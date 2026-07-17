Sin maquillaje / arlamont@msn.com / 17 de julio de 2026

EN TODO EL MUNDO

El precio de la gasolina tras la guerra: ¿subió en todo el mundo?

R. El impacto fue casi universal. La guerra interrumpió rutas marítimas, encareció seguros para petroleros y redujo temporalmente la oferta disponible. Países dependientes de importaciones —como México, Japón o varios de Europa— sintieron el golpe de inmediato. Estados Unidos amortiguó parte del aumento gracias a sus reservas estratégicas, pero también vio precios récord. Las naciones productoras del Golfo tuvieron más margen, aunque enfrentaron costos logísticos y presiones geopolíticas. El alza no fue idéntica en todos lados, pero sí global: el petróleo es un mercado integrado y cualquier choque se propaga. Para entender mejor estas dinámicas, conviene seguir la evolución del mercado energético y el papel del estrecho de Ormuz.

POR TODOS LADOS

¿No sé si se ha dado cuenta, pero me parece que por donde quiera que viajo escucho música latina, ¿a qué viene esto?

R. Le comparto que el auge no es casualidad. La música latina combina ritmos bailables, colaboraciones transfronterizas y una industria que aprendió a usar plataformas digitales para amplificar su alcance. Artistas de reguetón, pop y regional mexicano dominan listas globales gracias a TikTok, Spotify y YouTube. Además, Hollywood y las series de streaming incorporan cada vez más sonidos latinos, lo que expone a nuevos públicos. La diáspora latinoamericana también juega un papel clave: crea demanda y empuja a las disqueras a invertir. El fenómeno no es moda pasajera; es una reconfiguración cultural. Para seguir la evolución, vale revisar el impacto del regional mexicano y el ascenso del reguetón.

LA GENÉTICA

¿Hasta dónde pueden llegar los avances en edición genética?

R. Éste es uno de esos momentos “ufff”, en donde la edición genética vive un momento decisivo. Herramientas como CRISPR permiten corregir mutaciones, diseñar terapias personalizadas y estudiar enfermedades con una precisión inédita. Los ensayos clínicos ya muestran resultados prometedores en anemia falciforme, ciertos cánceres y trastornos hereditarios. El reto está en la ética y la regulación: no todo lo técnicamente posible debe aplicarse sin límites. También preocupa el acceso, pues estos tratamientos siguen siendo costosos. Aun así, la ciencia avanza hacia intervenciones más seguras y específicas. La edición genética no promete “perfección humana”, sino soluciones quirúrgicas a problemas antes inevitables. Para profundizar, conviene seguir los debates sobre bioética y los avances en CRISPR.

LOS VOTANTES

¿Cómo están cambiando las prioridades de los votantes en México?

R. Las preocupaciones se han diversificado y se han desplazado. La seguridad sigue al centro, pero ahora comparte espacio con inflación, agua, movilidad y calidad de servicios públicos.

La ciudadanía evalúa menos los discursos y más los resultados: exige gobiernos que resuelvan, no que prometan.

También crece el interés por temas ambientales y por la transparencia en el uso de recursos. Las redes sociales amplifican reclamos y obligan a los gobiernos a reaccionar más rápido. No es apatía, es una ciudadanía más crítica.

Para entender estas transformaciones, vale observar el papel de la participación ciudadana y las tensiones del federalismo mexicano.