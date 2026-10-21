Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 21 de octubre de 2026

RESERVAS

¿Cuántos días aguantaría México sin importar combustible si el mundo cerrara la llave?

R. Sólo entre tres y seis, según fuentes del sector, porque ninguna dependencia publica una cifra oficial. En las terminales de Pemex el promedio baja a tres días, y hay cálculos de apenas día y medio. La Agencia Internacional de Energía, de la que México es miembro, exige 90 a los importadores netos. La paradoja: México exporta crudo, pero importa buena parte de su gasolina y diésel, y sus 5,300 millones de barriles de reservas probadas no llenan ni un tambo. El país cuenta con 77 terminales de Pemex y apenas 14 privadas.

APNEA

¿Podrá una pastilla nocturna jubilar por fin la máquina CPAP que medio mundo guarda en el clóset?

R. Todavía no. El AD109, de la farmacéutica Apnimed, combina aroxibutinina y atomoxetina para tonificar los músculos de la garganta, y en la fase 3 redujo cerca de 44% las interrupciones de la respiración por hora. La FDA revisa la solicitud y fijó el 28 de febrero de 2027 como fecha objetivo. Hoy, el único medicamento aprobado en Estados Unidos es Zepbound (tirzepatida), sólo para apnea moderada a severa en adultos con obesidad. Mientras tanto, el CPAP sigue siendo el estándar: si no lo usa, ninguna pastilla futura le cuida hoy. Pida un estudio del sueño.

UCRANIA

Con la guerra en su quinto año, ¿hay paz a la vista en Ucrania o sólo mucho viaje en tren y poca firma?

R. Más tren que firma. Tras seis meses de pausa, Washington retomó las conversaciones en septiembre: sus enviados Steve Witkoff y Jared Kushner vieron a Putin en Moscú y a Zelenski en Kiev, a donde llegaron en tren porque los ataques rusos impedían aterrizar. Ninguna reunión produjo avances. Moscú insiste en quedarse con el resto de Donetsk; Kiev responde que no premiará la invasión con territorio, y las garantías de seguridad siguen sin acuerdo. Según reportes, Washington planea reunir a las partes en octubre, probablemente en Abu Dabi, para pactar altos al fuego limitados sobre energía y el Mar Negro.

CELULAR

¿Cuánto más cobra Apple este año por otro rectángulo de vidrio?

R. Cien dólares más en los Pro: el iPhone 18 Pro arranca en 1,199 dólares y el Pro Max en 1,299, con 256 GB, frente a 1,099 y 1,199 del año pasado. Llegaron a tiendas el 18 de septiembre. Apple también subió el iPhone Air a 1,099 y el 17e a 699 dólares. La firma TrendForce culpa a la memoria: calcula que un chip de 256 GB cuesta casi 400% más que hace un año.

Si su teléfono actual funciona, espere: el iPhone 18 básico no llegaría hasta la primavera de 2027, y Apple prueba cuánto aguanta. Además, el plegable Duo llega en octubre, por si lo anterior le pareció poco.