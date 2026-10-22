Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 22 de octubre de 2026
Alfredo La Mont III
Sin Maquillaje
EL FREE WALKING TOUR
¿Cuánto debe pagar uno por un free walking tour?
R. Aunque se anuncian como gratuitos, funcionan bajo un pacto social: el guía vive de las propinas. En ciudades turísticas como Madrid, París o Ciudad de México, la mayoría deja entre diez y veinte dólares por persona; si el recorrido fue excepcional, algunos suben a veinticinco o treinta. En destinos con menor costo de vida, cinco o diez dólares es lo habitual. Lo importante es reconocer el esfuerzo: caminar dos o tres horas, manejar grupos grandes, responder preguntas y ofrecer recomendaciones útiles. No pagar se considera descortés, salvo que el tour haya sido realmente deficiente, en cuyo caso se deja algo simbólico. Es un modelo basado en confianza y reciprocidad, y depende de que cada visitante contribuya.
AYUNO CORTO
¿Qué tan saludable es ayunar por periodos cortos?
R. El ayuno intermitente se ha vuelto popular en México porque promete simplicidad: comer dentro de una ventana de tiempo y dejar que el cuerpo descanse. Estudios recientes muestran que puede mejorar la sensibilidad a la insulina, reducir inflamación y ayudar a controlar el peso. Sin embargo, no es una solución universal. Personas con diabetes, gastritis severa o problemas de presión deben consultarlo con un médico. Lo más importante es evitar extremos: ayunos demasiado largos pueden causar mareos, irritabilidad y atracones posteriores. Para la mayoría, un esquema moderado —como comer entre once de la mañana y siete de la tarde— es suficiente para obtener beneficios sin riesgos. El ayuno funciona mejor cuando se combina con hidratación y alimentos frescos.
Nota: He estado practicando el 11-7 con muy buenos resultados, no pruebo alimento antes de las 11 am ni después de las 7 pm.
SEGUIMOS
¿Por qué las recientes películas mexicanas están ganando premios internacionales?
R. La nueva ola del cine mexicano mezcla talento joven con historias íntimas y socialmente relevantes. Directores emergentes están explorando temas como migración, violencia cotidiana, identidad y humor urbano, con una estética más arriesgada y menos dependiente de fórmulas comerciales. Plataformas digitales han permitido financiar proyectos pequeños que antes no tenían espacio. Además, festivales como Morelia y Guadalajara funcionan como vitrinas internacionales. El público extranjero valora la autenticidad y la capacidad de narrar realidades complejas sin caer en estereotipos. No es casualidad que producciones independientes estén llegando a Berlín, Cannes y Sundance. México está contando historias que el mundo quiere escuchar.
LAS BATERÍAS
Sr. La Mont, ¿qué se dice de un nuevo tipo de batería recientemente inventada o descubierta que podría cambiar nuestra vida diaria?
R. Uno de los avances más comentados es el desarrollo de baterías de estado sólido, que prometen mayor duración, carga más rápida y menos riesgo de incendio. Empresas y laboratorios en Japón, Estados Unidos y Corea ya están probando prototipos que podrían transformar autos eléctricos, celulares y dispositivos médicos. Para México, donde la movilidad eléctrica avanza lentamente, estas baterías podrían acelerar la adopción de vehículos más seguros y eficientes. También reducirían la dependencia de litio, un recurso estratégico. Aunque aún faltan años para su producción masiva, el potencial es enorme: dispositivos que duren días sin recargar y autos que se carguen en minutos. Es un salto tecnológico comparable al paso del teléfono fijo al celular.