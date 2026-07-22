Nueva dimensión estratégica de la energía

La guerra en Ucrania, la confrontación entre Irán e Israel y la vulnerabilidad del estrecho de Bab el-Mandeb están ampliando el concepto tradicional de seguridad energética. Las potencias ya no sólo compiten por controlar petróleo y gas, sino por proteger puertos estratégicos, redes eléctricas y corredores logísticos cuya interrupción puede paralizar economías enteras y disparar el petróleo por encima de los 100 dólares.

La energía siempre ha sido un asunto de seguridad nacional. Desde que el petróleo desplazó al carbón como combustible estratégico de las economías industriales y de las fuerzas armadas, las grandes potencias entendieron que controlar yacimientos, reservas y rutas de abastecimiento era una condición del poder. Las llamadas guerras del petróleo del siglo XX —desde las disputas por Oriente Medio hasta la guerra de Irak de 2003— se libraron, en buena medida, bajo esa lógica.

Lo que hoy observamos no es el fin de esa realidad, sino una ampliación de su dimensión estratégica.

La guerra en Ucrania y la confrontación entre Irán e Israel muestran cómo la seguridad energética se ha vuelto más compleja. A la tradicional disputa por el control del recurso se añade ahora la vulnerabilidad de puertos, redes eléctricas, terminales de almacenamiento, oleoductos, gasoductos y otras infraestructuras críticas cuya destrucción puede interrumpir la producción, el transporte y el suministro durante semanas o meses. Como advirtió recientemente Boaz Golany en *The National Interest*, la pregunta central ya no es sólo cuánto cuesta generar energía, sino si una nación puede seguir funcionando cuando su sistema energético es atacado simultáneamente en varios nodos críticos.

Las guerras energéticas del siglo XX buscaban controlar el recurso; las del XXI buscan paralizar la red que lo vuelve útil. Un país puede conservar sus campos petroleros, sus plantas de gas y sus refinerías y, aun así, quedar inmovilizado si el adversario destruye el oleoducto que conecta la producción con la costa, incendia la terminal de almacenamiento, inutiliza el puerto exportador o deja fuera de servicio la red eléctrica que alimenta todo el complejo industrial.

La importancia de un puerto estratégico de aguas profundas debe entenderse en ese contexto. No es simplemente un lugar donde atracan barcos. Un puerto de altura es un nodo geoeconómico que concentra funciones difíciles de sustituir: terminales de hidrocarburos, plantas de generación eléctrica alimentadas por combustibles importados, industrias de transformación, astilleros, centros logísticos, silos de cereales, conexiones ferroviarias y carreteras de alta capacidad. Destruir ese nodo significa afectar simultáneamente energía, comercio, producción industrial y abastecimiento.

La nueva escalada rusa sobre Odesa ilustra con claridad esa vulnerabilidad. Analistas occidentales han advertido que los puertos de aguas profundas de la región son esenciales para las exportaciones agrícolas ucranianas y para la entrada de divisas que sostienen el esfuerzo de guerra. Las rutas alternativas por el Danubio y Rumania existen, pero tienen limitaciones estructurales. Un gran buque cerealero puede cargar cientos de miles de toneladas en un puerto de altura; reemplazar ese volumen requeriría miles de camiones y una infraestructura fronteriza que hoy no existe. Por eso los ataques contra terminales portuarias, almacenes, conexiones ferroviarias e infraestructura energética tienen un efecto mucho más amplio que el daño físico inmediato.

La atención internacional se ha concentrado históricamente en el estrecho de Ormuz, y con razón: por allí transita cerca de una quinta parte del petróleo que se comercia por vía marítima y una proporción relevante del gas natural licuado exportado desde el Golfo Pérsico. Sin embargo, el estrecho de Bab el-Mandeb había permanecido relativamente subestimado. Por esa puerta entre el Mar Rojo y el océano Índico circula alrededor del 10% del comercio marítimo mundial y mercancías por un valor superior al billón de dólares anuales. Un cierre prolongado obligaría a desviar buques por el Cabo de Buena Esperanza, añadiría hasta dos semanas de navegación y podría empujar nuevamente el petróleo por encima de los 100 dólares por barril. No se trata necesariamente de un bloqueo total: la capacidad de Ansar Allah —los hutíes—, aliado de Teherán y con control de buena parte de la costa occidental de Yemen, para hostigar el tráfico marítimo mediante drones, misiles, minas o amenazas persistentes basta para encarecer seguros, alterar rutas y tensar el sistema energético global.

Ormuz, Bab el-Mandeb y Suez forman casi un triángulo geoestratégico que conecta el Golfo Pérsico con el Mediterráneo y Europa. Durante décadas el foco estuvo en Ormuz; la guerra y la vulnerabilidad de las rutas marítimas obligan ahora a mirar el triángulo completo. Del mismo modo que el Bósforo y los Dardanelos han sido históricamente la llave del Mar Negro, Bab el-Mandeb es la cerradura meridional del sistema Mar Rojo–Suez. Todos forman parte de un mismo laberinto geoeconómico de puntos de estrangulamiento cuya seguridad condiciona la circulación de energía, alimentos, materias primas y poder.

A esta ecuación se añade otra presión: la demanda eléctrica de la inteligencia artificial, los centros de datos y la industria de semiconductores. Las economías avanzadas necesitan energía continua y estable para sostener infraestructuras digitales que consumen cantidades crecientes de electricidad. En ese contexto, el regreso de la energía nuclear —especialmente mediante reactores modulares pequeños— deja de ser una discusión ideológica y se convierte en una herramienta de resiliencia estratégica dentro de una matriz energética donde los hidrocarburos seguirán siendo relevantes durante buena parte de la primera mitad del siglo.

Europa está aprendiendo esa lección de manera costosa. Tras años de reducción de capacidad nuclear y dependencia del gas ruso, Bruselas ha comenzado a corregir el rumbo. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reconoció en marzo de 2026 que abandonar la energía nuclear fue “un error estratégico”, mientras la Unión Europea aumentaba sus importaciones de gas natural licuado ruso antes de la entrada en vigor de nuevas restricciones.

La energía nunca dejó de ser un asunto de seguridad nacional. Lo que cambia es la escala de la vulnerabilidad. Ya no basta con proteger yacimientos y refinerías; ahora es necesario defender puertos de aguas profundas, terminales de almacenamiento, redes eléctricas, corredores logísticos y estrechos estratégicos. Cuando uno de esos nodos puede poner en tensión a medio planeta y disparar el petróleo por encima de los 100 dólares por barril, la seguridad energética adquiere una dimensión mucho más amplia que la conocida en las clásicas guerras del petróleo del siglo XX.

Amos Olvera Palomino

*Analista amosop@hotmail.com

@PalominoAmos