Comienza el juego de las sillas en Morena

Exactamente en una semana, Morena iniciará el registro de quienes aspiren a ser coordinadores estatales en Defensa de la Transformación —o sea, candidatos— en las 17 entidades donde habrá elecciones el próximo año.

Como se esperaba, los guindas aprovecharán el Mundial para hacer sus designaciones sin mucho mucho ruido, ya sea porque nombren a personajes con historial dudoso o porque quienes pierdan pataleen mucho.

El partido oficial viene de una aplastante derrota en Coahuila, donde el PRI no les dejó ni uno solo de los 16 distritos en juego. Aunque su derrota estaba presupuestada, nadie imaginó que los borrarían del estado.

Un mes antes, Morena había sufrido en Chihuahua otra vergonzosa derrota —aunque no todavía en las urnas— al fracasar en su intento por hacer una multitudinaria manifestación contra la gobernadora Maru Campos en la capital del estado.

Los morenistas habían prometido juntar a 200 mil personas para exigir juicio político en contra de Campos, por supuestamente permitir ilegalmente que agentes de la CIA operaran en territorio nacional contra el narcotráfico.

Al final, y después de haber sido repudiados desde su arribo al aeropuerto local, los dirigentes tuvieron que aceptar que no habían cumplido la meta, pero culparon a las autoridades estatales de haber boicoteado su evento.

Aun así, aseguraron que congregaron a 20 mil simpatizantes —algunos acarreados de otros estados—, aunque en las imágenes se ve que sólo eran unos cientos. Como quiera, quedaron exhibidos por su falta de operación.

El chiste es que hace un par de semanas fueron barridos de Coahuila y eso encendió las alarmas, por lo que decidieron acelerar rumbo a los comicios de 2027.

Morena usa la figura de coordinadores estatales en Defensa de la Transformación para violar la ley electoral, y quienes vayan a ser sus candidatos puedan hacer campañas anticipadas sin ser sancionados.

Por eso es que, de unos días para acá, comenzaron a aparecer encuestas pagadas por los aspirantes para posicionarse en su partido, a fin de que sean tomados en cuenta para la encuesta final.

Así como el Mundial es buena temporada para hoteles y restaurantes, los procesos electorales son días de gloria para las empresas que se dedican a hacer sondeos de opinión, pues les llueve chamba por todos lados.

Y aquí no importa tanto que sean reales o que no se respeten las metodologías, sino que resulten favorables a quienes las pagan, independientemente de lo honorables que puedan ser los contratantes.

En dos semanas se verá si el partido oficial respetará aquello del no al nepotismo en estados como Zacatecas, Guerrero y San Luis Potosí, y si cumple son su promesa de no cobijar a presuntos malandrines, como serían Rafael Marín Mollinedo y Félix Salgado, por ejemplo.

Morena tiene claro que deberá esforzarse más en el norte.

CENTAVITOS

Otros tres mil millones de pesos tirados a la basura por el Gobierno de la CDMX, que hace un mes destinó ese presupuesto para poner en marcha el operativo Tlaloque 2.0, con motivo de la temporada de lluvias. Según Clara Brugada, esos millones servirían para mantener un ejército de funcionarios que evitarían que los capitalinos terminaran como ajolotes bajo los charcos. ¿Qué sentirán las autoridades cuando dicen algo que, saben, será mentira, pero aun así lo prometen como si fueran a cumplirlo? No solamente las calles, ahora hospitales, casas, tren ligero, Metro y hasta oficinas públicas están inundadas, y todo en pleno Mundial.