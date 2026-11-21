MÁS GRANDE

¿Cuál es hoy el motor o máquina más grande del mundo?

R. La máquina más grande en operación es la Bagger 293, una excavadora de rueda de cangilones construida en Alemania. Pesa más de 14 mil toneladas, mide 96 metros de alto y 225 metros de largo, y puede mover 240 mil metros cúbicos de material por día. Su escala supera cualquier motor industrial convencional y la coloca en la cima de las megamáquinas modernas.

EL MÁS FUERTE

¿Cuál es el animal con el sonido más fuerte registrado?

R. El récord lo tiene el cachalote. Sus chasquidos pueden alcanzar 230 decibeles, más que un motor a reacción. El sonido se usa para ecolocalización en aguas profundas y es tan intenso que podría desorientar a otros animales marinos a distancia.

ENERGÍA SOLAR

¿Qué país genera la mayor cantidad de energía solar?

R. China ocupa el primer lugar, con más de 600 gigavatios instalados. Su combinación de inversión estatal, manufactura local y despliegue masivo ha creado la red solar más grande del planeta.

EL MÁS COMIDO

¿Cuál es el alimento más consumido del mundo?

R. El arroz encabeza la lista global. Más de 3,500 millones de personas lo consumen a diario y es base cultural, económica y agrícola en Asia, África y América Latina. Su estabilidad de cultivo y versatilidad culinaria explican su dominio histórico.

EL MÁS FRÍO

¿Cuál es el lugar habitado más frío del planeta?

R: El récord lo tiene Oymyakon, en Yakutia, Rusia. En invierno baja de –50 °C y ha registrado –62 °C en tiempos modernos. No es una base científica: es un pueblo con escuela, tienda y casas donde la vida ocurre en condiciones que congelan pestañas en segundos. El frío extremo se explica por su ubicación en un valle que atrapa aire denso y helado, sin viento que lo mezcle. Los autos se dejan encendidos todo el día, la comida es principalmente carne y pescado congelado, y el cemento no sirve para construir.

EL MÁS PROFUNDO

¿Cuál es el punto más hondo del océano?

R: El Abismo Challenger, en la Fosa de las Marianas, es el punto más profundo conocido: unos 10,935 metros según mediciones recientes. A esa profundidad, la presión supera las mil atmósferas y aplastaría cualquier estructura no diseñada para resistirla. Sólo unos cuantos vehículos tripulados han llegado, desde el Trieste en 1960 hasta la misión de Victor Vescovo en 2019. La vida existe, pero es mínima: anfípodos, microbios y organismos adaptados a oscuridad total, frío extremo y presión inimaginable.

EL FUEGO

De todos los tipos de fuego que pueden darse en el hogar, ¿cuál es el más peligroso?

R: El más letal suele ser el fuego eléctrico, porque empieza silenciosamente y sin señales visibles. Un cable dañado, una extensión sobrecargada o un aparato viejo pueden generar chispas que se esconden detrás de muros o muebles. Cuando notas el humo, el incendio ya está avanzado. Además, produce gases tóxicos que incapacitan rápido. Le siguen los fuegos de aceite en cocina, que se expanden en segundos si alguien intenta apagarlos con agua. La prevención es simple: revisar cables, evitar “multiconectores” saturados y mantener la cocina bajo vigilancia.