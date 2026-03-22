Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 22 de marzo de 2026

FELIZ CUMPLEAÑOS

Esta columna está dedicada a celebrar el cumpleaños 150 de uno de los inventos más revolucionarios en la historia de la humanidad: el teléfono. El pasado 10 de marzo, cumplió 150 años, fecha del primer mensaje inteligible transmitido por Alexander Graham Bell: “Mr. Watson, come here, I want to see you”.

El 10 de marzo de 1876, en un pequeño laboratorio de Boston, Alexander Graham Bell pronunció una frase que inauguró la era de las comunicaciones modernas. Su asistente, Thomas Watson, la escuchó desde otra habitación a través de un rudimentario transmisor líquido. Tres días antes, Bell había obtenido la patente que cambiaría la historia. Nadie imaginaba entonces que aquel experimento sería el punto de partida de una revolución tecnológica que transformaría la economía, la política, la cultura y la vida cotidiana.

Hitos que marcaron un siglo y medio:

• 1876: primer mensaje de voz transmitido por cable.

• 1880–1900: expansión de las centrales telefónicas y operadores manuales.

• 1915: primera llamada transcontinental en EU.

• 1960: telefonía de tonos y redes automáticas.

• 1983: primer teléfono móvil comercial.

• 2007: el smartphone redefine el concepto de “teléfono” como dispositivo multifunción.

• 2020: llamadas sobre IP, videollamadas masivas y asistentes de IA integrados.

El teléfono como transformador de la sociedad acortó distancias, aceleró el comercio, permitió coordinar gobiernos, emergencias y guerras, y creó nuevas formas de intimidad y vida familiar. Cambió la política y dio origen a industrias enteras: call centers, telecomunicaciones, satélites, redes móviles y, más tarde, plataformas digitales. Hoy, el teléfono se ha multiplicado hasta volverse casi una extensión del cuerpo humano. Existen más de ocho mil millones de líneas móviles activas, y revela hasta qué punto la comunicación dejó de ser un lujo para convertirse en una necesidad básica. Entre los fabricantes, Apple y Samsung dominan el mercado global, mientras que marcas chinas como Xiaomi, vivo y OPPO completan el mapa de esta competencia planetaria.

El viejo teléfono fijo sobrevive apenas en menos de 30% de los hogares del mundo, desplazado por móviles y servicios de voz sobre internet. Las comunicaciones más largas ya no son las transcontinentales de 1915, sino las que conectan la Tierra con el espacio: señales que viajan decenas de miles de kilómetros rebotando en satélites geoestacionarios. Bajo el agua, en cambio, la telefonía tradicional se rinde; los submarinos recurren a frecuencias acústicas o de muy baja frecuencia, recordándonos que incluso la tecnología tiene límites físicos.

El teléfono ha unido ciudades, familias, guerras, gobiernos y mundos enteros. Sus cifras no son sólo estadísticas: son la medida de cuánto dependemos de escucharnos. También transformó la cultura: del “¿está tu mamá?” a la ansiedad por contestar, del teléfono fijo familiar celular que llevamos en el bolsillo. Hoy, el teléfono es identidad, billetera, cámara, oficina y ventana al mundo. A 150 años, el teléfono ya no es un aparato: es un ecosistema. Es la interfaz principal entre humanos y tecnología. Es donde trabajamos, socializamos, aprendemos, compramos y nos informamos. Su evolución refleja nuestras prioridades como sociedad: movilidad, inmediatez, personalización y conexión permanente.