POLARIZACIÓN MEXICANA

¿La polarización mexicana es realmente distinta a la de otros países?

R. La polarización mexicana tiene una textura propia. No se parece a la estadunidense, que se organiza en torno a identidades partidistas estables. Aquí la división surge de episodios concretos que se vuelven símbolos. El aeropuerto cancelado, por ejemplo, creó dos tribus: quienes lo vieron como un acto de justicia social y quienes lo interpretaron como sabotaje económico. La reforma eléctrica produjo otra fractura: soberanía energética contra modernización regulatoria. Incluso la pandemia dividió al país entre quienes confiaron en la estrategia gubernamental y quienes la consideraron insuficiente. México no se polariza por ideología, sino por experiencias vividas. La clave es entender que estas grietas no desaparecen solas; se administran con instituciones fuertes y ciudadanos que distinguen entre desacuerdo y enemistad. Confirma siempre datos y contexto con fuentes confiables.

Uno se pregunta si de verdad la polarización mexicana es nueva.

La narrativa dominante insiste en que México “se volvió polarizado” apenas en los últimos años, pero la historia muestra otra cosa. El país ha vivido ciclos de división desde el siglo XIX: liberales contra conservadores, centralistas contra federalistas, cardenistas contra tecnócratas. Lo novedoso no es la polarización, sino su velocidad. Las redes sociales convierten cualquier diferencia en identidad política y cualquier matiz en traición. La discusión pública se volvió un deporte de absolutos. El reto no es “superar la polarización”, sino aprender a convivir con ella sin destruir instituciones. La democracia no exige unanimidad; exige reglas claras y ciudadanos que sepan disentir sin deshumanizar.

ZORRILLO

¿Qué es lo que hace que a la gente le salga un mechón blanco como zorrillo?

R. Ese mechón se llama poliosis y ocurre cuando un grupo de folículos pierde la capacidad de producir melanina en una zona muy concreta del cuero cabelludo. Puede ser genético, como en el síndrome de Waardenburg, o aparecer por vitíligo, alopecia areata o incluso después de un fuerte golpe o estrés en esa zona de la piel. A diferencia de las canas normales, que avanzan poco a poco con la edad por todo el cráneo, la poliosis suele aparecer temprano y se mantiene localizada. Algunos la tienen desde bebés, otros la desarrollan en la adultez. Así que mientras los hipsters pagan por su mechón decolorado, hay gente que lo trae de fábrica, cortesía de la genética y sin necesidad de cita en la peluquería.

EN LA MAÑANA

¿Qué hay de cierto de que los derrames cerebrales son más comunes por la mañana?

R. El cuerpo despierta con un pequeño estado de alerta bioquímica. Al levantarnos la presión arterial sube de forma natural, el cortisol aumenta y la sangre se vuelve algo más propensa a coagular. Durante la noche también solemos estar más deshidratados, lo que espesa la sangre. Todo esto ocurre justo cuando el corazón y las arterias todavía están saliendo del modo reposo. Para personas con hipertensión, colesterol alto o arritmias, esa combinación matutina puede ser el empujón que desencadena un coágulo o una ruptura vascular. Por eso los médicos recomiendan tomar la medicación para la presión antes de dormir, en algunos casos, y evitar levantarse de golpe. La mañana no tiene la culpa, simplemente nos encuentra con la guardia baja.