Veracruz, Ver. Cuando anochece en el Puerto de Veracruz, cerca de 50,000 luminarias se encienden sobre colonias populares, avenidas principales, zonas rurales y el malecón. Detrás de ese servicio hay nueve años de operación continua por parte de Wardenclyffe Veracruz Puerto, la empresa que modernizó desde cero la infraestructura de alumbrado público del municipio, sustituyendo un sistema que tenía medio siglo de abandono y donde cuatro de cada diez lámparas permanecían apagadas al inicio del proyecto.

Los números hablan solos: más de 44,500 luminarias sustituidas con tecnología LED de alta eficiencia, 3,600 postes metálicos con mantenimiento de pintura, atención de más de 15,000 reportes ciudadanos al año en un plazo máximo de 72 horas, y servicio de guardia las 24 horas, los siete días de la semana. La empresa también donó 500 luminarias para espacios no municipalizados y entregó 200 reflectores a parques deportivos, acciones fuera de cualquier obligación contractual. "Wardenclyffe no vino a Veracruz a hacer un negocio y retirarse. Vinimos a resolver un problema real de la ciudad, con inversión genuina y con la convicción de que un puerto productivo necesita infraestructura que funcione todos los días. Eso es lo que seguimos haciendo y lo que seguiremos haciendo." Declaró Arturo Haddad, fundador de la empresa.

El proyecto se estructuró bajo un modelo en el que el municipio no paga más de lo que históricamente destinaba a energía eléctrica. El ahorro que genera la tecnología LED frente al consumo anterior es la fuente con la que la empresa recupera su inversión. Bajo esa lógica, mantener las luminarias encendidas y eficientes no es solo una obligación contractual: es la única forma en que el esquema funciona para ambas partes. Sin buen servicio, no hay recuperación de inversión.

► EN CIFRAS: cerca de 50,000 luminarias operativas · 95% de eficiencia · +15,000 reportes atendidos al año · 72 horas máximo de respuesta · 9 años de operación continua en el Puerto de Veracruz.

Uno de los activos menos visibles del proyecto es la capacidad técnica especializada que se instaló en la ciudad. El Puerto de Veracruz presenta condiciones de operación particulares: salinidad elevada, humedad constante y exposición a eventos meteorológicos que aceleran el deterioro de la infraestructura eléctrica. Wardenclyffe desarrolló protocolos de mantenimiento preventivo adaptados a esas condiciones, que han permitido sostener niveles de operatividad superiores al 95% de manera consistente. "Operar casi 50,000 luminarias en un puerto con las condiciones ambientales de Veracruz no es lo mismo que hacerlo en el interior del país. Tenemos nueve años de datos operativos reales sobre corrosión salina, impacto de frentes fríos y comportamiento de la red en condiciones extremas. Eso no se improvisa. Es conocimiento técnico que está al servicio de la ciudad." explicó Ulises Hermida, Chief Engineering Officer de Wardenclyffe Veracruz Puerto.

Más allá de las obligaciones del contrato, la empresa ha elaborado y entregado al Ayuntamiento proyectos técnicos ejecutivos para la modernización de postes y red eléctrica, infraestructura que el esquema original no contempla, sin costo alguno. También asumió gastos adicionales por robos de cable y afectaciones por fenómenos meteorológicos que superaron cuatro veces el monto contractualmente obligatorio, para sostener el servicio sin interrupciones para los veracruzanos.

Wardenclyffe es la única empresa del país que opera un proyecto de eficiencia energética municipal con aprobación simultánea del Congreso local y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El instrumento de pago, un fideicomiso que respalda las participaciones federales del municipio, fue esctructurado por el despacho Ramos Ripoll & Schuster, validado por una firma de auditoría de nivel internacional y registrado en el Diario Oficial de la Federación. Lo que se construyó en Veracruz no es un caso aislado: es un modelo replicable. Cualquier municipio del país con infraestructura de alumbrado obsoleta, sin capacidad de acceder a crédito bancario y con facturas energéticas crecientes, puede adoptar el mismo esquema: inversión privada que se recupera con el ahorro generado, sin incrementar la carga presupuestal, sin deuda adicional para los ciudadanos y con servicios que funcionan desde el primer día. Los beneficios son concretos: más colonias iluminadas, menos accidentes viales nocturnos, mayor seguridad en espacios públicos y finanzas municipales que no se deterioran. Para Wardenclyffe, Veracruz es el primer capítulo de una historia que el país necesita replicar.