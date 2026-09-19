LAS VIRTUDES

¿Cuáles son las 11 virtudes de Aristóteles y por qué siguen importando hoy?

Aristóteles las describió en su Ética a Nicómaco como puntos medios entre dos extremos. El valor evita la temeridad y la cobardía. La templanza modera el placer. La liberalidad y la magnificencia equilibran el manejo del dinero grande y pequeño. La magnanimidad es el orgullo justo, ni vanidad ni falsa humildad. La justa ambición busca honor sin desmesura. La paciencia controla la ira. La veracidad pide honestidad sin jactancia. El ingenio equilibra el humor sin caer en la bufonería. La amabilidad guía el trato diario. Y la justicia corona todo, regulando cómo tratamos a los demás. Ninguna es innata, todas se entrenan con la práctica. Como diría Aristóteles, ser bueno no es un rasgo, es un gimnasio del que nunca te dan de baja.

EL JABÓN

¿Qué hace que el jabón sea tan bueno para eliminar gérmenes?

R. El jabón funciona porque es, básicamente, un agente doble: una parte de su molécula ama el agua y la otra ama la grasa. Los gérmenes —especialmente los virus y muchas bacterias— están rodeados por membranas grasas. Cuando te enjabonas, las moléculas de jabón se pegan a esas capas y las rompen, como si desarmaran una burbuja.

Luego, la parte “amiga del agua” arrastra los restos hacia el fregadero. No es magia: es química doméstica. Además, el acto de frotar las manos crea fricción que desprende suciedad, microbios y partículas que estaban pegadas a la piel.

Por eso el jabón es tan efectivo: no sólo limpia, desintegra. Y ningún desinfectante funciona tan bien si no hay primero un buen lavado.

JESÚS

¿“A quién bombardearía Jesús”? ¿Cómo justifican algunos cristianos la violencia en guerras, incluso hoy?

R. La frase “Who would Jesus bomb?” nació como crítica moral en círculos pacifistas: subraya que Jesús predicó no‑violencia, misericordia y amor al enemigo. Sin embargo, en la historia cristiana han surgido marcos teológicos para justificar la participación en guerras. El más influyente es la doctrina de la “guerra justa”, formulada por Agustín y desarrollada por Tomás de Aquino: permite el uso de fuerza sólo si hay autoridad legítima, causa justa y proporcionalidad estricta. Otros cristianos apelan a la defensa de inocentes o a la responsabilidad del Estado para frenar agresiones. Pero muchos teólogos contemporáneos recuerdan que el mensaje central del Evangelio es incompatible con la violencia ofensiva. Por eso, en cada conflicto reaparece la tensión entre fe, ética y poder político.

ESCANDINAVO

Señor La Mont, ¿en qué consiste el llamado Scandinavian sleep method del que tanto se habla?

R: Es una técnica de descanso popular en países nórdicos que propone dormir en una cama compartida, pero con dos edredones individuales en lugar de uno grande. La idea es reducir los clásicos problemas de pareja al dormir: jaloneos de cobijas, diferencias de temperatura y microdespertares por movimiento. Cada persona controla su propio nivel de calor y su espacio, lo que mejora la calidad del sueño sin renunciar a dormir juntos. No implica camas separadas ni distancia emocional, sólo una distribución más práctica. Estudios sobre higiene del sueño sugieren que minimizar interrupciones nocturnas es clave para descansar mejor. En esencia, es una solución simple a un problema universal: dormir bien sin pelear por la cobija.