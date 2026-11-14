Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 14 de noviembre de 2026

TE CONOCE MEJOR

¿Por qué el algoritmo parece conocerte mejor que tu familia, si sólo le das likes y scroll?

R: El algoritmo no te conoce: te mide. Registra cada pausa, cada gesto, cada segundo que pasas frente a un video y construye un mapa de preferencias más preciso que cualquier encuesta. No interpreta emociones, pero detecta patrones: qué te calma, qué te irrita, qué te engancha. Su ventaja es la escala: analiza millones de comportamientos y ajusta predicciones en tiempo real. Tu familia te observa en escenas aisladas, el algoritmo te observa todo el día. El riesgo es confundir precisión con comprensión. Saber que te gustan los perros no significa saber por qué. La recomendación perfecta no es cariño, es estadística. La pregunta no es si te conoce, sino cuánto de tu atención estás dispuesto a cederle.

GRUPOS

¿Qué grupos mexicanos están impulsando la religión digital?

R. Tres grupos. Los jóvenes que buscan espiritualidad sin rigidez institucional y consumen contenido religioso como parte de su dieta digital. Las iglesias evangélicas, que llevan años transmitiendo sus cultos y usando redes para evangelizar. Y los católicos urbanos, que complementan su práctica con misas en línea, rosarios digitales o lecturas bíblicas en apps. Para ellos, la religión digital es conveniencia, acompañamiento y acceso.

SUPLEMENTOS

¿Sirven realmente los suplementos vitamínicos o son sólo nutrición con marketing?

R: Sirven, pero menos de lo que promete la etiqueta. La mayoría de los adultos sanos obtiene suficientes vitaminas de la comida, y los suplementos sólo corrigen deficiencias específicas. La evidencia sólida respalda el uso de vitamina D en personas con niveles bajos, ácido fólico en embarazadas y B12 en veganos. El resto es terreno mixto: antioxidantes que no previenen enfermedades, multivitamínicos que no prolongan la vida y productos “naturales” que no pasan por pruebas rigurosas. El riesgo está en creer que una pastilla reemplaza hábitos: ningún suplemento compensa mala dieta, sedentarismo o sueño insuficiente. Si tomas varios, revise interacciones y dosis; el exceso también enferma. La salud no viene en cápsulas, viene desde la constancia.

LA DIGITAL

Si México es un país muy conectado, ¿por qué la religión digital no despega tan rápido?

R. Porque la religiosidad mexicana está anclada en rituales presenciales que cumplen funciones sociales además de espirituales. La misa no es sólo oración; es encuentro, rutina, identidad. La pantalla no reemplaza eso. Además, las instituciones religiosas mexicanas han sido más cautas en adoptar tecnología y menos agresivas en crear ecosistemas digitales. Finalmente, la confianza en líderes religiosos se construye cara a cara. En México, la autoridad espiritual se legitima en las comunidades, no en el algoritmo.