva ideal para quienes no desean someterse a cirugía láser, pero buscan libertad frente a los lentes tradicionales. Aunque no detienen el envejecimiento del cristalino, ofrecen una solución práctica y temporal para la vida diaria. Parece que el futuro de nuestra visión ya no está en los cristales, sino en un pequeño frasco.

SPRAY O BARRA

¿Es mejor usar desodorante en spray o en barra desde una perspectiva de salud y medio ambiente?

R. La elección depende de sus prioridades, pero la tendencia actual favorece la barra. Los desodorantes en barra suelen ser más discretos y contienen menos compuestos orgánicos volátiles que contaminan el aire interior de su hogar. Por otro lado, los sprays ofrecen una sensación de frescura inmediata y secado rápido, pero muchos aún dependen de gases propelentes que afectan la atmósfera. En términos de eficacia, ambos cumplen su función, aunque las barras tienden a durar más tiempo sobre la piel y son más prácticas para viajar. Si busca cuidar el planeta tanto como su higiene, la barra sigue siendo la opción más sólida. Al final, lo importante es que el único rastro que deje sea su fragancia favorita.

CHOCOLATE

¿Por qué el precio del chocolate sigue subiendo y qué diferencia hay entre el cacao mexicano y el africano?

R. El chocolate vive una crisis de precios debido a las malas cosechas en África Occidental, región que produce setenta por ciento del cacao mundial. Mientras el cacao africano se enfoca en la producción masiva para consumo industrial, el cacao mexicano destaca por su calidad premium y perfiles de sabor complejos, como el criollo de Tabasco. Esta escasez global ha elevado los costos, pero también ha puesto los ojos en el grano mexicano como una joya de origen sostenible. Elegir chocolate de calidad significa pagar por la conservación de ecosistemas y el trabajo justo de los productores. Resulta amargo descubrir que, para seguir disfrutando de lo dulce, tendremos que aprender a valorar más el origen que la cantidad. Claro, sin contar los precios en las nubes. Por ejemplo, uno de mis favoritos, en Casa Arnoldi, el chocolate cuesta, hoy, alrededor de $1,200 MXN por kilo, y hace unos cinco años rondaba los $650 MXN por kilo, en resumen, aproximadamente subió casi 85 por ciento.

LOS OLÍMPICOS

¿Cuándo volverá México a postularse formalmente para organizar unos Juegos Olímpicos?

R. Tras retirar su candidatura para 2036 debido a los altos costos y la complejidad logística, México mantiene el interés de albergar una edición futura, posiblemente hacia 2040 o 2044. El Comité Olímpico Mexicano ha señalado que cualquier bid formal requerirá una colaboración estrecha entre el gobierno y la iniciativa privada para garantizar la viabilidad financiera sin comprometer fondos públicos críticos. Actualmente, la prioridad nacional está en la organización compartida del Mundial de Futbol 2026, lo que servirá como termómetro para medir la capacidad de infraestructura del país. México sueña con el fuego olímpico, pero sabe que, para encender la antorcha, primero hay que asegurarse de que la casa esté en orden. Quizás el deporte más difícil de ganar sea el de la planeación financiera.