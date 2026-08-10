Omar prende velas en la CDMX

Aunque la mayoría lo ve disputando la candidatura presidencial en 2030, Omar Hamid García Harfuch, secretario federal de Seguridad, no ha dejado de operar políticamente en la Ciudad de México por lo que se pueda ofrecer.

Quien se encarga de la operación en la CDMX es José Luis El Puma Rodríguez, que funge con él como subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil, pero que se da tiempo para sondear el terreno con líderes y alcaldes capitalinos, incluso de oposición.

Metido en la grilla capitalina, donde el sexenio pasado fue secretario del Trabajo con Claudia Sheinbaum, a El Puma se le ve lo mismo con políticos que con líderes del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la CDMX, que pronto renovará su dirigencia.

Ese sector es vital, pues los burócratas mueven hilos en diferentes áreas de la administración capitalina, y José Luis tuvo un acercamiento con ellos durante su breve paso como presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, entre 2024 y 2025.

Si bien no es el único que se mueve, el también exdiputado en el primer Congreso de la Ciudad de México —donde le hizo la vida imposible a Ernestina Godoy, quien fue su coordinadora unos meses— es el operador más visible de Omar Hamid en la capital.

Sin dejar de mirar hacia Palacio Nacional, García Harfuch —quien no está afiliado a Morena— mantiene abierta la puerta de la capital, pues sabe que en 2030 el ala radical de la 4T intentaría cerrarle la puerta una vez más, como en 2024, cuando lo bajaron de la lucha por la CDMX.

El Batman de la política tiene edad para esperar un sexenio más antes de buscar la silla presidencial, mientras los duros del partido se acaban entre ellos por la ambición de poder o por lo que decida sobre ellos el gobierno de Estados Unidos.

Podría dejar pasar a Marcelo Ebrard en 2030, pues si se aferrara él a ser candidato, aunque ganara tendría en contra a una buena parte de la 4T que ha sembrado posiciones no sólo en el gobierno federal, sino en los gobiernos estatales y en los poderes Judicial y Legislativo.

Por eso en su equipo dicen que, a pesar de que en 2024 el ala dura de Morena le impidió pelear la Jefatura de Gobierno, con todo y que lideraba por mucho las encuestas, Omar Hamid no quitará el dedo del renglón para un posible retorno a la CDMX, incluso en acuerdo con la oposición.

Si se postulara por la capital, García Harfuch no tendría ningún problema en ganar las votaciones y de ahí tejer su candidatura presidencial para 2036, ya sin los enemigos políticos internos que hoy le ponen piedras.

CENTAVITOS

En un capítulo más de “un día en la vida de Paulo García”, el vocero de Morena en Donceles se puso una vez más traje de zopilote para insistir en que los despojos inmobiliarios ocurren más en las alcaldías del PAN, como si eso fuera un consuelo. Para medio componerle el asunto, aseguró que habrá mesas en toda la ciudad y en los 66 módulos legislativos del Congreso, con asesorarías para los afectados. Como si él fuera jefe de los diputados de todos los partidos para darles órdenes de qué hacer en sus módulos. Y no conforme, Paulito anunció que en breve el Congreso revivirá el tema de las rentas congeladas, como si hubiera necesidad de echarle sal a la herida de los dueños de inmuebles. En Morena ya deberían esconderle el micrófono al chaval, porque si ésa va a ser su línea en caso de que le den la presidencia del partido, que la 4T se vaya encomendando a todos los santos.