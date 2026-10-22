Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 22 de octubre de 2026

EL FREE WALKING TOUR

¿Cuánto debe pagar uno por un free walking tour?

R. Aunque se anuncian como gratuitos, funcionan bajo un pacto social: el guía vive de las propinas. En ciudades turísticas como Madrid, París o Ciudad de México, la mayoría deja entre diez y veinte dólares por persona; si el recorrido fue excepcional, algunos suben a veinticinco o treinta. En destinos con menor costo de vida, cinco o diez dólares es lo habitual. Lo importante es reconocer el esfuerzo: caminar dos o tres horas, manejar grupos grandes, responder preguntas y ofrecer recomendaciones útiles. No pagar se considera descortés, salvo que el tour haya sido realmente deficiente, en cuyo caso se deja algo simbólico. Es un modelo basado en confianza y reciprocidad, y depende de que cada visitante contribuya.

AYUNO CORTO

¿Qué tan saludable es ayunar por periodos cortos?

R. El ayuno intermitente se ha vuelto popular en México porque promete simplicidad: comer dentro de una ventana de tiempo y dejar que el cuerpo descanse. Estudios recientes muestran que puede mejorar la sensibilidad a la insulina, reducir inflamación y ayudar a controlar el peso. Sin embargo, no es una solución universal. Personas con diabetes, gastritis severa o problemas de presión deben consultarlo con un médico. Lo más importante es evitar extremos: ayunos demasiado largos pueden causar mareos, irritabilidad y atracones posteriores. Para la mayoría, un esquema moderado —como comer entre once de la mañana y siete de la tarde— es suficiente para obtener beneficios sin riesgos. El ayuno funciona mejor cuando se combina con hidratación y alimentos frescos.

Nota: He estado practicando el 11-7 con muy buenos resultados, no pruebo alimento antes de las 11 am ni después de las 7 pm.

SEGUIMOS

¿Por qué las recientes películas mexicanas están ganando premios internacionales?

R. La nueva ola del cine mexicano mezcla talento joven con historias íntimas y socialmente relevantes. Directores emergentes están explorando temas como migración, violencia cotidiana, identidad y humor urbano, con una estética más arriesgada y menos dependiente de fórmulas comerciales. Plataformas digitales han permitido financiar proyectos pequeños que antes no tenían espacio. Además, festivales como Morelia y Guadalajara funcionan como vitrinas internacionales. El público extranjero valora la autenticidad y la capacidad de narrar realidades complejas sin caer en estereotipos. No es casualidad que producciones independientes estén llegando a Berlín, Cannes y Sundance. México está contando historias que el mundo quiere escuchar.

LAS BATERÍAS

Sr. La Mont, ¿qué se dice de un nuevo tipo de batería recientemente inventada o descubierta que podría cambiar nuestra vida diaria?

R. Uno de los avances más comentados es el desarrollo de baterías de estado sólido, que prometen mayor duración, carga más rápida y menos riesgo de incendio. Empresas y laboratorios en Japón, Estados Unidos y Corea ya están probando prototipos que podrían transformar autos eléctricos, celulares y dispositivos médicos. Para México, donde la movilidad eléctrica avanza lentamente, estas baterías podrían acelerar la adopción de vehículos más seguros y eficientes. También reducirían la dependencia de litio, un recurso estratégico. Aunque aún faltan años para su producción masiva, el potencial es enorme: dispositivos que duren días sin recargar y autos que se carguen en minutos. Es un salto tecnológico comparable al paso del teléfono fijo al celular.