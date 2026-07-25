Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 25 de julio de 2026

LAS ESENCIALES

¿Cuáles serían las cosas más esenciales de antes que ahora ya no lo son?

R. En estos tiempos, muchas cosas que antes eran esenciales han quedado atrás. Los mapas de papel, por ejemplo, cedieron su lugar a la navegación digital. Lo mismo ocurrió con los despertadores tradicionales, desplazados por el celular. Las cámaras compactas perdieron sentido frente a la calidad fotográfica de los teléfonos. Los CDs y DVDs quedaron relegados por el streaming, y las linternas domésticas se volvieron accesorias gracias a la luz integrada del móvil. También las calculadoras básicas, las guías telefónicas y la impresión de fotos han perdido vigencia. Incluso los boletos físicos para conciertos se transformaron en códigos digitales. Una lista que revela cómo la tecnología redefine lo cotidiano.

CRUZAR LOS DEDOS

¿Qué significado tiene la costumbre de cruzar los dedos?

R. Cruzamos los dedos porque es un gesto diminuto que mezcla superstición antigua y costumbre moderna. En la Europa medieval, formar una pequeña cruz con los dedos se veía como un símbolo de protección contra la mala suerte. Con el tiempo, el gesto evolucionó: dos personas podían cruzar dedos para sellar un deseo compartido, como si la unión reforzara la esperanza. Hoy lo usamos de manera casi secular para expresar que queremos que algo salga bien, sin necesidad de palabras. También existe la variante de cruzar los dedos al mentir, una idea infantil de que la cruz “anula” la culpa.

SELECCIÓN ADVERSA

¿Qué es la adverse selection y por qué aparece cuando la información está desequilibrada?

R. Esto sucede cuando un mercado atrae de manera desproporcionada a quienes representan el mayor riesgo, porque ellos tienen más información que la contraparte. El ejemplo clásico es el seguro de salud: si la aseguradora no puede distinguir entre personas sanas y personas con enfermedades costosas, las primas serán altas para todos. ¿Quién compra el seguro en ese escenario? Justo quienes anticipan gastos médicos elevados. Los sanos se salen, los costosos se quedan y el sistema se vuelve insostenible.

La adverse selection aparece en cualquier situación donde una parte sabe más que la otra. Desde vendedores que ocultan defectos en un auto usado hasta plataformas que atraen a usuarios problemáticos porque las reglas son laxas.

LOS MASONES

¿Es cierto que hay algunos poderes súper secretos de los masones?

R. Los masones no guardan “poderes ocultos”, sino tradiciones reservadas que protegen la experiencia iniciática. Sus seis secretos más comentados giran en torno a prácticas simbólicas. Primero, los modos de reconocimiento: apretones de mano, palabras y señas que distinguen grados. Segundo, los ritos de iniciación, con vendas, la cuerda de obligación y juramentos solemnes. Tercero, los guiones rituales, especialmente la alegoría de Hiram Abiff. Cuarto, las enseñanzas simbólicas basadas en herramientas del oficio. Quinto, las obligaciones internas que regulan conducta y confidencialidad. Sexto, los contenidos de grados superiores, que amplían lecciones éticas y filosóficas.