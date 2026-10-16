Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 16 de octubre de 2026

LIMBO P

¿Qué le pasa a un migrante que Washington no puede devolver a su país de origen y que México jamás aceptó recibir oficialmente?

R. Nada, en el sentido más literal. Casi 20 mil no mexicanos han cruzado por custodia migratoria mexicana desde 2025 —más que cualquier otro país del esquema de deportaciones de Trump—, pero México sigue negando ser “tercer país” mientras los autobusea 3 mil kilómetros al sur y los suelta en Tapachula sin papeles ni refugio. La Comar, la agencia que debería procesarlos, opera con personal sin sueldo y turnos de 12 horas. Quien realmente los recibe es la Iglesia y un puñado de ONG. México no tiene un hub migratorio: tiene una laguna administrativa con vocación humanitaria improvisada.

PLACER

¿La gente todavía lee por placer?

R. Menos que antes, pero no ha desaparecido. Un estudio de 2025 de University College London y la Universidad de Florida encontró que la lectura diaria por placer en Estados Unidos cayó más de 40% en 20 años, con una caída sostenida de 3% anual, más pronunciada entre personas de menores ingresos y comunidades rurales.

Según Pew Research, 75% de los adultos estadunidenses leyó algún libro en 2025, pero 40% no leyó ninguno, y el lector promedio apenas terminó dos al año. Sólo 19% de la población concentra 82% de toda la lectura.

Por ejemplo, entre jóvenes británicos hubo un pequeño repunte en 2026 tras años de caída libre: el primero desde 2021.

EL SPRAY

¿Para qué sirve el fijador de cabello, además de domar el peinado?

R: Para mucho más. En casa, un rocío ayuda a que los tornillos flojos queden firmes, facilita retirar el pelo de mascotas de los muebles y endurece la punta del hilo para ensartar la aguja sin batallar. También espanta insectos y animales de las calabazas talladas en Halloween, y la suela de zapatos nuevos y resbalosos agarra mejor si la rocía y la deja secar. En belleza, un poco aplicado desde lejos acelera el secado del esmalte de uñas. ¡Ojo!: úselo con moderación, en áreas ventiladas y lejos de llamas, porque es inflamable. Y pruebe primero en una esquina discreta de la tela o superficie. Sencillo, barato y ya está en su baño.

EL CELULAR

¿Cuánto usamos el celular?

R. Demasiado. En México, el smartphone domina la vida diaria y marca rutinas laborales, familiares y de ocio. Según encuestas del Inegi y del IFT, los adultos pasan entre cuatro y cinco horas al día en su teléfono, sobre todo en mensajería, redes sociales y video corto. Esa intensidad ya genera incomodidad: alrededor de la mitad de los mexicanos siente que dedica “demasiado tiempo” a su dispositivo, especialmente en zonas urbanas.

También hay intentos de moderación. Cuatro de cada diez adultos han tratado de reducir su uso en el último año, apagando notificaciones o limitando redes sociales. Entre ellos, uno de cada cuatro afirma haber tenido “mucho éxito”, aunque la mayoría reconoce que la tentación de revisar el celular sigue siendo constante.

CEPILLO

¿Ese chorrito de agua que le das a las cerdas antes de ponerles pasta realmente sirve para algo?

R. Poco, y en algunos casos hasta estorba. Mojar el cepillo diluye la pasta dental, reduce la concentración de flúor que llega al esmalte y genera más espuma de la necesaria, lo que empuja a mucha gente a escupir antes de tiempo. Los dentistas recomiendan aplicar la pasta sobre cerdas secas: se adhiere mejor y hace su trabajo con más eficacia desde el primer segundo de cepillado. Lo que sí importa es enjuagar bien el cepillo después de usarlo, para no guardar restos de pasta y bacterias entre las cerdas, y dejarlo secar al aire, no tapado ni húmedo. Moraleja: el ritual del agua antes de cepillarte es más costumbre heredada que ciencia dental.