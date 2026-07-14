Sin maquillaje / arlamont@msn.com / 14 de julio de 2026

EL PESO

¿De dónde vino el nombre de “peso” para nuestra moneda?

R. El peso debe su nombre a la palabra española “peso”, que se refiere literalmente al peso de un objeto. El origen se remonta a la moneda colonial española llamada oficialmente peso de ocho reales, más conocida como “pieza de ocho” o dólar español, una moneda de plata acuñada en América a partir del siglo XVI. El nombre aludía a que su valor estaba directamente vinculado a un peso específico de plata, no a una denominación impresa.

México conservó esta convención después de la Independencia en 1821, ya que la Casa de Moneda de la Ciudad de México ya llevaba siglos produciendo estos pesos de plata, ampliamente confiables y en circulación, incluso en los primeros años de Estados Unidos, cuando el dólar español sirvió de modelo para el propio dólar estadunidense.

Cuando México estableció su moneda nacional, simplemente continuó llamándola peso, y el nombre se mantuvo a través de reformas monetarias posteriores, incluido el cambio de 1993 al “nuevo peso”, que eventualmente eliminó la palabra “nuevo” y se convirtió en el peso actual.

AFRO/IGNACIO JAVIER GONZÁLEZ ANGULO

¿Por qué selecciones europeas, incluso nórdicas, tienen tantos jugadores de fisonomía afro?

R. El futbol refleja la historia reciente de Europa. Desde los años 60, países como Francia, Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, Alemania y los nórdicos recibieron migración masiva de África y el Caribe, primero por vínculos coloniales y luego por trabajo, refugio o reunificación familiar. Sus hijos —ya ciudadanos europeos— crecieron en barrios urbanos donde el futbol es el deporte dominante y las academias de alto rendimiento son accesibles.

El resultado es una generación plenamente europea, pero con raíces diversas, que hoy integra selecciones nacionales. No es “importación de talento”, sino ciudadanía deportiva: jugadores nacidos o formados en esos países.

Las selecciones nórdicas no son la excepción. Su demografía cambió, y el futbol simplemente lo hace visible.

GRUÑE

¿Por qué gruñe el estómago?

R. Gruñe porque tu sistema digestivo nunca está en silencio. El ruido —llamado borborigmo— aparece cuando los músculos del intestino se contraen para mover aire, líquidos y restos de comida a lo largo del tracto digestivo. Ese movimiento, conocido como peristalsis, continúa incluso cuando no has comido.

Cuando el estómago está vacío, el sonido se amplifica porque no hay nada que lo amortigüe. Además, unas horas después de la última comida, el cerebro activa el complejo motor migratorio, un ciclo de “limpieza” que barre residuos y prepara el sistema para la siguiente ingesta. Ese ciclo produce contracciones más fuertes… y más ruidos.

El gruñido no es señal de hambre urgente, sino de un sistema digestivo funcionando exactamente como debe.

POPULISMO EUROPEO

¿Qué explica el avance del populismo de derecha en Europa?

R. A diez años del Brexit (que la mayoría de los británicos ahora lamentan), el populismo de derecha vive un ciclo de expansión sostenida. Partidos como National Rally en Francia y Alternative for Germany registran hoy niveles de favorabilidad superiores a los de cuando empezamos a medirlos. Este crecimiento refleja una mezcla de malestar social, desconfianza en las instituciones y una política europea cada vez más fragmentada. La combinación de inflación, migración y desgaste de los partidos tradicionales ha abierto espacio para fuerzas que prometen respuestas rápidas a problemas complejos.