Sin maquillaje / arlamont@msn.com / 12 de julio de 2026

FIU

¿Existe una FIU en México y qué hace?

R. Sí. México cuenta con una Unidad de Inteligencia Financiera, el órgano encargado de analizar reportes bancarios y detectar operaciones vinculadas con lavado de dinero, desvíos de recursos públicos y financiamiento ilícito. La UIF recibe información de bancos, casas de bolsa y entidades reguladas, y la cruza para identificar redes de empresas fachada, triangulaciones y movimientos inusuales. También coopera con unidades de otros países cuando el dinero cruza fronteras, algo común en casos de corrupción de alto nivel. En años recientes ha presentado demandas civiles en Estados Unidos para recuperar activos presuntamente adquiridos con recursos ilícitos. Su eficacia depende de algo básico: independencia técnica y protección frente a presiones políticas.

LA HIEDRA VENENOSA

¿Cómo funciona la hiedra venenosa?

R. La hiedra venenosa provoca una reacción alérgica en la piel mediante una sustancia llamada urushiol, un aceite resinoso presente en todas las partes de la planta: hojas, tallos, raíces y bayas. Al contacto con la piel, el aceite penetra rápidamente. En la primera exposición, el sistema inmunológico “aprende” a reconocerlo como amenaza sin reacción visible. En exposiciones posteriores, los linfocitos T desencadenan una respuesta inflamatoria que produce picazón intensa, enrojecimiento, hinchazón y ampollas. El urushiol es extraordinariamente potente y afecta a cerca de 85 por ciento de las personas. La sensibilidad aumenta con cada exposición. El líquido de las ampollas no es contagioso. La reacción alcanza su punto máximo entre los días tres y cinco, y desaparece en una a tres semanas.

La naturaleza tiene su propia forma de decirte que no toques todo lo que ves.

TRAJES DE BAÑO

¿Por qué se dice que hay que usar trajes de baño de colores brillantes?

R. Los colores brillantes en trajes de baño se recomiendan por visibilidad, no por moda. En piscinas, lagos y mar, tonos como naranja, amarillo o rosa fosforescente permiten que salvavidas y otros bañistas te detecten rápido, especialmente en emergencias o aguas turbias. El negro, azul oscuro o verde se confunden con el agua y las sombras.

Sobre tiburones, algunos estudios sugieren que colores de alto contraste podrían llamar su atención, mientras que tonos apagados o azul marino ofrecen camuflaje. Sin embargo, la evidencia científica no es concluyente, así que la seguridad depende más de evitar nadar al anochecer o cerca de zonas de pesca.

Además de los tiburones, otros peces peligrosos incluyen la barracuda, el pez piedra, el pez león y algunas rayas venenosas. ¡Al final, el mayor riesgo sigue siendo nadar solo sin supervisión!