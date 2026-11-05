Alfabetizar a tiempo elevaría 30% el PIB en México, señala el IEE

Alfabetizar a tiempo podría elevar 29.9% el PIB per cápita del país en 2050; hoy, 47.6% de los niños de 10 años no alcanza el nivel mínimo de comprensión lectora.

Que nueve de cada 10 niños mexicanos de 10 años puedan leer y comprender un texto sencillo no sólo ampliaría sus oportunidades educativas: también podría representar para el país 8.09 billones de dólares adicionales en producto económico acumulado entre 2031 y 2050.

El escenario supondría, además, que el PIB per cápita de México sería 29.9% mayor en 2050 respecto al que tendría si se mantuvieran las condiciones de referencia, de acuerdo con el estudio Alfabetizar a tiempo, transformar el desarrollo, elaborado por el Instituto de Evidencia Educativa (IEE).

El punto de partida es que apenas 52.4% de los niños mexicanos de 10 años alcanza la competencia lectora mínima. Es decir, casi la mitad no cuenta con las habilidades necesarias para leer y comprender textos simples, una brecha de 37.6 puntos porcentuales frente a la meta de que 90% logre ese aprendizaje.

El informe analiza qué cambiaría en educación, salud y empleo si el país alcanza una meta de aprendizaje lector para la niñez. Foto: Generada con IA.

El impacto económico de mejorar la lectura infantil

El informe dimensiona qué podría ganar México si consiguiera cerrar esa brecha y sostener el aprendizaje fundamental en nueve de cada 10 niños. Las estimaciones abarcan también el acceso a la educación secundaria, la permanencia escolar, el empleo y la salud infantil.

En el terreno económico, el producto adicional estimado para México ascendería a 8.09 billones de dólares durante las dos décadas consideradas, mientras que la recaudación fiscal podría aumentar en otros 1.15 billones de dólares acumulados en el mismo periodo.

El país ocuparía el segundo lugar regional, detrás de Brasil, tanto por el volumen de producto económico adicional como por la recaudación fiscal potencial. También sería el segundo con más jóvenes adicionales que alcanzarían un empleo persistente.

Más estudiantes, empleo y vidas infantiles salvadas

En materia educativa, el escenario estima que 1 millón 672 mil 700 niños adicionales accederían a alguna modalidad de educación secundaria entre 2031 y 2050. Otros 547 mil 579 llegarían al último grado de primaria.

A ello se sumarían 938 mil 960 jóvenes adicionales con empleo persistente, así como 20 mil 222 muertes de menores de cinco años que podrían evitarse, según los mecanismos considerados en el modelo.

Los resultados muestran que el impacto de mejorar la lectura no se limitaría al desempeño escolar. México concentraría 25.6% del producto económico adicional estimado para América Latina y el Caribe y 26.4% de la recaudación fiscal adicional de la región. También representaría 21.5% de los jóvenes adicionales con empleo persistente.

Informe del IEE es un escenario, no una predicción

El estudio compara los resultados de 21 países de América Latina y el Caribe a partir de estimaciones de What Works Hub for Global Education (WWHGE). Para México, el ejercicio supone que la proporción de niños de 10 años que alcanza el nivel mínimo de competencia lectora aumenta hasta 90% y se mantiene en ese nivel.

El propio informe advierte que las cifras no representan resultados observados ni pronósticos sobre lo que ocurrirá en el país. Son estimaciones de un escenario hipotético que permiten dimensionar los beneficios potenciales de mejorar de manera generalizada los aprendizajes fundamentales.

Tampoco calculan cuánto costaría alcanzar esa meta ni determinan qué políticas o programas educativos permitirían conseguirla. Por ello, los montos económicos no pueden interpretarse como ganancias garantizadas ni atribuirse a una intervención específica.

*mcam