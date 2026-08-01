Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 1 de agosto de 2026

LA RAZURADA

¿Cómo se afeitaban los hombres en la antigüedad?

R. El afeitado es tan viejo como el ser humano que quiso controlar su imagen. Mucho antes de que existieran las navajas metálicas, los hombres del Paleolítico ya raspaban la barba con piedras afiladas, conchas y fragmentos de obsidiana. No era comodidad: era supervivencia. El vello largo podía congelarse, atraer parásitos o dificultar el uso de máscaras y pinturas rituales. Con la metalurgia llegó el refinamiento. En Egipto, hace 5 mil años, los hombres usaban cuchillas de cobre y bronce, y los sacerdotes se afeitaban todo el cuerpo como símbolo de pureza. En Mesopotamia y Persia aparecieron las primeras navajas curvas; en Grecia y Roma, el barbero se volvió institución pública.

LAS UÑAS

¿Cómo se cortaban las uñas de manos y pies?

R. Las uñas también tienen su historia. En las sociedades prehistóricas se recortaban con herramientas de piedra: raspado, corte o incluso mordida, que era más común de lo que admitiría cualquier manual de etiqueta. Con la llegada del metal, aparecieron pequeños cuchillos, tijeras primitivas y pinzas que funcionaban como antecesores del cortaúñas moderno. En Egipto y Roma, el cuidado de uñas era parte del aseo cotidiano. Los romanos usaban scalptoria, pequeñas herramientas de bronce para limpiar y recortar. En Asia, especialmente en China, surgieron kits de aseo personal que incluían tijeras finas y limas metálicas. La idea era simple: uñas cortas significaban higiene, autocontrol y civilidad.

Y LAS MUJERES

¿Las mujeres también se afeitaban? ¿Cómo y desde cuándo?

R. Y. Sí, las culturas también se afeitaban y desde muy temprano. En Egipto, las mujeres se depilaban piernas, axilas y a veces la cabeza completa, usando cuchillas de cobre, ceras hechas con miel y resinas, o mezclas abrasivas de piedra pómez. La depilación era símbolo de limpieza y estatus. En Grecia y Roma, la práctica continuó: se usaban pinzas, ceras calientes y cremas depilatorias hechas con arsénico y cal; peligrosas, pero eficaces. En el mundo islámico medieval, la depilación femenina se volvió parte del ritual de higiene, con técnicas como el sugaring, que hoy sigue vigente. En Asia, especialmente en Japón, las mujeres se afeitaban el vello facial con pequeñas navajas, una tradición que sobrevivió hasta el siglo XX. La idea de que la depilación femenina es “moderna” es un mito. Lo moderno es la industria, no la práctica.

LA MÁS ANTIGUA

¿Cuál es el arma más antigua que se conoce?

R. El arma más antigua conocida por la arqueología es la lanza de madera, específicamente las lanzas de Schöningen, halladas en Alemania. Tienen entre 300 mil y 400 mil años de antigüedad y se atribuyen a homínidos anteriores al Homo Sapiens, posiblemente Homo Heidelbergensis. Estaban talladas en madera de abeto, con un extremo afilado y balanceado como jabalina, diseñadas para cazar caballos salvajes. Antes de eso existieron herramientas de piedra afilada, como las lascas de Olduvai, de casi 2 millones de años, aunque su uso principal era cortar carne, no combatir. Por eso los expertos consideran las lanzas de Schöningen el arma propiamente dicha más antigua.