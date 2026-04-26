Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 26 de abril de 2026

MARÍA MAGDALENA

¿María Magdalena sí ejerció la prostitución?

R. Le comparto que en los primeros siglos del cristianismo, María Magdalena fue representada como discípula cercana de Jesús y testigo privilegiada de la resurrección, un rol único que la colocaba en posición de autoridad espiritual. Los evangelios la muestran como seguidora fiel, nunca como pecadora.

A partir del siglo VI, la tradición occidental comenzó a fusionarla con otras mujeres bíblicas, especialmente la “pecadora arrepentida” y María de Betania. Esta reinterpretación, impulsada por predicadores y teólogos, transformó su imagen en la de prostituta redimida, símbolo de penitencia y humildad. En la Edad Media, el arte la representó con cabellera suelta, lágrimas y gestos de arrepentimiento, reforzando esta lectura moralizante.

Durante el Renacimiento y el Barroco, su figura se volvió más emocional y sensual, reflejo de la tensión entre espiritualidad y humanidad. En el siglo XIX, surgió la Magdalena romántica: melancólica, marginal, casi heroína trágica.

En los siglos XX y XXI, la investigación histórica y feminista recuperó a la Magdalena original, líder entre los discípulos y primera mensajera de la Pascua. Hoy es vista como símbolo de autonomía, testimonio y reinterpretación cultural, más allá de los estereotipos que la tradición le impuso.

LAS LÁGRIMAS

¿Los animales también lloran por sus emociones o sólo nosotros lo hacemos?

R. Los humanos producimos lágrimas por tres razones: para lubricar los ojos, para protegerlos de irritantes y —la parte única— para expresar emociones. Esta última categoría, las lágrimas emocionales, es exclusiva de nuestra especie. Otros animales pueden tener ojos húmedos o producir secreciones, pero no lloran por tristeza, alegría, frustración o alivio.

¿Por qué nosotros sí? Hay tres grandes explicaciones que se complementan:

1. El cerebro humano une emoción y fisiología de forma excepcional. Nuestra corteza prefrontal y nuestro sistema límbico están profundamente conectados. Cuando sentimos emociones intensas, estas regiones activan el sistema nervioso autónomo, que a su vez estimula las glándulas lagrimales. Es un reflejo emocional convertido en respuesta física.

2. Las lágrimas emocionales funcionan como comunicación social. Llorar envía un mensaje poderoso sin palabras: vulnerabilidad, necesidad de apoyo, reconciliación o alivio. En la evolución humana, esto fortaleció vínculos, facilitó la cooperación y redujo la agresión dentro del grupo. Es un “lenguaje silencioso” que sólo nuestra especie desarrolló tan claramente.

3. Las lágrimas cambian la química del cuerpo. Las lágrimas emocionales contienen hormonas del estrés como prolactina y ACTH. Al liberarlas, el cuerpo reduce tensión y restablece equilibrio. Es una forma biológica de “descargar” emociones intensas.