Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 2 de octubre de 2026

SOMBRERO

¿Por qué la gente dejó de usar sombrero?

R. Varios factores se juntaron. El automóvil cerrado volvió innecesaria la protección que antes ofrecía el sombrero contra el viento y el sol de los carruajes abiertos; además, los techos bajos de los coches lo hacían incómodo. La moda masculina se volvió más informal después de la guerra, y el código de vestir formal —del que el sombrero era parte esencial— se fue erosionando. El mito de que Kennedy lo mató al no usarlo en su toma de posesión de 1961 es exagerado: la tendencia ya venía a la baja. También influyó el cuidado del cabello: cuando los hombres empezaron a invertir en su peinado, cubrirlo dejó de tener sentido. Y para las nuevas generaciones, el sombrero olía a generación anterior. Hoy sobrevive como disfraz ocasional —boda, carrera de caballos— no como uniforme diario.

LUNARES

Descubro puntitos rojos brillantes en la piel al salir de la ducha, ¿debo alarmarme?

R. Probablemente no. Lo más común son los angiomas rubí (o “puntos de Campbell de Morgan”): pequeños vasos sanguíneos dilatados que forman esas manchitas rojas, casi siempre benignas. Aparecen más con la edad —el cuerpo, generoso, decora la piel como si fuera un árbol de Navidad después de los 30. No duelen, no pican, y su color no cambia con la presión salvo si se vacían al presionarlos suavemente. La alarma llega cuando el punto crece rápido, sangra sin motivo, cambia de forma o color, o aparece de la nada tras un golpe. Ahí sí, dermatólogo. Todo lo demás es, con perdón de la palabra, cosmético: prueba de que seguimos vivos y, para bien o mal, envejeciendo.

LÁGRIMAS

A veces lloro sin razón aparente —viendo un comercial, cortando cebolla, sin motivo alguno—, ¿por qué lloramos?

R. Depende de qué lágrima sea. Las basales lubrican el ojo constantemente, sin que lo notemos. Las reflejas responden a irritantes —cebolla, humo, viento— y son puro mecanismo de defensa. Pero las emocionales son las interesantes: contienen más hormonas del estrés (como el cortisol) que las otras, lo que sugiere que llorar literalmente ayuda al cuerpo a expulsar tensión química. La ciencia aún debate por qué evolucionamos para hacerlo visible, quizá sea una señal social, una forma honesta de pedir ayuda que no se puede fingir con facilidad. Así que la próxima vez que alguien le diga “no llores, sé fuerte”, recuérdele que llorar es, biológicamente hablando, de las cosas más racionales que hace el cuerpo humano.

EL VALOR

¿Qué autos en México mantienen mejor su valor y cuáles no?

R. En el mercado mexicano, la depreciación depende de confiabilidad, costos de mantenimiento y demanda. Modelos como Toyota Hilux, Corolla, Mazda 3 y Honda CR‑V suelen conservar valor porque ofrecen mecánica durable y refacciones accesibles. En seminuevos, pueden retener hasta 60% de su precio original a cinco años. En contraste, los autos de lujo alemanes y varias marcas chinas pierden valor con rapidez por costos elevados y menor confianza del comprador. También se deprecian más los modelos descontinuados y vehículos con transmisiones CVT poco apreciadas en reventa. Para quien planea cambiar de auto cada pocos años, elegir bien puede significar un ahorro considerable.