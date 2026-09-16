Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 16 de septiembre de 2026

ORIGEN

Coreanos, chinos y japoneses, ¿estos tres pueblos vienen de la misma “tribu” original? ¿Hay un ancestro común claro?

R. No, no descienden unos de otros, pero sí comparten raíces profundas en Asia Oriental. La genética moderna muestra que chinos, japoneses y coreanos provienen de poblaciones distintas que se mezclaron en diferentes momentos.

• Japón: su población se formó por la mezcla de los Jōmon (cazadores-recolectores presentes desde hace más de 15 mil años) y los Yayoi, agricultores que llegaron desde la península coreana hace unos 2,300 años.

• Corea: los coreanos actuales descienden de poblaciones agrícolas del noreste de China y Manchuria, con continuidad una genética relativamente estable.

• China: es el más diverso; su población se formó a partir de múltiples grupos antiguos del norte y del sur, con expansiones agrícolas que dieron origen a las culturas siníticas.

LAS PANTALLAS

Con tantas horas frente al teléfono y la computadora, ¿hay evidencia de que las pantallas dañen el cerebro,o es sólo alarma moderna?

R: La ciencia es más matizada de lo que parece. El tiempo de pantalla en sí no “daña” al cerebro, pero ciertos usos sí pueden afectar funciones cognitivas y emocionales. En niños, un exceso de pantallas pasivas (videos sin interacción) se asocia con menos atención, sueño de peor calidad y retrasos en lenguaje. En adultos, el problema no es la pantalla, sino la sobrecarga de estímulos, el multitasking constante y la dopamina fácil de redes sociales, que pueden alterar concentración y aumentar ansiedad.

HIDRATANTE

Sr. Alfred, circula la idea de que la leche hidrata más que el agua. ¿Es cierto o sólo un mito nutricional?

R: Sorprendentemente, sí: la leche hidrata más que el agua en ciertas condiciones. Estudios de hidratación muestran que bebidas con electrolitos, proteínas y algo de grasa —como la leche— permanecen más tiempo en el organismo porque se vacían más lento del estómago. Esto evita que el líquido se pierda rápido por la orina y mantiene la hidratación por más tiempo. Además, aporta sodio y potasio, claves para retener líquidos. Pero hay matices: la leche no es ideal después de ejercicio intenso (puede caer pesada) ni para quienes son intolerantes a la lactosa. Para hidratación cotidiana, el agua sigue siendo suficiente; la leche destaca en retención de líquidos, no en “quitar la sed”.

DE RODILLAS

¿De dónde salió la costumbre de pedir matrimonio de rodillas? ¿Tiene un origen histórico o es puro romanticismo?

R. Arrodillarse para proponer matrimonio viene de una mezcla de rituales medievales, gestos de respeto y símbolos religiosos que con el tiempo se transformaron en romanticismo. En la Edad Media, arrodillarse era un acto solemne: así se juraba lealtad al rey, se recibía un título de caballería o se expresaba devoción religiosa. El gesto comunicaba honor, entrega y vulnerabilidad. Cuando el matrimonio empezó a verse como una unión basada en elección y afecto —no sólo en acuerdos familiares— el gesto se reinterpretó: arrodillarse frente a la persona amada simboliza compromiso, humildad y la idea de “poner el corazón en manos del otro”. No es obligatorio, pero su fuerza simbólica persiste porque convierte la propuesta en un momento ritualizado y memorable.

Nota, mis hijos y yo nos arrodillamos para pedir matrimonio a nuestras increíbles compañeras.