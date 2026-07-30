Alerta histórica

Ya no está el pretexto de que “aaah, es que por el Mundial”, parece una gravísima carencia el no tener mayor ruido por la ceremonia del anterior domingo.

Las Grandes Ligas no están manejando adecuadamente el tema de la ceremonia de inducción al Salón de la Fama celebrándose cada año en junio; puede ser un tema multifactorial, aunque, en esencia, puede ser por la reciente edición del Juego de Estrellas, ese ASG también de repente un poco cuestionado en más de un aspecto.

Aquí en cuanto a un tema puramente de definición: el beisbol se apoya mucho en su historia, no sólo por los récords, sino por los personajes quienes fueron quienes provocaron la afición de los hoy muchos incluso bisabuelos, pasando por abuelos, papás… teniendo la imperiosa necesidad de ya llegar decididamente con la atención de los jóvenes.

Por lo anterior, es una parte esencial entender como el inmueble conocido como The National Baseball Hall of Fame and Museum —fundado en 1939— tiene un papel importantísimo en cuanto a preservar y sobre todo ensalzar las hazañas de quienes hicieron al deporte del diamante mucho de cuanto actualmente es.

En ese aspecto, no hemos estado exentos de polémicas en cuanto a las votaciones para aquellos con un nicho en esa “inmortalidad” dentro de esa selecta lista de los mejores, estamos hablando de polémicas fuertes aún vigentes.

El grande inmueble se encuentra en Cooperstown, en Nueva York, aunque a unas cuatro horas en automóvil de la urbe de hierro, la Ciudad de los Mets y los Yankees, pues.

Si es para preguntarse qué tanto sirve tener ese vasto archivo fotográfico, esa importante librería (con todo tipo de publicaciones), las colecciones de artefactos o cualquier grabación, en constante recolección de novedades por hazañas o logros, si no lo estás presumiendo bien, cosa de resaltar: estamos hablando de alrededor de 250 mil fotografías; 14 mil horas de material conjunto entre imágenes en movimiento junto o no a sonidos en grabaciones; junto a buenos 40 mil objetos tangibles, ¡es un verdadero digamos “universo histórico!

Toda esa acuciosidad en la preservación la pueden observar, junto a otras plataformas como el MLB Network, en el excelente canal de Youtube del mismo “HOF” como se abrevia a esa gran institución.

Entonces, Carlos Beltrán, Andruw Jones y Jeff Kent fueron “entronizados” sin mayor impacto, debe ser una fuerte carencia a evitar: vienen tiempos con peloteros no tan figuras y la discusión se va a poner color de hormiga.

Cuestionamientos por sustancias, espionaje, vida fuera del diamante aparte, es imprescindible que se replantee la inclusión de figurones… ustedes saben quiénes (Pete Rose, Barry Bonds, Roger Clemens, Curt Schilling) son, porque les está palideciendo la historia, amigos de los dólares.